Az idei év a sport- és koncertturizmusról szól majd

Az utazások száma a múlt évben újra a járvány előtti „turisztikai aranykort" idézte, lényegében visszatért a járvány előtti szintre. 2024 első negyedévében több mint 285 millió turista utazott – közölte az Accor európai utazási trendekről szóló jelentése. A sportturizmus egyre komolyabb arányban jelenik meg az ágazatban, a 2024-es nyár a párizsi olimpia kellő lendületet adott neki. Az Accor foglalási platformja, az ALL.com szerint az a 18-34 évesek pedig több mint egyharmada legalább egyszer elutazott egy sport- vagy zenei eseményre. Kiemelték: a sportturizmus megerősítette központi szerepét az iparágban, az ibis 2025-re vonatkozó trendjelentése szerint értéke 2023-ban elérte az 564,7 milliárd dollárt. A tendencia csak erősödni fog – a sporteseményekhez kapcsolódó utazások száma várhatóan 12 százalékkal nő. A növekvő keresletre válaszul a Novotel és az ALL.com állandó szállodai szobát hozott létre a párizsi Parc des Princes stadion szívében La Suite Novotel by ALL.com néven, így a futballrajongó utazók a Paris Saint-Germain hazai stadionjának szívében alhatnak.

A szakemberek szerint nagy átalakulás előtt van a kulturális turizmus is, egyre jellemzőbb lesz, hogy az nyaralás elindítója egy jelentős kulturális esemény, például egy szuperkoncert lesz.

Sydney-ben például Taylor Swift Eras turnéjának koncertjei az Accor Stadionban 335 000 rajongót vonzottak, ami rekord kihasználtságot eredményezett a város negyven Accor szállodájában. Az olyan művészek koncertjei, mint Beyonce, a Coldplay és az Oasis, közvetlen hatással vannak a foglalási számokra – emeli ki a kutatás.

A 2025-ös év új irányzata lesz a lassú utazás, a fenntartható utazási lehetőségek figyelembe vétele.

Elsősorban a klímatudatosabb fiatalabb generációk választják majd az egyre inkább a környezettudatos közlekedési módokat. Iparági előrejelzések szerint a fenntarthatóságot kereső világban a lassú utazás (slow travel) újradefiniálja az utazók prioritásait, és a végső úti célról az élményre és annak hatásaira helyezi a hangsúlyt.

A felelősségteljesebb utazásra való törekvés során a slow travel egy másik feltörekvő trendnek is utat tör: az alternatív úti céloknak. A növekvő turizmus egyre nagyobb nyomás alá helyezi az olyan kiemelt desztinációkat, mint Velence, Bali vagy Amszterdam. Ennek kihívásával szembesülve egyre több utazó fordul kevésbé népszerű úti célok felé, hogy elkerülje a tömeget és a közösségi média őrületét, és közben pénzt spóroljon. A dupe desztinációknak nevezett trendet a turizmus környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos növekvő tudatosság is vezérli. A koncepciója nem új keletű, de egyre inkább elterjedt, elsődleges szempont itt az ár-érték arány.

A gyakorlatban olyan alternatív úticélokat jelent, amelyek hasonlítanak a legnépszerűbb és legvonzóbb, így drága célpontokhoz, de olcsóbban lehet elérni őket.

Ezek az alternatív úticélok is hasonlóan szép tájat, tartalmas kulturális élményeket kínálnak, mint az eredeti helyszínek, azzal a vitathatatlan előnnyel, hogy a tömeg is kisebb lesz. A felmérést példákat is hoz, mint a szaúd-arábiai Raffles Jeddah, amely egyedülálló alternatívája Dubajnak, az indonéziai Mövenpick Resort & Spa at Bintan Lagoon, amelyet Bali helyett ajánlanak, de ide sorolták az albániai MGallery Green Coast partszakaszt is, mint a népszerű horvát strandok alternatíváját. Az ALL.com-on már realizált foglalások alapján a három legnépszerűbb úti cél 2025-re Franciaország, Thaiföld és Ausztrália.