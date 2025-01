Az európai gazdák számára katasztrófa lenne Ukrajna uniós csatlakozása

Jakab István a rádióban és az M1 aktuális csatornán is kiemelte, hogy Ukrajna uniós csatlakozása nyomán az EU régi tagállamainak gazdái egyfajta skanzenbe kerülnének, mert az intenzív gazdálkodás és a profittermelés is Ukrajnában zajlana, „mi pedig elvegetálnánk itt valahogy”. A Magosz elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna 41 millió hektár mezőgazdasági területtel rendelkezik, ahol hatalmas élelmiszeripari üzemeket működtetnek, ezáltal gyakorlatilag legyalulnák, véglegesen romba döntenék az európai agrárélelmiszer-gazdaságot.

Hozzátette, hogy Ukrajnában a legnagyobb gazdaság mérete meghaladja a 650 ezer hektárt. Fontos azonban tudni, hogy ezekben a gazdaságokban elsősorban nem az ukrán, hanem az amerikai, arab, német, norvég és kínai befektetők vannak pozícióban. Ezeknek a nagybefektetőknek az elemi érdeke, hogy Ukrajna minél előbb az EU tagja legyen − vélte a szövetség elnöke.

A Magosz elnöke egyúttal arra is rámutatott, hogy Ukrajnában nincs minőségellenőrzés, az unióból már rég kitiltott növényvédő szereket alkalmaznak a növénytermesztésben, az állattenyésztésben pedig korlátlanul használnak hozamfokozókat, antibiotikumokat, és az ukrán termékek GMO-s termékek, mindez pedig jelentős versenyhátrányt okoz az uniós gazdáknak.

Ráadásul Ukrajnában több mint 500 ezer hektár el van aknásítva, így a háború sújtotta területek mentesítésének költsége hihetetlen pénzeket emészt fel, az ország uniós csatlakozásával pedig a háború utáni helyreállítás költségeit főként az uniós gazdák viselnék.

Jakab István arról is beszámolt, hogy az unió szakértői elkészítettek egy stratégiai párbeszéd nevű anyagot, amelyben elrejtették például, hogyan kell átállni Európában a növényi alapú táplálkozásra, hogyan kell az uniós gazdáktól elvonni úgy a támogatást, hogy azt ők még meg is köszönjék.

Kiemelte, 27 agrárminiszter egybehangzóan, világosan megfogalmazta, hogy ez az út járhatatlan. Emlékeztetett ugyanakkor, az ügyben érintett uniós biztos a meghallgatásán azt nyilatkozta, hogy számára az Ursula von der Leyen által megkövetelt feltételek az iránymutatóak és neki a stratégiai párbeszéd az alap a munkája során.