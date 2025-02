Bevált a rezsicsökkentés, megváltozik a forgalmi rend Ferihegyen

Az év első hónapjában mind a rezsicsökkentéssel kialakított, mind a rezsicsökkentett sávból kicsúszottak által fizetett bruttó áramár a legalacsonyabb volt a budapestieknek az Európai Unión belül. A gázárat tekintve uniós összevetésben ismét a rezsicsökkentett budapesti lakossági végfelhasználói ár volt a legalacsonyabb.

Még mindig a magyar rezsiárak a legalacsonyabbak. Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter

Ferihegyi repülőtér: teljesen megváltozik a forgalmi rend

Megkezdődött a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2. termináljához vezető híd felújítása, mely várhatóan 2025 júniusában ér véget. A munkálatok megkezdésének időpontjától az érkezési szinten sávzárásokra és terelésekre kell számítani. Így 2025. február 20-tól konkrét forgalmi változások lépnek életbe – közölte a repülőtér a Facebook-oldalán.

A repülőtér indulási szintjén csak dedikált forgalom közlekedhet, így többek között az utasok sem hajthatnak fel autóval. A szerződött partnerek is csak a maximum kilencfős – sofőrrel együtt – kisbuszokkal tudnak behajtani a ki- és beszállítás idejére.

A tervek szerint 2025. júniusáig a 100E busz végállomása új helyszínre, az érkezési szint külső ívére kerül át. A 200E busz a felújítás ideje alatt a megszokott megállóban áll meg.

A korlátozások miatt az indulási szinten megszűnik a parkolási lehetőség, az érkezési szinten pedig csökken a parkolók száma. A repülőtér felújítása várhatóan 2025 júniusában ér véget.

Munkáshitel: gyorsítósáv a sikerhez

– A munkáshitel sebessége elképesztő – mondta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára csütörtökön Facebookra feltöltött videójában. Több mint hatezren igényelték a konstrukciót és kétezren már készhez is kapták az összeget.

– Ez nem csak egy lehetőség, ez egy gyorsítósáv a sikerhez – élt a metaforával Varga-Bajusz Veronika.

Jóváhagyta a kormány az M1-es autópálya bővítését

Hamarosan megkezdődhet az M1-es autópályát Esztergommal összekötő M100-as autópálya építése, az M1-es autópálya bővítésével párhuzamosan, az utóbbit jóváhagyta a kormány – ezt jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter Esztergomban, vidéképítő turnéjának legújabb állomásán. Az M100-as megépítése ötszázmilliárd forintba fog kerülni, három szakaszra bontják a beruházást. Emellett vizsgálják egy új Duna-híd megépítésének lehetőségét is. A részletek itt olvashatók.

Országos bojkottot hirdettek a vásárlók

A környékbeli országokban már meglépték azt, amire a magyar vásárlók készülnek. A magas élelmiszerárak miatt legalább egy napon keresztül bojkottálnák a magyarországi üzleteket.

Az elmúlt napokban egyre népszerűbbé vált a közösségi médiában terjedő bojkottfelhívás, melynek értelmében a vásárlók bizonyos napokon nem fognak vásárolni a magyarországi üzletekben, így tiltakozva a régiós szinten is magas árak ellen. Van olyan felhívás, amely akár három vásárlásmentes napot hirdet, de a legnépszerűbb az lett, amely február 12-ére hirdet bojkottot. A Pénzcentrum szerint a február 12-i időpont azért különösen fontos, mert aznap van a nyugdíjfizetés napja, emiatt sok nyugdíjas ekkorra időzíti a vásárlását. Amennyiben tartják magukat a bojkotthoz, úgy ez a forgalomnövekedés arra a napra elmarad.

A bojkott ötlete nem magyar találmány, a környező országokban az elmúlt hetekben többször megesett. Először Horvátországban folyamodtak ehhez a drasztikus eszközhöz a fogyasztók, január 24-én bojkottálták a kiskereskedelmi láncokat. Azon a napon a tranzakciók száma 44 százalékkal kevesebb volt, a kiskereskedelmi forgalom pedig 52 százalékkal visszaesett. A horvát példán felbuzdulva január 31-én hasonló megmozdulás volt Bosznia-Hercegovinában, Észak-Macedóniában, Montenegróban és Szerbiában is.

A horvátok többször is megismételték a kezdeményezést, a kormány kénytelen volt lépni, így február 7. péntektől összesen 70-re bővül az árstopos termékkörbe tartozó árucikkek száma az országban.

Több tízezer ingatlant érinthet az otthonteremtési támogatás kibővítése

A nyugdíjasok is jogosulttá válnak az otthonfelújítási támogatásra. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint az elsődleges cél, hogy akik rendelkeznek megtakarítással, minél jobban felhasználhassák azt és jelentősebb felújítást valósíthassanak meg. Több tízezer ingatlan lehet érintett. Egy jelentősebb esztétikai-műszaki felújítás az ingatlan értékét is képes növelni, de minimum visszahozhatja az árát, vagyis értékénél marad. Ha az összes jogosult ötezer fő alatti település ingatlanállományának négyzetméterárait nézzük, közel a dupláját éri egy felújított ház a felújítandókhoz képest. A keretösszeg kilencvenmilliárd forint, ha pedig az eddigi igénylésekből indulunk ki a szakértő szerint, 2,8 millió forint vissza nem térítendő támogatással számolva több tízezerrel bővült most a jogosultak köre, azaz ugyanennyi ingatlan érhet többet és válhat komfortosabbá.