Bezzeg Románia és a magyar rezsicsökkentés

Bár kezdetektől támadják, továbbra is védi a magyar lakosságot a rezsicsökkentés. Orbán Viktor a szombati évértékelő beszédében megerősítette: a kormány a jövőben is megvédi az intézkedést. A miniszterelnök számokat is említett, amelyek egyértelműen rávilágítanak arra, hogy hatalmas segítséget jelentenek a hatósági árak.

„Ami nálunk egy évben 250 ezer forintos számla, az Romániában hatszázezer, Szlovákiában 650 ezer, Lengyelországban kilencszázezer, Csehországban több mint egymillió forint. Nem is beszélve Ausztriáról, ahol a rezsiár az egeket ostromolja. Ez várna ránk is, ha engednénk Brüsszelnek. De Lantos miniszter úr nem enged” – fogalmazott a kormányfő.

Az Orbán-kormány 2013 januárjában léptette hatályba a rezsicsökkentés politikáját. Előtte azonban már bevezette az ármoratóriumot, amellyel maximálták az energiáért elkérhető díj mértékét. A baloldal folyamatosan támadta az intézkedést, hol a közműcégeket „siratták”, hol azt kifogásolták, hogy a rezsicsökkentés mindenkinek egyformán segít. Ilyen mondatok is elhangzottak: „A rezsicsökkentés az évszázad átverése, pusztán a kormányzati sikerpropaganda része. A rezsicsökkentés a Kádár-rendszer utolsó éveit idézi.”

A kormány három lépésben 25 százalékkal faragta le a az energia – a földgáz, a távhő és az áram – fogyasztói árát. Az intézkedés olyannyira nem volt átverés, hogy az eltelt időszak alatt a háztartások összességében több mint kétezermilliárd forintot spórolhattak meg.

Nem érdemes elfelejteni, hogy a balliberális kormányzások idején, a magyar energiaszektor privatizációja során az ágazat jelentős része külföldi cégek kezébe került, amelyek a teljes értékláncot lefedő pozíció­hoz juthattak. Sőt: 2002 és 2010 között az ország vezetői kritika nélkül, egy az egyben átvették az unió szabályozási javaslatait.

Brüsszel évek óta támadja a rezsicsökkentést, legutóbb ultimátumot is adott: Magyarországnak két hónapja van a megszüntetésre. A bürokraták azt sérelmezik, hogy a magyar kormány nem ültette át azt az uniós irányelvet, amely lehetővé tenné a szolgáltatóknak, hogy maguk határozzák meg a villamos energia árát. Ez a rezsicsökkentés halálos ítéletét jelentené.