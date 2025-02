Musk elzárta a Paks II-ellenes pénzcsapot is

Az Egyesült Államok új vezetésének egyik legnagyobb visszhangot kiváltó koncepciója a feleslegesnek ítélt kiadások visszavágása, amelyet az Elon Musk által vezetett kormányzati hatékonysági minisztérium (DOGE) végez. Az elgondolást igen egyszerű logika támasztja alá: ha éppen rossz bőrben van a gazdaság, nem árt először megnézni, hol folyik el a pénz, és nem költeni olyan úri huncutságokra, mint például magyarországi médiafelületek támogatása.

Dokumentumok tanúsítják ugyanis, hogy a Biden-adminisztráció apanázst juttatott több olyan sajtóterméknek, amelyeken újra és újra megjelentek a Paks II beruházást rossz fényben feltüntető írások.

– Ezek a felületek, illetve a mögöttük álló szervezetek azt használták ki, hogy az átlagember nehezen jut hiteles információhoz az atomenergetika területén, ahol nem könnyű tisztán látni az érdekek és ellenérdekek szövevényében – mondta lapunknak Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő. Az Atombiztos.org oldal tulajdonosa szerint jól látható, hogy a szóban forgó felületek jellemzően függetlennek mondják magukat.

Demokráciaterjesztés a szuverenitással szemben

Már csak azért is, mert az USA budapesti nagykövetségének médiatámogatási pályázatán a független média kategóriában nyertek olyan ismert médiumok, mint a 444, a G7, a Klubrádió, a Magyar Hang, a Greenfo, vagy éppen az Átlátszó. Ezen felületek támogatásának visszavonásával (pontosabban, egyelőre a pályázaton elnyert összegek kiutalásának felfüggesztésével) most összesen 173 millió forintot takarít meg az új amerikai adminisztráció. – Az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) az amerikai adófizetők pénzét arra is használta, hogy politikai és gazdasági befolyást szerezzen szerte a világon. A támogatott szervezetek – egyebek közt – masszívan támadták a magyar kormány atomenergetikával és a Paks II projekttel kapcsolatos politikáját – magyarázta Hárfás Zsolt, mielőtt sorolni kezdte a konkrét példákat.

– Az energiamix meghatározásának joga szuverén nemzeti hatáskör, ennek jegyében épít Magyarország új atomerőművet. A beruházást azonban évek óta támadja az Átlátszó.hu, amelyhez a hivatalos pénzügyi beszámolója szerint az amerikai National Endowment for Democracy (Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért) szervezettől áramlott a legtöbb támogatás 2023-ban és az azt megelőző években is. Emellett az USA budapesti nagykövetségétől is érkezett hozzájuk pénzügyi forrás – magyarázta a szakértő.

Fogoly Európa

– Az elmúlt években folyamatosan jelentek meg a Szabad Európán a Paks II projekt szükségességét megkérdőjelező, illetve a technológiát szállító Roszatommal kapcsolatos valótlan információk, mégpedig az amerikai adófizetők pénzén.

A Szabad Európa is követte azt az amerikai narratívát, amely a jelenleg világelső orosz atomenergetikai ipar teljesítményét és megbízhatóságát vonja kétségbe, miközben az években, de inkább évtizedekben mérhető versenyhátrányba került amerikai atomenergetikai iparral rokonszenvez

– mutatott rá a szakértő, aki korábban már foglalkozott a híroldalon megjelent valótlanságokkal.

Szándékos csúsztatások

Az olvasók megtévesztéséről szólva pedig a nagykövetségi támogatástól most szintén elesett Greenfora tért át Hárfás Zsolt, felhíva a figyelmet arra, hogy az oldalon rendszeresen jelennek meg Tordai Bence, a Párbeszéd – Zöldek frakcióvezetőjének Paks II-ellenes írásai. A politikus legutóbbi véleménycikkében például arra célzott: a magyar hatóságok nem segítettek abban, hogy megoldódjon a régi és az új atomerőművi blokkokat hűtő víz hőmérsékletének csökkentése, mielőtt visszakerülne a Dunába. Tény, hogy a folyam élővilágát óvni szükséges a túl meleg hűtővíztől, ennek megfelelően pedig olyan, úgynevezett csúcshűtő berendezések épülnek majd, amelyek biztosítják, hogy a határérték alatt maradjon a visszaengedett víz hőmérséklete. Ez nem titok, és számos cikk is megjelent róla, sőt – mint arra Hárfás Zsolt rámutatott – magán a támadó hangvételű véleménycikket illusztráló látványterven is szerepelnek a berendezések.

A lista pedig még nem ért véget. Nagykövetségi támogatással működött a Nyugati Pályán nevű podcast is. A nem kifejezetten ismert entitás (2022 óta 22 epizódot jelentetett meg) annál nagyobb mennyiségű pénzt, 140 millió forintot költött el eddig hirdetésekre a Facebook hirdetéstár adatai szerint. – A német Grassroots Foundation támogatta az atomenergetikáról nyilvánvaló valótlanságokat állító Atomcsapda blogbejegyzéseit. A Paks II projektet támadó Paksi Riot nevű csapatot pedig Soros György szervezete, az Open Society Institute pénzelte – folytatta Hárfás, majd felidézte, hogy az osztrák Szövetségi Fenntarthatósági és Idegenforgalmi Minisztérium éveken át támogatta az Energiaklub atomellenes tevékenységét azért, hogy Paks II ellen különböző jogi eljárásokat indítson. Ez szerepelt a 2019-es pénzügyi beszámolójukban, de azóta is kapott apanázst a civil szervezet Ausztriától, a jelek szerint még 2023-ban is – magyarázta a szakértő. Zárásként hangsúlyozta, hogy véleménye szerint Magyarországnak továbbra is minden eszközzel védenie kell a nemzet érdekeit szolgáló két új paksi blokk megépítését, hiszen a fentiekből kitűnik, hogy a projektet korábban és jelenleg is számos módon támadják.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)