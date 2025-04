Így tartanak nyitva az üzletek az ünnepek alatt

Sok család tervezi már a húsvéti időszakot, a menüt, készül a bevásárlólista. A jövő hét végével a tavaszi szünet is megkezdődik az iskolásoknak, így nem árt időben áttekinteni az üzletek nyitva tartását. Hivatalosan ünnepnapnak számít április 18. péntek, április 20. vasárnap, április 21. hétfő.

Kiderült a húsvéti nyitva tartás

Fotó: Vémi Zoltán

Ezeken a napokon a nagy kereskedelmi láncok üzletei nem lesznek nyitva. De most is lesznek kivételek – írja a Világgazdaság. Szombaton az üzletek a szokásos szombati nyitvatartási idő szerint működnek majd, és április 22-től kezdődőden a megszokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat. Aki ezen a napon nem tud mindent megvásárolni, az a kisebb éjjelnappali üzletekben, vagy a benzinkutakon – például Mol, Orlen, Shell, OMV – élelmiszerek is kaphatók bizonyos termékkörrel. Miután a nagy töltőállomásláncok ünnepnapokon is üzemelnek, alapvető cikkeket ott is meg lehet vásárolni.