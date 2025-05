Hogy lehet pénz Ukrajnára, ha az EU-nak saját magára sincs?

A napokban számos ország, köztünk hazánk is közzétette gazdaságának első negyedéves teljesítményét. Az adatok egyáltalán nem adnak okot optimizmusra, elmaradt a várt erőteljes évkezdet a magyar gazdaságban, ez arra is visszavezethető, hogy a magyar gazdaságra jelentős hatást gyakorló német is akadozik. A GDP-jük 0,2 százalékkal csökkent az első negyedévben éves alapon a Destatis adatai alapján, és ez már a hetedik egymást követő visszaesés. Vagyis egyértelmű a recesszió, nem véletlen tehát, hogy a Németország felől érkező kereslet csökkent a magyar termékek iránt is, ráadásul Ausztria is hasonló problémákkal szembesül – írja a Világgazdaság.