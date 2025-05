Rajtra készen állnak a fővárosi fürdők

Annak ellenére, hogy ez jó pár éve megszűnt, sokakban még ma is az él, hogy május 1-jén nyitnak a strandok. Mostanra inkább az igényekhez alkalmazkodva időzítik a nyitást, a tapasztalatok szerint ugyanis a fürdővendégek megvárják a napsütéses, forró napokat, vagyis az igazi kánikulát, amely manapság 30 fok feletti hőmérsékletet jelent. Ezért ma már inkább az időjárástól és az ebből adódóan várható vendégforgalomtól függ, mikor kezdődik a strandszezon – tájékoztatta a Világgazdaságot a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. kezelésében működő fürdők nagy része egész évben nyitva tart, hiszen bel- és kültéri medencéik is vannak, így az utóbbiak nyáron strandként is működnek. Ilyen a máig legnépszerűbb Palatinus strandfürdő a Margitszigeten, a csillaghegyi, a Paskál vagy a Pesterzsébeti fürdő. Sokan látogatják nyaranta a langyos vízű, így csak a nyári szezonban kinyitó óbudai Római Strandfürdőt és a Pünkösdfürdői Strandot is.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdőiben évek óta ütemezetten, az időjárás alapján mérlegelve nyitjuk meg strandmedencéinket, strandjainkat, nagyjából április végétől június közepéig tartó időszakban. Idén is így kezdtük el a nyáriasítást

számolt be a BGYH.

A télen is üzemelő medencék – mint a Palatinus úszómedencéje és termálmedencéje, a Paskál vagy a Pesterzsébeti fürdő termálmedencéi – mellett áprilisban a Paskál fürdő úszómedencéjéről is lekerült a sátor, a Palatinuson a húsvéti hétvégén már a Margaréta-medencét is használhatták a vendégek. Május közepétől, vagyis múlt hétvégétől szintén a „Palán” már elérhető volt a hatalmas és közkedvelt élménymedence is.

„Terveink szerint május végéig beüzemeljük a Pesterzsébeti fürdőben a hullámmedencét, Csillaghegyen a kültéri medencéket, illetve a Paskál és a Palatinus gyermekmedencéjét is” – jelezték. A Gellértben június elején várható a kültéri nagymedence megnyitása, majd június közepétől – az iskolaév végével – minden medence, beleértve a hullámmedencéket és csúszdákat is működni fog. A sorban és ebben az évben is utoljára – június közepén – nyitnak a csak nyáron működő budapesti fürdők, a Római és a Pünkösdfürdői Strand. Az immár hagyományos strandszezonnyitó partit június 22-én tartják meg, ezúttal Csillaghegyen.

A társaság fürdőiben a belépők ára átlagosan öt százalékkal emelkedett 2025 januárjától, hasonló a helyzet a kizárólag nyáron üzemelő strandokkal is, amelyeken a szezonnyitástól lesznek érvényesek az idei árak. A főváros még mindig legnépszerűbb strandja, a Palatinus téli, illetve nyári szezoni díjakkal működik. Jelenleg még a téli vagy előszezoni árakon lehet fürdőzni, majd május 31-től lépnek életbe a tavaly nyári belépőjegyárakhoz képest 5-6 százalékkal emelt nyári belépőárak.

A strandfürdőkben változó mértékű, 10-35 százalékos gyermek-, nyugdíjas-, diák-és családi árkedvezmények várják idén is a vendégeket. A négyfős családi jeggyel egy gyermek számára így a belépés ingyenes. A BGYH információi szerint a legnépszerűbb Palatinuson nyáron a felnőtt belépő ára hétközben 5300, hétvégén 5800 forint lesz a tavalyi 5000-5500 forinthoz képest. A családi belépők ára 11 600–12 600 és 14 700–16 100 forint között alakul attól függően, hogy három- vagy négyfős a család, illetve, hogy hétköznap vagy hétvégi időszakról van szó. Természetesen olcsóbban is csobbanhatunk,

a legkedvezőbbnek tűnő helyen, a Pünkösdfürdői Strandon az idén 5800–8600 forint között váltható családi belépő.

Tehát itt hétköznap akár egy más strandon kifizetett hétvégi felnőtt belépő áráért az egész család fürödhet.