Szja-bevallás – életbe lépett az ingatlanokat érintő változás, a világon egyedülálló adócsökkentést fogadott el a parlament – heti összefoglaló

Több mint kétszázezer magánszemélyt segít a NAV legújabb fejlesztése. A lakáskiadóknak, az ingatlanjukat eladóknak mostantól nem kell számolgatniuk és bíbelődniük a tervezet kiegészítésével, elegendő néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges részeket a bevallásban – közölte Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnöke. Mint mondta: a tavalyi szja-bevallás tanúsága szerint 170 ezren adták ki lakásukat, közülük azoknak szerepelt csak a tervezetében – a NAV által előre kitöltve – az ebből származó jövedelem, akik cégnek, gazdálkodónak adták ki ingatlanjukat. Ha a bérbe vevő nem vállalkozó, hanem magánszemély, arról a NAV-nak nincs adata, így az a kiajánlott tervezetben nem szerepel.

Egyszerűsíti a NAV az szja-bevallást azok számára, akiknek lakáskiadásból is származik jövedelmük

(Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)

Tavaly például a bevallási adatok alapján 82 ezren adhatták ki magánszemélyeknek a lakásukat, hiszen ennyien egészítették ki az szja-bevallás ingatlan-bérbeadásra vonatkozó sorát. Tekintettel arra, hogy egyre fejlettebbek a NAV kockázatelemző modelljei, idén erre a kiegészítésre mindenképp érdemes odafigyelni – javasolta az elnök.

Dühöngenek a németek, mert nem bírják a versenyt Magyarországgal: ennyivel jobb a magyar melós a németnél, a Mercedes már belátta

Bár a Mercedes világszerte számos gyárat üzemeltet, a legnagyobb figyelmet most a kecskeméti kapja a cégvezetés részéről, ahol már most is több mint 4500 főt foglalkoztat a német autógyártó, és ahol a termelés jelentős bővítése is napirenden van. A magyar munkások nemcsak olcsóbbak, de többet is dolgoznak a Mercedes szerint. a költségek 70 százalékkal alacsonyabbak Kecskeméten a cég pénzügyi vezetője, Harald Wilhelm februári szavai szerint, miközben a profitmegosztásban is hasonló nagyságrendű a különbség. A cég a Stuttgarter Zeitung számára megerősítette, hogy a kecskeméti gyár dolgozói nyolcszázezer forint (nagyjából kétezer euró) profitmegosztásban részesültek, ami 62 százalékkal alacsonyabb a németországinál.

A lap azt is felidézi, hogy az Eurostat adatai szerint míg Magyarországon az éves átlagbér 16 895 euró (6,8 millió forint) volt 2023-ban, addig ez Németországban 50 998 euró (több mint 20,5 millió forint) volt, ami 67 százalékos előnyt biztosít hazánk számára. Ráadásul Magyarországon a munkások többet is dolgoznak, hiszen Németországban a szektorban 35 órás a megszokott munkahét. Magyarország további előnye az is, hogy a munkások jóval ritkábban hiányoznak betegszabadság miatt.

A világon egyedülálló adócsökkentést fogadott el a parlament

Európa legnagyobb adócsökkentési programja: jövőre félmillió, 2029-től pedig egymillió édesanya lesz szja-mentes Magyarországon – olvasható a kormány közösségi oldalán tett bejegyzésében, amelyet azután tettek közzé, hogy az Országgyűlés elfogadta az édesanyákat érintő adókedvezményekről szóló javaslatokat. A módosítások értelmében a jövőben nem kell szja-t fizetni a csed, a gyed után, valamint a harminc év alatti, illetve a két- és háromgyerekes édesanyáknak sem.

Ez egy történelmi nap a magyar családok számára

– jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia ismertette: az Országgyűlés kedden négy törvényjavaslatról döntött, a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed), valamint a két- és a háromgyermekes édesanyák, illetve a harminc év alatti édesanyák személyijövedelemadó-mentességéről. – Jövő évtől félmillió édesanya lehet szja-mentes Magyarországon, 2029-től pedig egymillió. Ez a világon egyedülálló – hangsúlyozta az államtitkár.

Július 1-jétől a csed és a gyed szja-mentes lesz, október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák lesznek szja-mentesek életük végéig életkortól függetlenül.

Ingyenpénz a távhős lakásokban élőknek: nyártól igényelhető a rezsicsökkentő állami támogatás

Ötmilliárd forintos keretösszegű pályázat segítheti a társasházakat és lakásszövetkezeteket a távhőfelhasználás mérhetővé és szabályozhatóvá tételében. A százszázalékos vissza nem térítendő támogatás jóvoltából összesen akár kétszázezer háztartásban valósulhatnak meg rezsicsökkentést eredményező beruházások. Az okosmérővel felszerelt társasházak lakói tényleges fogyasztásuk alapján, kevesebbet fizethetnek a távhőért. Az előkészületben lévő felhívás tervezete a pályázatkezelő honlapján véleményezhető 2025. május 9-ig.

Új gázerőmű építéséről és magyar kőolajmező feltárásáról állapodott meg hazánk Törökországgal

– Új gázerőmű építéséről és két hazai kőolaj- és földgázmező feltárásáról és kitermeléséről született megállapodás Magyarország és Törökország között – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. Aláhúzta, hogy Kelet-Magyarországon hatalmas beruházások zajlanak, amelyek nyomán nagy gyárak kezdik meg hamarosan a működésüket.

A biztos energiaellátás megteremtése kulcskérdés, ezért gázerőművek építéséről született döntés, amelyek közül az egyik legnagyobbat több mint ötszázmilliárd forintos beruházással egy török vállalat építi meg az olasz partnerével együtt Tiszaújvárosban egy frissen aláírt megállapodás értelmében.

Emellett koncessziós szerződést írtak alá két új magyarországi kőolaj- és földgázmező feltárásáról és kitermeléséről Tamási és Buzsák térségében, a Mol és a TPAO létrehozta a közös vállalatát is ennek céljából.