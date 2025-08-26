Dinnyéseket bírságolt a fogyasztóvédelem

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve átfogó ellenőrzési akciót indított, amelynek középpontjában a görögdinnyék álltak. A szakemberek 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak, 426 hazai és 132 import tételt ellenőriztek, 26 esetben 19 millió forint bírságot szabtak ki, és két nyomonkövethetetlen tétel miatt 308 kilogramm dinnyét kellett megsemmisíteni – jelentette be kedden a hatóság.

A szakemberek a termékek minőségét, jelölését és nyomonkövethetőségét vizsgálták a nagykereskedőktől kezdve a kiskereskedelmi láncokon át egészen az út menti árusítóhelyekig.

A beszámolóban kitértek arra is, hogy a szezon elején még a főként Görögországból és Olaszországból származó importgörögdinnyék domináltak a piacon, míg a nyár előrehaladtával fokozatosan növekedett a hazai termékek aránya.

A minőség összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor egy görög tételt éretlenség miatt kellett kivonni a forgalomból. Az egyik legnagyobb kiskereskedelmi áruházlánc központi raktárában pedig egy eladásra előkészített, túlérett, romlásnak indult tételre bukkantak a szakemberek, amelyre több mint 16 millió forintos bírságot róttak ki.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a leggyakrabban előforduló hiányosság a nem megfelelő vagy hiányzó jelölés volt,

legfőképp a származási ország és a minőségi osztály feltüntetése maradt el a címkékről. A növényvédőszermaradék-vizsgálatok során mind a hazai, mind az importminták, a még folyamatban lévő néhány eredményt leszámítva megfelelőnek bizonyultak.