Csomagautomata-elérés: nagy változások jönnek a piacon

Ősszel megkezdődik a Packeta Z-box automaták integrálása a Foxpost hálózatába. Az első szakasz szeptember 8-án indul: ettől a naptól a Foxpost hálózatában kétféle csomagautomata lesz elérhető. A már ismert érintőképernyős készülékek Foxpost A-box néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, Foxpost Z-box néven – közölte a vállalat.

A csomagautomata-piacon változások jönnek: megkezdődik a Z-boxok integrációja

Kiemelték: a két automatatípus egy hálózatban, egységes megjelenéssel működik, az eligazodást az automatákon elhelyezett A-box és Z-box logók segítik. A csomagátvétel mindkét automatánál ugyanúgy működik, de néhány dologban különböznek. Az A-box automaták a Foxpostnál megszokott érintőképernyős felülettel működnek, csomagfeladáshoz nem szükséges előzetes regisztráció, a fizetés pedig POS-terminálon történik. A Z-box nyomógombos kezelőpanelt használ, csomagfeladáshoz online regisztráció kell, a fizetés pedig fizetési linken keresztül zajlik. A webshopokban külön jelölések mutatják, melyik típus milyen lehetőségeket kínál.

Tesztidőszak alatt az új csomagautomata

Az első lépésben 18 automatát telepítenek. Ezt követően néhány hetes tesztüzem indul, amely során a cég figyeli és értékeli a működési tapasztalatokat. A tesztidőszak után az idén összesen 139 Foxpost Z-box automatát helyeznek ki új helyszínekre. A teljes Packeta-hálózat integrálása 2026-ban folytatódik. A változásokkal együtt megújul az automatakereső modul és az adatkapcsolati rendszer. Az új rendszer pontosabb, valós idejű telítettségi adatokat mutat, így a felhasználók könnyebben választhatják ki a legszabadabb automatát. A Foxpost pontos, részletes tájékoztatással segíti a felhasználókat, a webshopokat és a webáruházmotor-fejlesztőket az átállásban. Az elérhető információk között szerepelnek az automaták használatát bemutató leírások, a különböző típusok funkcióit összehasonlító anyagok, valamint az integrációhoz szükséges technikai útmutatók is.