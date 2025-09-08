csomagautomatafoxpostPacketacsomagszállítás

Csomagautomata-elérés: nagy változások jönnek a piacon

Az automaták mára a mindennapi vásárlások és online rendelések nélkülözhetetlen pontjaivá váltak: egyszerre kínálnak kényelmes, gyors és környezettudatos megoldást a csomagok átvételére és feladására. Az őszi időszakban új típusú csomagautomaták jelennek meg a hálózatban, amelyek tovább bővítik a felhasználói lehetőségeket, a Foxpost megkezdi a Packeta Z-box automaták integrálását hálózatába.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 9:57
Megkezdődik a Z- Box automaták intergrációja a Foxpost rendszerébe. Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ősszel megkezdődik a Packeta Z-box automaták integrálása a Foxpost hálózatába. Az első szakasz szeptember 8-án indul: ettől a naptól a Foxpost hálózatában kétféle csomagautomata lesz elérhető. A már ismert érintőképernyős készülékek Foxpost A-box néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, Foxpost Z-box néven – közölte a vállalat. 

csomagautomata
A csomagautomata-piacon változások jönnek: megkezdődik a Z-boxok integrációja
Fotó: Shutterstock

Kiemelték: a két automatatípus egy hálózatban, egységes megjelenéssel működik, az eligazodást az automatákon elhelyezett A-box és Z-box logók segítik. A csomagátvétel mindkét automatánál ugyanúgy működik, de néhány dologban különböznek. Az A-box automaták a Foxpostnál megszokott érintőképernyős felülettel működnek, csomagfeladáshoz nem szükséges előzetes regisztráció, a fizetés pedig POS-terminálon történik. A Z-box nyomógombos kezelőpanelt használ, csomagfeladáshoz online regisztráció kell, a fizetés pedig fizetési linken keresztül zajlik. A webshopokban külön jelölések mutatják, melyik típus milyen lehetőségeket kínál.

 

Tesztidőszak alatt az új csomagautomata

Az első lépésben 18 automatát telepítenek. Ezt követően néhány hetes tesztüzem indul, amely során a cég figyeli és értékeli a működési tapasztalatokat. A tesztidőszak után az idén összesen 139 Foxpost Z-box automatát helyeznek ki új helyszínekre. A teljes Packeta-hálózat integrálása 2026-ban folytatódik. A változásokkal együtt megújul az automatakereső modul és az adatkapcsolati rendszer. Az új rendszer pontosabb, valós idejű telítettségi adatokat mutat, így a felhasználók könnyebben választhatják ki a legszabadabb automatát. A Foxpost pontos, részletes tájékoztatással segíti a felhasználókat, a webshopokat és a webáruházmotor-fejlesztőket az átállásban. Az elérhető információk között szerepelnek az automaták használatát bemutató leírások, a különböző típusok funkcióit összehasonlító anyagok, valamint az integrációhoz szükséges technikai útmutatók is.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.