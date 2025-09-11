Jelentős áttörés készül az energiatárolásban

Egy társadalmi vitára bocsátott tervezet szerint a föld alatti hidrogéntárolás jogszabályi kereteit határozza meg a kormány. Mindez pedig azért fontos, mert a fel nem használt villamos energiát hidrogén formájában el tudnánk tárolni, és erre idehaza is kínálkoznak lehetőségek. Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója a téma kapcsán lapunknak elmondta, a hidrogén nagy léptékű tárolása ma az egyik kulcskérdés a tiszta energia átmenetben, a karbonsemlegesség 2050-ig történő megvalósításában.

A hidrogén tárolásának lehetősége új fejezetet nyitna a hazai energiamixben

Fotó: Kurucz Árpád

– Magyarország ugyanis az atomenergia mellett kulcsszerepet szán az időjárásfüggően működő naperőműveknek és háztartási napelemrendszereknek az áramtermelés kizöldítésében, ezért az időnkénti túltermeléshez tárolást kell biztosítani. Borús időben, hiány esetén pedig be kell tudni pótolni. Ha a fölös árammal termelt – vízelektrolízisen keresztül előállított – hidrogént el tudjuk tárolni speciális geológiai formációkban, akkor gyakorlatilag bármilyen hosszú időre el tudjuk az áramot tárolni hidrogénben, mert szükség esetén a hidrogénből gázmotorokban újból áram állítható elő. Ez pedig hatalmas előny például az akkumulátorokhoz képest, ahol a hatékony áramtárolási idő órákban mérhető – magyarázta Toldi Ottó.

Rámutatott, a legbiztonságosabb tárolási módot az úgynevezett geológiai sórétegbeli kavitások (üregek) jelentik. A Tisza-vidéken (például Szeged környéke) és Tiszaújváros–Kazincbarcika térségében vannak ilyen kiterjedt geológiai sólerakódások. Legalábbis az eddigi nemzetközi tapasztalatok (Egyesült Államok, Németország) azt bizonyítják, hogy a hidrogént legbiztonságosabban sóbányákban kialakított kavitásokban tárolják. Az előny, hogy a sóréteg szinte gáztömör, nem reagál a hidrogénnel, nagy nyomás alatt is biztonságos. A hátrány a nagy a beruházásigény, ám ezzel együtt hosszú távon ez a legígéretesebb.

Lehetőség van arra is, hogy földgáztárolóban helyezzék el a hidrogént (például Zsana, Pusztaederics, Kardoskút). Ennek előnye a nagy kapacitás és az alapinfrastruktúra megléte, a hátrány viszont a szivárgás és a lehetséges kőzet–hidrogén reakciók. Nemzetközi kutatások szerint korlátozottan, de lehetséges a hidrogénbetárolás porózus rétegekbe.