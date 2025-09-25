Jó hírt közölt Nagy Márton a fix lakossági állampapírokról

Októbertől egyszerűbb, kiszámíthatóbb és még vonzóbb lesz a fix lakossági állampapír-paletta. A kormány célja világos: a magyar családok megtakarításait tovább erősíteni, biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínálni – jelezte csütörtöki Facebook-bejegyzésében Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter elmondta: a fix lakossági állampapírok az alábbiak szerint válnak még kedvezőbbé:

• Fix MÁP: 5 éves futamidő mellett az éves kamatot 7 százalékra emeljük.

• MÁP Plusz: a sávos fix kamat 6,5 százalékról 7,5 százalékra nőtt öt év alatt; a kamatfizetés utáni 5 munkanapban továbbra is 100 százalékig visszaváltható – így 1–5 évre is rugalmas, mégis biztonságos megoldás.

A fix kamatozású állampapírok biztonságos, versenyképes és kiszámítható megtakarítási formát jelentenek.

– Mindenkit arra biztatunk, hogy tájékozódjon és saját érdekeinek megfelelően döntsön megtakarításairól – közölte Nagy Márton, hozzátéve, hogy az új állampapír-sorozatok október elsejétől elérhetők.

Részletek a Magyar Állampapír honlapján.