Jó hírt közölt Nagy Márton a fix lakossági állampapírokról

Az új állampapír-sorozatok már október elsejétől elérhetők.

2025. 09. 25. 14:56
Illusztráció Fotó: MTVA/Róka László
Októbertől egyszerűbb, kiszámíthatóbb és még vonzóbb lesz a fix lakossági állampapír-paletta. A kormány célja világos: a magyar családok megtakarításait tovább erősíteni, biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínálni – jelezte csütörtöki Facebook-bejegyzésében Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter elmondta: a fix lakossági állampapírok az alábbiak szerint válnak még kedvezőbbé:

•          Fix MÁP: 5 éves futamidő mellett az éves kamatot 7 százalékra emeljük.

•          MÁP Plusz: a sávos fix kamat 6,5 százalékról  7,5 százalékra nőtt öt év alatt; a kamatfizetés utáni 5 munkanapban továbbra is 100 százalékig visszaváltható – így 1–5 évre is rugalmas, mégis biztonságos megoldás.

A fix kamatozású állampapírok biztonságos, versenyképes és kiszámítható megtakarítási formát jelentenek.

– Mindenkit arra biztatunk, hogy tájékozódjon és saját érdekeinek megfelelően döntsön megtakarításairól – közölte Nagy Márton, hozzátéve, hogy az új állampapír-sorozatok október elsejétől elérhetők.

Részletek a Magyar Állampapír honlapján.

