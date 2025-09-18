Rendkívüli

Mapei Kftkontármunkaépítőipar

Csökkent a kontármunkák aránya, de nőtt a kárösszeg

Minden harmadik magyar családot ért már kontárkár, ez az élmény pedig erősen beárnyékolja az építőipar megítélését. Bár idén kevesebb embert érintett a kontármunka, a bizalmi index továbbra is gyenge.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 15:15
Fotó: Székelyhidi Balázs
Csökkent a kontárkárosultak aránya, ám a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság. Átlagosan 842 137 forintra nőtt az építőipari kontármunka értéke, ami 3,4 százalékkal magasabb az előző évhez képest – derül ki a Mapei Kft. Építőipari bizalmi index 2025 kutatásából.

Kontármunka bizalmi index
A kontármunka csökkenti a bizalmi indexet   Forrás: Mapei Kft.

Csökkent a kontármunka aránya

A lakosság építőipari szakemberekkel szembeni bizalma idén is átlagosan 3,6 csillagon áll. A kontármunkák aránya csökkent: a felnőttlakosság 14,5 százaléka szenvedett el kontárkárt az elmúlt egy évben, ami jelentős, 9 százalékpontos csökkenés az előző évhez képest. Ugyanakkor a kontármunkák átlagos kárösszege 27 346 forinttal nőtt, elérve a 842 137 forintot, ami 3,4 százalékos „kontárinflációnak” felel meg.

– Első pillantásra biztató, hogy csökkent a kontárkárosultak aránya, de a háttérben nem kizárólag pozitív folyamatok állnak. A visszaesésben szerepet játszhat a csökkenő megrendelésszám és a gazdasági visszafogottság is: a kevesebb felújítás kevesebb hibalehetőséget jelent. Emellett az építőanyagárak és a munkadíjak emelkedése is érdemben befolyásolhatta a mutatókat – mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője. Hozzátette: – A kedvező tendencia mögött azonban megfigyelhető a lakosság tudatosságának növekedése is. Egyre több megrendelő kér referenciát, ellenőrzi a szakembereket, és választ átgondoltabban kivitelezőt. 

A kontármunka megelőzése jóval költséghatékonyabb, mint az utólagos helyreállítás

– jegyzi meg a szakértő.

Kétszázezres javulás az előző évhez képest

Továbbra is jelentős regionális különbségek figyelhetők meg a kontármunkákból származó károk mértékében. A legmagasabb átlagos kontárkárt Nyugat- és Dél-Dunántúlon mérték: előbbinél 828 182 forint, utóbbinál 839 200 forint volt az átlagos kárösszeg. A legalacsonyabb értéket az Észak-Alföldön regisztrálták – 379 461 forinttal –, ami közel 200 ezer forintos javulást jelent az előző évhez képest.

Kontár- és gyenge munkák aránya régiónként és Budapesten, egyesített mintán, 2025. augusztus  Forrás: Mapei Kft.

– Évek óta következetesen megfigyelhető, hogy a kontárkárok mértéke kelet felől nyugat felé haladva emelkedik – mutat rá Markovich Béla. – A három régióban mért csökkenő kárösszegek pedig nem feltétlenül a piac tisztulását jelzik, sokkal inkább azt, hogy visszaesett a nagyobb volumenű, összetettebb kivitelezések száma. A lakosság árérzékenyebbé és tudatosabbá vált, ami önmagában is csökkenti a kockázatokat.

Délen gyakoribb a hanyagság

Az 1-2 csillagos, kontár vagy gyenge minőségű munkák aránya régiónként jelentősen eltér. A déli régiókban jóval magasabb a problémás kivitelezések aránya: 

  • a Dél-Alföldön 25 százalék, 
  • az Észak-Alföldön 23 százalék. 

Ezzel szemben az északi térségekben lényegesen kedvezőbb a helyzet: 

  • Észak-Magyarországon mindössze 5 százalék, 
  • a Nyugat-Dunántúlon 9 százalék, 
  • Közép-Dunántúlon pedig 7 százalék számolt be gyenge minőségű munkáról. 

Az adatokból világosan kirajzolódik: építőipari szempontból az ország gyakorlatilag kettészakadt. – Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy úgy tűnik, ahol kevesebb az építkezés, ott ritkábbak a negatív lakossági értékelések is, azaz kevesebb a kontármunka – magyarázza Markovich Béla. 

Negyven százalék „kontárkárosult” magyar

A bizalmi érték országosan továbbra is 3,6 csillag, ami „átlagos munkát” jelez. Ugyanakkor régiós szinten jelentős különbségek figyelhetők meg. A legmagasabb értéket Nógrád érte el (4 csillag), amit Veszprém (3,9 csillag) követ, míg az ország nagy részén 3,5–3,7 csillag közötti érték a jellemző. A legalacsonyabb bizalmat Tolnában mérték, ahol az index 3,39 csillagra csökkent.

 A kontárkárok átlagos összege régiónként és Budapesten, egyesített mintán, 2025. augusztus (zárójelben a 2024. augusztusi adatokhoz viszonyított változás látható)  Forrás: Mapei Kft.

– A bizalomhiányra magyarázatot ad az idei kutatás legmegdöbbentőbb adata: a felnőtt lakosság 40 százaléka szenvedett el élete során kontármunkából fakadó kárt. Szinte minden magyar családban akad egy „kontárkárosult”. Ezek a negatív tapasztalatok mémként terjedve erősítik a kollektív bizalmatlanságot – mondta Markovich Béla.

Ez a több százezres keresleti potenciál komoly lendületet adhat az építőiparnak

A szakember szerint ugyanakkor a most induló Otthon start program a várakozások szerint fordulatot hozhat. A támogatási lehetőség ismertsége kifejezetten magas: az aktív felnőttlakosság 75 százaléka hallott róla. Bár eddig csak 4 százalék nyilatkozta, hogy jogosult és élne is a programmal – ami elméletileg 240 ezer potenciális felújítót jelent –, további 12 százalék még nem döntött. Ez a több százezres keresleti potenciál komoly lendületet adhat az építőiparnak, ha sikerül jól kezelni a jogosultsági feltételeket, a kivitelezési kapacitásokat és a támogatás adminisztrációját.

