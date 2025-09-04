gazdaságNagy Mártonnövekedés

Nagy Márton: Bizonyítanunk kell az embereknek, hogy mi vagyunk a legjobb választás

A magyar gazdaság szempontjából kiemelt jelentőségű gyár kezd termelni az év végén.

2025. 09. 04. 8:02
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Fotó: MTI/Purger Tamás
A gazdasági növekedés lassulása és a választások előtti megnövekedett állami kiadások miatt a magyar költségvetési hiány idén akár a GDP 4,5 százalékát is elérheti – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Reutersnek adott interjúban. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország megőrzi a befektetők és a hitelminősítők bizalmát, ami kulcsfontosságú a gazdasági stabilitás szempontjából.

A Világgazdaság ismertette: hivatalosan kommunikált idei hiánycél 4,1 százalék, de Nagy Márton szerint a tényleges adat inkább 4 és 4,5 százalék között alakulhat, míg 2025-re négy százalék körüli hiányt vár. Az európai gazdasági környezet gyengesége miatt a kormány a növekedési előrejelzését is módosította: a korábbi 2,5 százalékról egy százalékra csökkentette, de még ennél is valamivel alacsonyabb érték sem okozna érdemi problémát a költségvetésben.

A miniszter kiemelte, hogy a hazai fogyasztás és az áfabevételek továbbra is erősek, ami támaszt ad a költségvetésnek.

Az infláció várhatóan az idei évben 4,7 százalék körül alakul, amihez a kormány nyugdíjemelésekkel, családi adókedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel kapcsolódik.

A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: a kormány célja, hogy megőrizze a befektetők és a hitelminősítők bizalmát. A közel 75 százalékos államadósság-ráta mellett fontos, hogy Magyarország tartsa a befektetésre ajánlott besorolását az S&P, a Moody’s és a Fitch előtt. –  Nem akarjuk kockáztatni sem a befektetők bizalmát, sem a hitelminősítést – fogalmazott. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy Magyarország sikeresen vont be hárommilliárd euró forrást a nemzetközi piacokról, ami erősítette a hitelminősítők bizalmát is.

Arra a felvetésre, hogy a választások előtt a kormányzat költekezést folytat, Nagy Márton úgy reagált: természetes, hogy ilyenkor nagyobb figyelem jut a lakosság támogatására.

– Bizonyítanunk kell az embereknek, hogy mi vagyunk a legjobb választás, mert van hozzáértésünk, és képesek vagyunk javítani az életszínvonalat – fogalmazott. A miniszter szerint bár az európai növekedési kilátások gyengék, Magyarország stabil pénzügyi alapokkal rendelkezik.

Nagy Márton az interjúban hangsúlyozta: 

a világgazdasági környezetben fontos tanulság, hogy Donald Trump amerikai elnök korábbi kereskedelmi vámtarifái „zseniális lépésnek” bizonyultak. Ugyanakkor bírálta az Európai Bizottságot, amiért szerinte nem tudta érdemben ösztönözni az európai növekedést.

 

Kiemelt jelentőségű gyár kezd termelni az év végén

A magyar gazdaság szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy az év végére megnyílhat a kínai BYD-autógyártó vállalat új gyára Magyarországon. Az itt készülő elektromos járművek jelentős versenyelőnyt élvezhetnek majd, mivel nem terhelik őket az EU akár 45,3 százalékos vámjai.

A miniszter kiállt a Magyar Nemzeti Bank mellett is, amely jelenleg az Európai Unió legmagasabb, 6,5 százalékos alapkamatát tartja fenn. Nagy az inflációt továbbra is „közellenségnek” nevezte, és rámutatott: 

  • a kormány az alapvető élelmiszerek árstopjával,
  • valamint az erős forint fenntartásával segíti a lakosságot.
    Mint mondta, a stabilabb forint inkább előnyt, mint hátrányt jelent, mert az importtermékek olcsóbbá válnak, és ez jelenleg fontosabb szempont, mint az exportőröket érintő kisebb nehézségek.

Korábban a miniszter így nyilatkozott a Reutersnek: „Soha nem számoltunk azzal, hogy a BYD teljes kapacitással fog egyből működni”. A miniszter akkor azt mondta, mindig van egy fokozatosság a gyártásban, ráadásul a 300 ezer autó szállítására alkalmas vasúti kapacitás még nem áll rendelkezésre. – Fel fog futni úgy, ahogy az európai kereslet diktálja, de az európai kereslet most jól néz ki – mondta

 

 

