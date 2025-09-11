Rendkívüli

Paks II projektenergiaroszatom

Nincs akadály: a Roszatom folytatja Paks II.-t

Az Európai Bíróság döntése semmiben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 17:46
Fotó: Tolnai Népújság/Mártonfai Dénes
A Roszatom a Világgazdaságnak küldött reagálásában jelezte, hogy a projekt fontos a magyar gazdaság számára az atomerőmű üzembe helyezése stabil, megfizethető áramforrást biztosít az ország számára. Ezért a magyar partnereivel közösen folytatja a Paks II. Atomerőmű projekt megvalósítását. A reagálást az Európai Bíróság a Paks II. Atomerőmű projekttel kapcsolatos mai határozata kapcsán tette a társaság.

Az Európai Bíróság megsemmisítette Paks II. beruházás támogatási szerződését jóváhagyó határozatot arra hivatkozva, hogy a jóváhagyás megadásakor a bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés valamely orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal.

A Roszatom a közleményében leszögezte, hogy számára továbbra is elsődleges feladat a projekt megvalósítása a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően a szerződéses kötelezettségek teljes betartásával.

A bejelentésre már a kormányinfón reagált Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter, majd Szijjártó Péter külgazasági és külügyminiszter is. Bóka János leszögezte, hogy az Európai Bíróság ítélete nem állapított meg semmilyen jogsértést, nincs jogi akadálya a paksi beruházás folytatásának, a bíróság két eljárás összekapcsolását kifogásolta, ebből az következik, hogy Magyarország az uniós jognak és a lojális együttműködésnek megfelelően járt el, így nincs jogi akadálya, hogy a Paks II. beruházás folytatódjon.

Bóka Jánoshoz hasonlóan Szijjártó Péter is kiemelte, hogy az Európai Bíróság döntése semmiben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást, a testület az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést. Az osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel tartott sajtótájékoztatón azt is hangsúlyozta: 

Mielőtt Magyarország és a magyar energiabiztonság ellendrukkerei pezsgőt bontanának, szeretném világosan leszögezni, hogy az Európai Bíróság az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést, azaz az Európai Bizottság egy korábbi határozatát semmisítette meg.

A bíróság Ausztria fellebbezése alapján helyezte hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke által ebben az ügyben hozott ítéletet, és semmisítette meg a Paksi Atomerőmű Zrt. telephelyén két új atomreaktor építéséhez nyújtott támogatás jóváhagyását.

Az Európai Bizottság a 2017. március 6-i határozatában hagyta jóvá azt a beruházási támogatást, amelyet Magyarország a kívánt nyújtani a két új paksi atomblokk építéséhez az állami kézben lévő MVM Paks II. társaságnak. Ezen új reaktoroknak fokozatosan fel kellett váltaniuk a négy meglévő reaktort. Úgy tervezték, hogy a MVM Paks II. térítésmentesen a két új reaktor tulajdonosa és üzemeltetője lesz. A reaktorok megépítését teljes egészében a magyar államnak kellett finanszíroznia.

