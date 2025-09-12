Olyanok a forint kilátásai, amiről álmodni sem mertünk

Shortpozíciókat nyit az euró–forintra a Citigroup – közölte az amerikai bank, miután egy küldöttsége a napokban látogatást tett a Magyar Nemzeti Banknál – írta a Világgazdaság.

A bank 3 hónapos határidős ügyleteket és 3 hónapos put spreadeket köt, 385-380 kötési árfolyamon, azaz ebbe a sávba várja az árfolyamot a Citi. A put spread opció ugyanis egy olyan befektetési stratégia, amelyben egyszerre vásárolnak egy put opciót és eladnak egy másik, olcsóbb put opciót ugyanazon eszközre, azonos lejárattal, de eltérő kötési árfolyammal.

Az MNB nem bánja az erősebb forintot a jegybank tisztviselői „észszerűen nyugodtnak” tűntek a jelenleginél akár jóval alacsonyabb EUR/HUF szintek lehetőségével kapcsolatban, mivel a potenciálisan gyengébb exportot ellensúlyozhatja az erősebb belföldi fogyasztás – írták a Citi elemzői, Luis Costa és Bhumika Gupta befektetőknek szóló jegyzetükben.

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa pedig továbbra is óvatos lesz, mivel a választások előtti költségvetési kiadások fellendíthetik az inflációt – állítja a Citi.

A Citi „észszerűen pozitívan” tekint a magyar államkötvényekre is.

