Otthon start: Lehetséges több ingatlant vásárolni a 3 százalékos hitelből?

Lehetséges-e több ingatlant vásárolni házaspárként a fix 3 százalékos hitel segítségével? Itt vannak az Otthon start vonatkozó feltételei.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 10:20
Az albérletpiacra is hat az Otthon start program, jelenleg bőséges a kínálat, utoljára a pandémia alatt hirdettek ilyen sok kiadó albérletet Fotó: Ladóczki Balázs
A kormányrendelet nem zárja ki két ingatlan vásárlásának lehetőségét párok számára az állami kamattámogatású fix 3 százalékos hitel felhasználásával, hiszen az egyedül is igényelhető. Vagyis az Otthon start esetében nem elvárás a házasság, szemben például a csok plusz vagy a babaváró hitellel – tájékoztat a biztosdontes.hu.

Otthon Start 20240729 NyíregyházaAlbérlet-, ingatlan keresés illusztrációFotó: Sipeki Péter SPKelet-Magyarország
Otthon start: akár több ingatlant is szerezhetnek a párok. Fotó: Sipeki Péter

Otthon start: nem gond, ha az egyik félnek több ingatlana is van

A házaspárok azonban együttes igénylőnek számítanak, így nincs arra mód, hogy a házaspárok kétszer is éljenek a lehetőséggel.

Könnyítés azonban:   

  • a tulajdonnal és a tb-jogviszonnyal kapcsolatos feltételeket elegendő egyiküknek teljesítenie ilyenkor. 
  • Ezért nem gond, a férjnek akár több ingatlana is van, ha a feleség első lakásszerzőnek minősül.

Egy házaspár lakásvásárlása esetén a banki gyakorlat szerint mindkét fél adóssá válik, ha hitelt vesznek fel: adósként és adóstársként kerülnek bele a hitelszerződésbe.

Ettől azonban el lehet térni a vagyonközösség kizárásával, akár csak az adott ingatlan vagy ingatlanok vonatkozásában. Ehhez házassági vagyonjogi megállapodást kell kötniük. Azonban érdemes tudni, hogy nem minden bank teszi lehetővé a házaspároknak, hogy csak az egyikük vegyen fel lakáshitelt, még vagyonjogi szerződés megléte esetén sem. A bankok erről szabályzatok és egyéni elbírálás alapján döntenek.

50+50 = 100

Két Otthon start lakáshitel összege akár 100 millió forint is lehet: a rendelet szerint a hitel 50 millió forint értékben vehető fel, futamideje pedig legfeljebb 25 év. Ugyanakkor egy ingatlanra nem vehető fel két Otthon start hitel. Még akkor sem, ha az ingatlanra két külön tulajdoni hányad van vagyonjogi szerződéssel rögzítve. Egyrészt azért, mert a támogatott hitellel egy ingatlan finanszírozható, akár egyedüli, akár házaspár a hitelfelvevő. Másrészt a bankok nem fogadnák el egy olyan ingatlan jelzálogát, amelyen már egy másik, azonos típusú támogatott hitel van bejegyezve, akár egy másik adós nevére.

Más állami támogatás is választható az Otthon start mellé

Ha az Otthon start hitel 50 milliós összege nem elegendő egy ingatlan teljes vételárának fedezésére, akkor választható mellé más állami támogatás, vagy támogatott hitel: csok plusz vagy falusi csok támogatás a hozzá kapcsolódó hitellel.

A két külön történő hitelfelvétel házaspárként sok tekintetben megnehezíti az adósok helyzetét. Ezeket a tényezőket érdemes figyelembe venni:

  • Megfelelő jövedelem szükséges mindkettejük számára: az adósok nettó jövedelmének külön-külön meg kell felelnie a bank elvárásainak.
  • Jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (jtm) egyedüli teljesítése mindkét fél esetében: a havi törlesztőrészlet lehetséges maximumát kizárólag az egyedüli adós jövedelme alapján számítja a bank, mely figyelembe veszi azt is, hogy terheli-e más hitel a jövedelmet.
  • Az önerőket mindkét hitel esetében külön-külön biztosítani kell a két adósnak.

Szigorúbb hitelbírálat: egyedüli adós esetén a bank kockázata magasabb, ezért az adós jövedelmét, a fedezeti ingatlan értékét vagy a hitelfelvevő hiteltörténetét is szigorúbban vizsgálja.

Egy ingatlan Otthon startból, egy csok pluszból

Amennyiben egy házaspár két tagja nem akar, vagy a jogszabály által meghatározott feltételek miatt nem tud élni azzal a lehetőséggel, hogy mindkettejük Otthon start hitelt igényeljen, akkor lehetőségként a készpénzes vásárlás vagy egy piaci alapú lakáshitel merülhet fel. Utóbbi esetében annyival könnyebb a helyzet, hogy az állami támogatásra vonatkozó jogszabálynak nem, csak a banki feltételeknek kell megfelelniük az adósoknak.

A másik ingatlanra igénybe vehető más állami támogatású hitel is, így a csok plusz vagy a falusi csok támogatáshoz kapcsolódó hitel, ezeket ugyanis nem zárja ki az Otthon start-rendelet.

