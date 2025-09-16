Otthon start: Lehetséges több ingatlant vásárolni a 3 százalékos hitelből?

A kormányrendelet nem zárja ki két ingatlan vásárlásának lehetőségét párok számára az állami kamattámogatású fix 3 százalékos hitel felhasználásával, hiszen az egyedül is igényelhető. Vagyis az Otthon start esetében nem elvárás a házasság, szemben például a csok plusz vagy a babaváró hitellel – tájékoztat a biztosdontes.hu.

Otthon start: akár több ingatlant is szerezhetnek a párok. Fotó: Sipeki Péter

Otthon start: nem gond, ha az egyik félnek több ingatlana is van

A házaspárok azonban együttes igénylőnek számítanak, így nincs arra mód, hogy a házaspárok kétszer is éljenek a lehetőséggel.

Könnyítés azonban:

a tulajdonnal és a tb-jogviszonnyal kapcsolatos feltételeket elegendő egyiküknek teljesítenie ilyenkor.

Ezért nem gond, a férjnek akár több ingatlana is van, ha a feleség első lakásszerzőnek minősül.

Egy házaspár lakásvásárlása esetén a banki gyakorlat szerint mindkét fél adóssá válik, ha hitelt vesznek fel: adósként és adóstársként kerülnek bele a hitelszerződésbe.

Ettől azonban el lehet térni a vagyonközösség kizárásával, akár csak az adott ingatlan vagy ingatlanok vonatkozásában. Ehhez házassági vagyonjogi megállapodást kell kötniük. Azonban érdemes tudni, hogy nem minden bank teszi lehetővé a házaspároknak, hogy csak az egyikük vegyen fel lakáshitelt, még vagyonjogi szerződés megléte esetén sem. A bankok erről szabályzatok és egyéni elbírálás alapján döntenek.

50+50 = 100

Két Otthon start lakáshitel összege akár 100 millió forint is lehet: a rendelet szerint a hitel 50 millió forint értékben vehető fel, futamideje pedig legfeljebb 25 év. Ugyanakkor egy ingatlanra nem vehető fel két Otthon start hitel. Még akkor sem, ha az ingatlanra két külön tulajdoni hányad van vagyonjogi szerződéssel rögzítve. Egyrészt azért, mert a támogatott hitellel egy ingatlan finanszírozható, akár egyedüli, akár házaspár a hitelfelvevő. Másrészt a bankok nem fogadnák el egy olyan ingatlan jelzálogát, amelyen már egy másik, azonos típusú támogatott hitel van bejegyezve, akár egy másik adós nevére.

Más állami támogatás is választható az Otthon start mellé

Ha az Otthon start hitel 50 milliós összege nem elegendő egy ingatlan teljes vételárának fedezésére, akkor választható mellé más állami támogatás, vagy támogatott hitel: csok plusz vagy falusi csok támogatás a hozzá kapcsolódó hitellel.