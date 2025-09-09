Pozitív folyamatok stabilizálták az árindexet

Augusztusban Magyarországon a fogyasztói árindex változatlan szinten, 4,3 százalékon maradt (év/év alapon), ráadásul júliushoz viszonyítva nem változtak az árak. Ez megfelelt az előzetes elemzői várakozásoknak. Az inflációs alapfolyamatokat megragadó maginfláció 3,9 százalékra lassult augusztusban éves szinten mérve – írta elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató.

Kedvezően hatott az inflációra az élelmiszerárak és az energiaárak havi stagnálása, valamint a ruházkodási cikkek, az üzemanyagok és a gyógyszerek árának csökkenése júliusról augusztusra.

Nemcsak éves szinten maradt változatlan az infláció, hanem havi összevetésben is, mivel júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Ezen belül (egy hónap alatt): az élelmiszerek ára és a háztartási energia ára változatlan maradt, a ruházkodási cikkek ára (1,7 százalékkal) tovább csökkent, ami a szezonális kiárusítások és leárazások hatása. A járműüzemanyagok ára ugyancsak csökkent összesen 0,8 százalékkal.

A gyógyszerek ára 0,3 százalékkal csökkent, ami az önkéntes árkorlátozás hatása.

A legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk drágultak, itt a növekedés 0,6 százalék volt, míg a szolgáltatások ára átlagosan 0,5 százalékkal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkek ára 0,4 százalékkal haladta meg az előző havi szintet.

Az év eleji átárazások kifutásával lassult a szolgáltatások inflációja tavaszra. A kormányzati tárgyalások eredményeként a telekommunikációs és pénzügyi szolgáltatók, valamint biztosítók is önkéntesen befagyasztották áraikat. Ennek pozitív hatásai tavasz óta láthatóak: folyamatosan lassult a szolgáltatások éves alapú inflációja, a nyári hónapokban 5,3-5,4 százalékon stabilan állt, míg februárban 9,2 százalékot mutatott. Nyáron elsősorban a turizmushoz és vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatások ára drágult.

Havi alapon 0,5 százalékkal nőtt a szolgáltatások átlagos ára. Ezen belül az üdülési szolgáltatások 2,5 százalékkal, a lakbér 1,6 százalékkal, a sport, múzeumi belépők 0,5 százalékkal drágultak.

A forint az euróval és a dollárral szemben is tovább erősödött augusztusban, ezzel év elejéhez képest az euróval szemben közel 4 százalékkal, az amerikai dollárhoz képest pedig több mint 14 százalékkal erősödött.