Kongatja a vészharangot az európai kereskedelmi kamara – bajban az európai autógyártók

Peking júliusban beleegyezett abba, hogy gyorsított eljárással adjon ki engedélyeket az európai vállalatok számára a kritikus nyersanyagokhoz. Ugyanakkor Kína még mindig korlátozza és nehezíti a ritkaföldfémek kivitelét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 10:53
Illusztráció Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Kongatja a vészharangot az európai kereskedelmi kamara. A ritkaföldfémek exportkorlátozása miatt eurómilliókat veszítenek egyes vállalatok. A könnyítések ellenére Peking még mindig korlátozza és nehezíti a ritkaföldfémek kivitelét, emiatt van olyan európai cég, amelyik több millió eurós veszteséget szenvedett, figyelmeztetett a Kínában működő Európai Kereskedelmi Kamara (EKK). A szervezet képviselői a jövő héten terveznek Brüsszelben egyeztetni a problémáról uniós illetékesekkel – írja a Világgazdaság.

Ritkaföldfémek: Kína állítja elő a világ ritkaföldfém készletének több mint 95 százalékát, amely 17 elem kulcsfontosságú egy sor high-tech termék előállításához. Ennek kétharmadát ásványi anyagokban gazdag Baotouban dolgozzák fel a Góbi-sivatag szélén
Európai és amerikai vállalatok szerint ismét hiány várható ritkaföldfémekből 
Fotó: AFP

A ritkaföldfémek exportját fegyverként használja Kína

A ritkaföldfémek és a belőlük készülő mágnesek kulcsfontosságúak egy sor ágazatban az autóipartól az okostelefonok gyártásán keresztül a fegyverágazatig. Kína uralja a világpiacot, és fegyverként használja ezeket az alapanyagokat többek között a vámháborúban is.

Bár Peking májusban ismét engedélyezte az exportot amerikai és európai cégek számára is, aminek következtében júniusban hétszeresére ugrott a kivitel, az EKK szerdai figyelmeztetése szerint a folyamat közel sem zökkenőmentes. Bár a több millió eurós veszteséget elszenvedő céget nem nevezték meg, a többi érintett is nehézségekkel szembesül, egyre nehezebb exportengedélyeket szerezni.

Ritkaföldfémek nélkül ismét gyárak állhatnak le. Ráadásul pusztán az engedély nem is garantál folyamatos hozzáférést a ritkaföldfémekhez, így előfordulhat az, ami korábban: leállhatnak megint autóipari beszállítók.

„A július 24-i EU–Kína-csúcstalálkozón elért megállapodásoktól és kötelezettségvállalásoktól függetlenül továbbra is jelentős akadályokat látunk tagjaink számára” – idézte a Reuters Jens Eskelundot, a kamara elnökét.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Hszi Csin-ping kínai államfő júliusban tartott csúcstalálkozóján Peking beleegyezett abba, hogy gyorsított eljárással adjon ki engedélyeket az európai vállalatok számára a kritikus nyersanyagokhoz, bár ez nem felelt meg az EU azon kívánságának, hogy Kína hosszabb időtartamra adjon ki engedélyeket, vagy szüntesse meg azokat az EU-ba irányuló exportra.

Oroszország a másik nagy beszállító

Eskelund szerint a kamara által kezelt mintegy 140 exportengedély-kérelem kevesebb mint egynegyedét hagyták jóvá a kínai hatóságok. Egyes vállalatok ezért előre benyújtják a kérelmeket, mert számolnak a szállítások késedelmével, ami jelentős veszteségeket okozhat.

Az EU másik nagy beszállítója Oroszország. Az EU ritkaföldfém-importjának majdnem a fele származik Kínából. Az Eurostat 2024-es adatai szerint a másik két nagy beszállító

  • Oroszország (28,4 százalék) 
  • és Malajzia (19,9 százalék).

Európai és amerikai vállalatok szerint a harmadik negyedévben ismét hiány várható ritkaföldfémekből, és a helyzetet csak súlyosbítja, ha tovább éleződnek a kereskedelmi feszültségek.

Donald Trump amerikai elnök a NATO-ra, a G7-re és az EU-ra is nyomást gyakorol, hogy akár százszázalékos vámmal büntesse Indiát és Kínát az orosz olaj vásárlása miatt, Peking pedig az ilyen lépésekre hasonlókkal válaszol, mint legutóbb az európai sertéshús esetében, amelyre brutális dömpingellenes vámokat vetettek ki a kínai elektromos autókra kiszabott tarifák miatt.

