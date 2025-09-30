  • Magyar Nemzet
  • Gazdaság
  • Egyre több tojást akar enni az emberiség, kérdés, hogy bírja-e az ütemet a termelés növekedése
tojáspiacfehérjefogyasztásRabobankelőrejelzés

Egyre több tojást akar enni az emberiség, kérdés, hogy bírja-e az ütemet a termelés növekedése

Globálisan további jelentős tojáspiaci növekedésre számítanak az elemzők, amit elsősorban a feltörekvő országok fogyasztásnövekedése generál. A tojáspiac további fejlődését, de főleg a termék árát az határozhatja meg, hogy a termelés mennyire tud bővülni, mennyire gátolja például a madárinfluenza, a fenntarthatósági aggályok vagy a geopolitikai helyzet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 5:15
Az elmúlt években az ukrán tojásexport jelentős földrajzi eltolódáson ment keresztül Fotó: MTI / Bruzák Noémi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Rabobank kutatói részlegének legfrissebb jelentése szerint a globális tojáspiac várhatóan folyamatosan növekszik majd, aminek alapját a növekvő jövedelmek és a változó fogyasztói preferenciák jelentik. A RaboResearch PoultryWorld által idézett elemzése szerint tojáspiac éves növekedési üteme körülbelül 2 százalék lesz, és 2035-re éri el a csúcsot, amikor már 22 százalékkal haladja meg a jelenlegi szintet.

tojáspiac, 05 November 2024, Lower Saxony, Twistringen: Numerous chickens are standing in the barn of a laying hen farm in the district of Diepholz. Photo: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Photo by Hauke-Christian Dittrich / dpa Picture-Alliance via AFP)
Bővülő tojáspiacot vázol fel a Rabobank előrejelzése
Fotó: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH/DPA

Az előrejelzés szerint a tojás az elkövetkező években is versenyelőnyben lesz más fehérjeforrásokkal szemben. A jelentés szerint a bővülés 90 százaléka olyan feltörekvő régiókban fog bekövetkezni, mint Ázsia, Afrika és Latin-Amerika. Ezzel szemben a fejlett gazdaságokban – mint például az EU-ban, Japánban és Dél-Koreában – a növekedés a csökkenő népesség miatt lassú lesz. 

Az elmúlt három évtizedben a globális tojáspiac mérete több mint kétszeresére nőtt, és a növekedés várhatóan további 20 százalékkal folytatódik a következő évtizedben. Ez a bővülés azonban nem egyenletes: 2015 és 2025 között a tojásfogyasztás növekedésének több mint 90 százaléka a feltörekvő piacokhoz kötődik, Kína a 35 százalékát, Ázsia többi része pedig a 40 százalékát tette ki. Latin-Amerika a globális növekedés körülbelül 15 százalékát tette ki.

A magasabb jövedelmű feltörekvő piacokon, mint például 

  • Kínában, 
  • a Közel-Kelet egyes részein és 
  • Latin-Amerikában

a növekedés lassabb lesz, míg Dél- és Délkelet-Ázsia, Latin-Amerika és egyre inkább Afrika generálja majd a bővülést.

Bár a növekvő jövedelemszint továbbra is a tojásfogyasztás egyik fő mozgatórugója, korántsem ez az egyetlen tényező, amely alakítja a fogyasztói magatartást. A Rabobank szakértői szerint ebben a marketingtevékenységek, a termékinnováció és az elérhetőség is kulcsfontosságú szerepet játszanak.

Az alacsony jövedelmű országokban a tojás gyakran a legolcsóbb fehérjeforrás, és gyakran az első, amit megvásárolnak. Az elérhetőség különösen fontos a vidéki területeken, ahol gyakori a háztáji baromfitenyésztés, és a tojást jellemzően közvetlenül a gazdaságokból vagy az úgynevezett „nedves piacokon” értékesítik. Utóbbi különösen Ázsiában jellemző, itt friss élelmiszereket, elsősorban húst, halat és zöldséget, valamint gyakran élő állatokat árulnak.

Számos globális trend várhatóan befolyásolja majd a tojáspiacot, köztük például az, hogy a feltörekvő régiókban a 2035-re a fogyasztóinak több mint 75 százaléka 15 és 34 év közötti lesz, ők pedig ami dinamikus és befolyásos szegmenst jelentenek a jövőbeli tojáskereslet szempontjából.

A fiatalabb fogyasztók egyre inkább a fenntarthatóságra összpontosítanak, bár a fenntartható termékekért fizetett felárat egyre kevesebben vállalnák. 

Ezek a trendek jó lehetőséget kínálnak a termelőknek az innovációra, új termékek fejlesztésére és a változó fogyasztói szegmensek stratégiai megcélzására. Eközben a termelők előtt álló egyik legnagyobb kihívás az lesz, hogy miként és hol termeljenek, különösen az erőforrások elérhetősége, a fenntarthatóság és a geopolitikai feszültségek figyelembevételével. A gyorsan növekvő piacok közül például Ázsia a népességméretéhez képest jelentős korlátozottsággal szembesül a szántóföldeknél, ami komoly akadályt jelent az állati fehérjetermelés számára. Fontos szempontot jelentenek a geopolitikai változások, amelyek arra késztetik a kormányokat és a termelőket, hogy újragondolják befektetési stratégiáikat, egyre nagyobb hangsúlyt fektetve az élelmezés- és erőforrás-biztonságra.

Alkalmazkodik a tojáspiac a fogyasztói elvárásokhoz

A tojáspiac e körülmények között várhatóan megtartja növekedési pályáját, különösen a feltörekvő gazdaságokban, de a termelési értéklánc szereplőinek még inkább alkalmazkodniuk kell az átalakuló fogyasztói elvárásokhoz, valamint a fenntarthatósággal, az állatjóléttel és a betegségkezeléssel kapcsolatos növekvő aggodalmak által formált változó környezethez.

A fogyasztás bővülése támaszt adhat a magas áraknak, most viszont a felbolydult piacon azt lehet tapasztalni, hogy az USA-ban a magas árak okoztak fogyasztás-csökkenést. Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának előrejelzése szerint 

az USA tojástermelése 5 százalékkal csökkenhet 2025 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, és éves szinten 5,5 százalékkal mérséklődhet 2024-hez viszonyítva. 

Az egy főre jutó tojásfogyasztás 4 százalékkal lehet kevesebb az idei év harmadik negyedében, 2025-ben pedig előreláthatóan 5 százalékkal múlhatja alul a tavalyi évi mennyiséget. 

Az Európai Unió a tojás és tojástermékek külkereskedelmét tekintve nettó exportőr volt 2025 első öt hónapjában. Bár az import 34 százalékkal 63 ezer tonnára nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, a kivitel ennél lényegesen magasabb, csaknem 199 ezer tonna volt, ami 32 százalékos növekedés. Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára csaknem 260 euró/100 kilogramm volt 2025 első harminchat hetében, 22,6 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. 

Magyarországon csökkent a tojás exportja és az importja is: az országba 9800 tonna héjas tojás érkezett 2025 első hét hónapjában, ami 41 százalékos csökkenés az előző év hasonló időszakához viszonyítva, a héjas tojás exportja pedig 16,5 százalékkal 5,8 ezer tonnára esett vissza ugyanebben az időszakban. 

Az árak viszont emelkedtek: a ketreces tartásból származó M és L méretű étkezési tojás csomagolóhelyi ára 63,30 forint/darab volt 2025 első harminchat hetében, ami 30,7 százalékkal múlta felül a 2024. év azonos időszakának átlagárát, és az egyéb kategóriákban is 26,5-36,3 százalék közötti volt a termelői árak emelkedése. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ugyanakkor a fogyasztói árak mérsékeltebben, 17,2 százalékkal emelkedtek a tavalyi és az idei júliusi árak összevetésében.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekFekete-Győr András

Nagyon pórul járt Fekete-Győr András, miután arcátlanul felkérdezte Szabó Zsófit

Csépányi Balázs avatarja

Azt hiszik, hogy nekik mindent lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.