Egyre több tojást akar enni az emberiség, kérdés, hogy bírja-e az ütemet a termelés növekedése

A Rabobank kutatói részlegének legfrissebb jelentése szerint a globális tojáspiac várhatóan folyamatosan növekszik majd, aminek alapját a növekvő jövedelmek és a változó fogyasztói preferenciák jelentik. A RaboResearch PoultryWorld által idézett elemzése szerint tojáspiac éves növekedési üteme körülbelül 2 százalék lesz, és 2035-re éri el a csúcsot, amikor már 22 százalékkal haladja meg a jelenlegi szintet.

Bővülő tojáspiacot vázol fel a Rabobank előrejelzése

Az előrejelzés szerint a tojás az elkövetkező években is versenyelőnyben lesz más fehérjeforrásokkal szemben. A jelentés szerint a bővülés 90 százaléka olyan feltörekvő régiókban fog bekövetkezni, mint Ázsia, Afrika és Latin-Amerika. Ezzel szemben a fejlett gazdaságokban – mint például az EU-ban, Japánban és Dél-Koreában – a növekedés a csökkenő népesség miatt lassú lesz.

Az elmúlt három évtizedben a globális tojáspiac mérete több mint kétszeresére nőtt, és a növekedés várhatóan további 20 százalékkal folytatódik a következő évtizedben. Ez a bővülés azonban nem egyenletes: 2015 és 2025 között a tojásfogyasztás növekedésének több mint 90 százaléka a feltörekvő piacokhoz kötődik, Kína a 35 százalékát, Ázsia többi része pedig a 40 százalékát tette ki. Latin-Amerika a globális növekedés körülbelül 15 százalékát tette ki.

A magasabb jövedelmű feltörekvő piacokon, mint például

Kínában,

a Közel-Kelet egyes részein és

Latin-Amerikában

a növekedés lassabb lesz, míg Dél- és Délkelet-Ázsia, Latin-Amerika és egyre inkább Afrika generálja majd a bővülést.

Bár a növekvő jövedelemszint továbbra is a tojásfogyasztás egyik fő mozgatórugója, korántsem ez az egyetlen tényező, amely alakítja a fogyasztói magatartást. A Rabobank szakértői szerint ebben a marketingtevékenységek, a termékinnováció és az elérhetőség is kulcsfontosságú szerepet játszanak.

Az alacsony jövedelmű országokban a tojás gyakran a legolcsóbb fehérjeforrás, és gyakran az első, amit megvásárolnak. Az elérhetőség különösen fontos a vidéki területeken, ahol gyakori a háztáji baromfitenyésztés, és a tojást jellemzően közvetlenül a gazdaságokból vagy az úgynevezett „nedves piacokon” értékesítik. Utóbbi különösen Ázsiában jellemző, itt friss élelmiszereket, elsősorban húst, halat és zöldséget, valamint gyakran élő állatokat árulnak.