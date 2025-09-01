élelmiszerUkrajnatojás

Irányt váltott, már nem Ázsiát, hanem az Európai Uniót árasztja el az ukrán tojás

Az elmúlt években az ukrán tojásexport jelentős földrajzi eltolódáson ment keresztül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 11:59
Az elmúlt években az ukrán tojásexport jelentős földrajzi eltolódáson ment keresztül Fotó: MTI / Bruzák Noémi
Az idei év első felében Ukrajna 64,8 ezer tonna tojást exportált, ami 96 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában kivitt mennyiséget – közölte az ukrán vámhivatal. A Poultry World úgy fogalmazott cikkében, hogy a trend fő mozgatórugója állítólag az európai eladások szárnyalása. A vámhivatal számításai szerint az exportbevétel 160 százalékkal, 87,5 millió dollárra ugrott meg. Az év első felében az ukrán tojásexport 14 százaléka Horvátországban, 12,9 százaléka az Egyesült Királyságban, 10,9 százalékban Spanyolországban landolt – ismertette a Világgazdaság

Az elmúlt években az ukrán tojásexport jelentős földrajzi eltolódáson ment keresztül, lényegében a Közel-Keletről és Ázsiából az európai piacra helyeződve át. 

– A háború elején minden exportláncunk megszakadt – nyilatkozta Julia Flerova, a Jaszenszvit, az Ovostar Union, az egyik vezető tojáselőállító leányvállalatának vezérigazgatója egy kijevi iparági konferencián. Később a termékek mozgása újraindult, de teljesen más módon. A cég korábban sokat exportált a Közel-Keletre és Afrikába, most viszont már főként Európában értékesít tojást – tette hozzá.

Az európai piacszerzés egyszerűsíti az ukrán exportőrök dolgát, hiszen általánosságban elmondható, hogy európai irányban a logisztika egyszerűbb. Ugyanakkor az is igaz, hogy az ukrán tojáselőállító vállalatok bizonyos nehézségekbe ütköztek az EU-tagállamok szabályozási követelményeinek teljesítése ügyében.

Flerova szerint ráadásul még az EU-n belül is minden tagállamnak megvannak a saját árnyalatai a terméktanúsítás területén. Ez a cégvezető szerint azt jelenti, hogy nem lehet egyetlen szabvány szerint tojást exportálni például

  • Hollandiába, 
  • Belgiumba vagy 
  • Svédországba, 
    mivel eltérnek a speciális követelményeik.

https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2025/09/ukran-tojasexport-aremelkedes

 

 

 

