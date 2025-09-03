vagyonadóingóságTisza PártMagyar Péter

A Tisza Párt újabb felvetéséről derült ki, hogy felér egy blöffel, ráadásul mindehol megbukott

A gazdagok megadóztatás gyakran napirendre kerül különböző fórumokon, hogy aztán el is haljon minden erre irányuló kísérlet. Európai Unión belül egyetlen tagállam van, amely olyan típusú vagyonadót alkalmaz, mint amiről Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszélt. Sok oka van annak, hogy a gazdagok megadóztatása nem népszerű. A korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy túl sok bürokratikus szabályt követel, emellett elriasztja a befektetőket, és a befolyó adóbevétel is elenyésző. Ezért fordulhatott elő, hogy Németországban még a baloldali kormányok idején sem volt meg a kellő támogatottsága a gazdagok megadóztatásának.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 13:54
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Sorra lepleződnek le a tervek Fotó: Markovics Gábor
Magyar Péter pártelnök bejelentette a Tisza Párt vagyonadóra vonatkozó elképzelését, mely szerint az ötmilliárd forint feletti vagyonokra évi egyszázalékos adót vetnének ki. A cél az, hogy évente mintegy ötvemilliárd forinttal járuljanak hozzá a költségvetéshez a gazdagok.  Az elképzelés szerint az adó minden vagyontárgyra kiterjedne, beleértve a nagy értékű ingóságokat, ingatlanokat, céges vagyont és külföldön található eszközöket is  – írja a Világgazdaság. 

vagyonadó
Magyar Péterék vagyonadó ötlete csak egy blöff, hiszen egyre kevesebb ország alkalmazza (Fotó: MTI)

A terv azonban nemzetközi összehasonlításban is vitatható. Európában mindössze három ország, az EU-n belül pedig csak egy tagállam alkalmaz hasonló típusú vagyonadót. A gazdagok megadóztatása a tapasztalatok szerint nem hozza a várt eredményeket: túlzott bürokráciát igényel, elriasztja a befektetőket, és a bevétel is elenyésző. A cikk szerint:

  • Németországban,
  • Dániában, 
  • Franciaországban 
  • és Svédországban már évekkel ezelőtt eltörölték az ilyen típusú adókat, mivel az adminisztrációs költségek aránytalanul magasak voltak a beszedett összeghez képest.


Ahol van vagyonadó

A kontinensen jelenleg mindössze három államban, Spanyolországban, Norvégiában és Svájcban van klasszikus vagyonadó. A spanyoloknál 2023 óta országszolidaritási adóként ideiglenes vagyonadót alkalmaznak, ami azokra vonatkozik, akiknek legalább hárommillió eurót érő vagyonuk van, így:

  • három- és ötmillió euró között az adófizetők vagyonuk 1,7 százalékát, 
  • ötmillió és tízmillió euró között 2,1 százalékát,
  • tízmillió euró felett pedig 3,5 százalékot fizetnek.
    2024-ben mintegy kétmilliárd euró bevételre tett szert ebből a spanyol kormány, ami a csaknem ötvenmilliós ország méretéhez és a gazdagok számához képest elenyésző.
     

A világ legfejlettebb államait tömörítő OECD egy 2018-as jelentésében is vizsgálta a vagyonadókat, amiből ugyancsak az derül ki, hogy az adónem egyre kevésbé népszerű. Az utóbbi 35 évben az OECD-országokban jócskán visszaestek a vagyonadót használó államok: míg 1990-ben 12 országban alkalmazták, 2017-ben már csak négy tartott fenn ilyen rendszert.

A portál kiemeli: a legnagyobb baj azonban a vagyonadóval, hogy a gazdagok előszeretettel kiviszik külföldre a vagyonukat, illetve különböző jogi trükkökkel csökkentik az adóalapjukat. Tehát végső soron a nemzetgazdaság látja a kárát, főleg, ha egy ország abban érdekelt, hogy minél több beruházás és befektetés valósuljon meg. A Tisza Párt tervei ráadásul nemcsak a vagyonadóra korlátozódnak. Az Indexen napvilágot látott kiszivárgott dokumentum szerint a párt gazdasági kabinetje a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer helyett háromkulcsos progresszív adózást vezetne be. A 15 százalékos szja-kulcs csak 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1,25 millió forint fölött pedig 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket – emlékeztet a Világgazdaság. A minimálbérre kilencszázalékos kulcsot alkalmaznának, az átlagkeresetig pedig adójóváírást vezetnének be. A párt kezdetben tagadta a dokumentum létezését, később azonban kénytelen volt elismerni a többkulcsos adórendszerre vonatkozó terveket. A kieső adóbevételeket a gazdagok megadóztatásával pótolnák, ám a szakértők szerint ez nem reális. A vagyonok pontos felmérése rendkívül nehéz, az államnak nincs kapacitása ilyen részletes nyilvántartás vezetésére. A javaslat tehát nemcsak gazdaságilag, hanem technikailag is kivitelezhetetlennek tűnik.

A kritikusok szerint a Tisza Párt tervei inkább politikai kommunikációs eszközök, mint valódi gazdaságpolitikai alternatívák – írja a Világgazdaság. 
 

