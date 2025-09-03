A Tisza Párt újabb felvetéséről derült ki, hogy felér egy blöffel, ráadásul mindehol megbukott

Magyar Péter pártelnök bejelentette a Tisza Párt vagyonadóra vonatkozó elképzelését, mely szerint az ötmilliárd forint feletti vagyonokra évi egyszázalékos adót vetnének ki. A cél az, hogy évente mintegy ötvemilliárd forinttal járuljanak hozzá a költségvetéshez a gazdagok. Az elképzelés szerint az adó minden vagyontárgyra kiterjedne, beleértve a nagy értékű ingóságokat, ingatlanokat, céges vagyont és külföldön található eszközöket is – írja a Világgazdaság.

Magyar Péterék vagyonadó ötlete csak egy blöff, hiszen egyre kevesebb ország alkalmazza (Fotó: MTI)

A terv azonban nemzetközi összehasonlításban is vitatható. Európában mindössze három ország, az EU-n belül pedig csak egy tagállam alkalmaz hasonló típusú vagyonadót. A gazdagok megadóztatása a tapasztalatok szerint nem hozza a várt eredményeket: túlzott bürokráciát igényel, elriasztja a befektetőket, és a bevétel is elenyésző. A cikk szerint:

Németországban,

Dániában,

Franciaországban

és Svédországban már évekkel ezelőtt eltörölték az ilyen típusú adókat, mivel az adminisztrációs költségek aránytalanul magasak voltak a beszedett összeghez képest.



Ahol van vagyonadó

A kontinensen jelenleg mindössze három államban, Spanyolországban, Norvégiában és Svájcban van klasszikus vagyonadó. A spanyoloknál 2023 óta országszolidaritási adóként ideiglenes vagyonadót alkalmaznak, ami azokra vonatkozik, akiknek legalább hárommillió eurót érő vagyonuk van, így:

három- és ötmillió euró között az adófizetők vagyonuk 1,7 százalékát,

ötmillió és tízmillió euró között 2,1 százalékát,

tízmillió euró felett pedig 3,5 százalékot fizetnek.

2024-ben mintegy kétmilliárd euró bevételre tett szert ebből a spanyol kormány, ami a csaknem ötvenmilliós ország méretéhez és a gazdagok számához képest elenyésző.



A világ legfejlettebb államait tömörítő OECD egy 2018-as jelentésében is vizsgálta a vagyonadókat, amiből ugyancsak az derül ki, hogy az adónem egyre kevésbé népszerű. Az utóbbi 35 évben az OECD-országokban jócskán visszaestek a vagyonadót használó államok: míg 1990-ben 12 országban alkalmazták, 2017-ben már csak négy tartott fenn ilyen rendszert.

A portál kiemeli: a legnagyobb baj azonban a vagyonadóval, hogy a gazdagok előszeretettel kiviszik külföldre a vagyonukat, illetve különböző jogi trükkökkel csökkentik az adóalapjukat. Tehát végső soron a nemzetgazdaság látja a kárát, főleg, ha egy ország abban érdekelt, hogy minél több beruházás és befektetés valósuljon meg. A Tisza Párt tervei ráadásul nemcsak a vagyonadóra korlátozódnak. Az Indexen napvilágot látott kiszivárgott dokumentum szerint a párt gazdasági kabinetje a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer helyett háromkulcsos progresszív adózást vezetne be. A 15 százalékos szja-kulcs csak 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1,25 millió forint fölött pedig 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket – emlékeztet a Világgazdaság. A minimálbérre kilencszázalékos kulcsot alkalmaznának, az átlagkeresetig pedig adójóváírást vezetnének be. A párt kezdetben tagadta a dokumentum létezését, később azonban kénytelen volt elismerni a többkulcsos adórendszerre vonatkozó terveket. A kieső adóbevételeket a gazdagok megadóztatásával pótolnák, ám a szakértők szerint ez nem reális. A vagyonok pontos felmérése rendkívül nehéz, az államnak nincs kapacitása ilyen részletes nyilvántartás vezetésére. A javaslat tehát nemcsak gazdaságilag, hanem technikailag is kivitelezhetetlennek tűnik.