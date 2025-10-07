Erre mindenképen figyeljen, ha oregánót vásárol, nem csak a sáfrányt hamisítják

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) több üzletet vizsgált kifejezetten az oregano fűszer minőségét kutatva. Egy 20219-2021 es vizsgálatsorozatban kiderült, hogy Európa legiknkább hamisított fűszere (más nem fűszernövényt is a szárított örleménybe kevernek) az oregánó volt.

A valódi oregánó termesztése és betakarítása költségesebb, mint az olajfa- vagy mirtuszlevelek begyűjtése.

A hazai célellenőrzés keretén belül ellenőrzött négy üzlet közül kettőben hiányos volt a nyomonkövethetőség. Az ellenőrzések nemcsak a hagyományos és online kereskedelemben elérhető termékekre terjedtek ki, hanem a keleti és csomagolásmentes boltok lédig árusított fűszereire is. Több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak. A közös lapátok használata szintén komoly higiéniai kockázatot jelentett.

Egy üzletben lejárt szavatosságú és magyar nyelvű jelölés nélküli fűszerek kerültek forgalomba, amelyeknek a polcokról történő eltávolításáról a hatóság azonnal intézkedett.

A feltárt jogsértések miatt összesen 653 625 forint bírságot szabott ki az NKFH. Az oregánó minták több mint 46 százaléka problémásnak bizonyult. A vizsgálatok kimutatták: a 15 oregánó minta közül 4 idegen növényt tartalmazott, átlagosan 70–80 százalékos arányban, sőt volt, ahol az összetétel 85 százalékát olajfalevél adta. Három termékben az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki veszélyes anyagot (Pirrolizidin-alkaloid), amely rövid távon májkárosodást okozhat, hosszú távon pedig potenciálisan rákkeltő, különösen veszélyes lehet gyermekek számára. Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárások indultak.

Az őrölt bors vizsgálati mintái megfeleltek minden előírásnak: sem növényvédőszer-maradékot, sem mikrobiológiai szennyeződést nem találtak bennük.

Az NKFH célja, hogy a veszélyes vagy félrevezető jelölésű termékek minél hamarabb lekerüljenek a polcokról, és hosszabb távon is növekedjen a fogyasztói biztonság. Az ellenőrzések egyben védik a tisztességes vállalkozásokat, és ösztönzik a gyártókat, kereskedőket a szabályok betartására.