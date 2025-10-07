  • Magyar Nemzet
  • Gazdaság
  • Erre mindenképen figyeljen, ha oregánót vásárol, nem csak a sáfrányt hamisítják
oregánóNKFHfűszerek

Erre mindenképen figyeljen, ha oregánót vásárol, nem csak a sáfrányt hamisítják

Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában két, Magyarországon igen népszerű fűszer, az oregánó és az őrölt bors állt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 8:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) több üzletet vizsgált kifejezetten az oregano fűszer minőségét kutatva. Egy 20219-2021 es vizsgálatsorozatban kiderült, hogy Európa legiknkább hamisított fűszere (más nem fűszernövényt is a szárított örleménybe kevernek) az oregánó volt. 

A valódi oregánó termesztése és betakarítása költségesebb, mint az olajfa- vagy mirtuszlevelek begyűjtése.

A hazai célellenőrzés keretén belül ellenőrzött négy üzlet közül kettőben hiányos volt a nyomonkövethetőség. Az ellenőrzések nemcsak a hagyományos és online kereskedelemben elérhető termékekre terjedtek ki, hanem a keleti és csomagolásmentes boltok lédig árusított fűszereire is. Több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak. A közös lapátok használata szintén komoly higiéniai kockázatot jelentett. 

Egy üzletben lejárt szavatosságú és magyar nyelvű jelölés nélküli fűszerek kerültek forgalomba, amelyeknek a polcokról történő eltávolításáról a hatóság azonnal intézkedett.

A feltárt jogsértések miatt összesen 653 625 forint bírságot szabott ki az NKFH. Az oregánó minták több mint 46 százaléka problémásnak bizonyult. A vizsgálatok kimutatták: a 15 oregánó minta közül 4 idegen növényt tartalmazott, átlagosan 70–80 százalékos arányban, sőt volt, ahol az összetétel 85 százalékát olajfalevél adta. Három termékben az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki veszélyes anyagot (Pirrolizidin-alkaloid), amely rövid távon májkárosodást okozhat, hosszú távon pedig potenciálisan rákkeltő, különösen veszélyes lehet gyermekek számára. Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárások indultak. 

Az őrölt bors vizsgálati mintái megfeleltek minden előírásnak: sem növényvédőszer-maradékot, sem mikrobiológiai szennyeződést nem találtak bennük.

Az NKFH célja, hogy a veszélyes vagy félrevezető jelölésű termékek minél hamarabb lekerüljenek a polcokról, és hosszabb távon is növekedjen a fogyasztói biztonság. Az ellenőrzések egyben védik a tisztességes vállalkozásokat, és ösztönzik a gyártókat, kereskedőket a szabályok betartására.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekA Harvard évkönyv

A Harvard évkönyvére

Bayer Zsolt avatarja

Ha lesz, aki kiássa, akkor mégis csak győzött a normalitás és az inga visszalendült.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.