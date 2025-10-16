Minden harmadik foglalás wellnessre szól az október 23-i hosszú hétvégén

Sokan készülnek pihenésre az október 23-i hosszú hétvégén. A toplistán Pécs, Nyíregyháza, Hévíz és Sopron is szerepel a vendégek kedvelt úti céljai között. A régiók közül Észak-Magyarország áll a lista élén, a hosszú hétvégére szóló foglalások 26 százalékával. A második helyen Nyugat-Dunántúl áll 14 százalékkal, a dobogó harmadik fokára a Balaton került 13 százalékkal – közölte a Szállás.hu a távirati irodával.

A foglalások negyven százaléka két éjszakára, 37 százaléka három éjszakára szól. Egy éjszakás tartózkodást a vendégek közel ötöde tervez, a négy- vagy több éjszakás pihenések pedig mindössze a foglalások ö százalékát teszik ki.

A szállástípusoknál kiegyenlített az élmezőny: a foglalások 29 százaléka hotelbe, 28 százaléka apartmanba szól. Vendégházat minden negyedik alkalommal választottak. A foglalások 13 százalékánál panzió, öt százalékánál pedig egyéb típusú szálláshely mellett döntöttek a vendégek. Ellátást az esetek harmadánál kértek, a legjellemzőbb a reggeli és a félpanzió. A foglalások 52 százaléka két felnőttre szól, a családos foglalások aránya 29 százalék.

Kelemen Lili, a Szállás.hu szóvivője szerint a foglalások 46 százaléka hetvenezer forint alatti kosárértékű, negyvenszázaléka pedig a 70–170 ezer forint közötti sávba esik. A 170 ezer forint feletti foglalások aránya 14 százalék.

A hotelfoglalások több mint fele (56 százalék) négycsillagos, negyven százaléka háromcsillagos szálláshelyre szól. A szállodai vendégek 95 százaléka ellátást is kért, körükben a félpanzió a legnépszerűbb (57 százalék).

A legnépszerűbb wellness úti cél Hajdúszoboszló és Siófok, mögöttük holtversenyben Hévíz és Miskolc következik. A wellnessezők 73 százaléka ellátást is kér, és a félpanzió a legkeresettebb (46 százalék). A wellnessfoglalások felénél a kosárérték 70-170 ezer forint közötti. 22 százalékuk legfeljebb 70 ezer forintos költést jelent, 19 százalékuk 170–270 ezer forint közé esett, míg a 270 ezer forint feletti foglalások aránya kilenc százalék volt - derül ki a Szállás.hu felméréséből.

