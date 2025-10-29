kiskereskedelemélelmiszer utalványutalványnyugdíjas

Melyik boltban ér a legtöbbet a nyugdíjasutalvány – mit ad a Lidl, a Spar és a többiek?

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok nemcsak a nyugdíjasok megélhetését segítik, hanem a boltok közti versenyt is felpörgették, a legnagyobb áruházláncok – köztük a Tesco, a Lidl, az Aldi és a Spar – külön akciókkal, kuponokkal és extra kedvezményekkel próbálják magukhoz csábítani az utalványokat beváltó vásárlókat. A nyugdíjasutalvány sokkal többet érhet annak, aki ügyesen használja fel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 13:02
Shutterstock
Az üzletláncok sok kedvezményt adnak a nyugdíjasoknak. Forrás: Shutterstock
A személyenként 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványokat tartalmazó küldemények 2025 szeptember eleje és október 15. között kézbesítették postai úton. A program részeként több mint 2,3 millió nyugdíjas kapott 30 ezer forint értékben támogatást. A 30 ezer forint értékű nyugdíjasutalvány új lendületet adott az őszi bevásárlási szezonak: a nyugdíjasok támogatása mellett most a kiskereskedelmi láncok is versenybe szálltak, hogy náluk költsék el az utalványt – írja az Origó. 

nyugdíjasutalvány
A nyugdíjasutalvány mellé sok kedvezményt adnak az üzletek (Fotó: Magyar Nemzet)

Ahogy korábban mi is írtuk, szinte vérre menő csata indult a nyugdíjas vásárlókért a láncok között. Az utalvány kizárólag hideg élelmiszerek vásárlására használható, mégis komoly segítséget jelent a mindennapi kiadások enyhítésében. A nagyobb üzletláncok – köztük a Tesco, a Lidl, az Aldi és a Spar – különféle akciókkal, kuponokkal és bónuszpontokkal próbálják növelni az utalvány érték, az Origó összegyűjtötte a kedvezményeket. 

 

Ezekben az üzletekben érnek a legtöbbet az nyugdíjasutalványok

Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is.

  • Aldi: 1000 forintos Aldi-kupont kapnak azok a vásárlók, akik 8000 forintos értékhatár felett költenek. Az 1000 forintos Aldi-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 Aldi áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható. Továbbá a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány értéke akár 60 ezer forintra is nőhet azoknak, akik minden címletet egyenként az Aldiban váltanak be, és elérik az applikációs kuponok értékhatárát.
  • Spar: Az ajánlat lényege, hogy minden nyugdíjas, aki legalább 5000 forint értékben vásárol nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal a Spar, Interspar, City Spar, Spar partner vagy Spar market üzletekben, a vásárlás után egy 500 forint értékű kupont kap ajándékba. Ez a kupon a későbbi vásárlások alkalmával levásárolható, így közvetlen megtakarítást jelent
  • Auchan: Azok a vásárlók, akik az élelmiszer-utalványokból minden vásárlás alkalmával csak egy – bármilyen címletű – utalványt is felhasználnak, tíz vásárlási alkalommal akár 30 ezer forintot érő bizalompontot is kaphatnak. A jóváírt bizalompontok később akár egyben is levásárolhatók. Így a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány körültekintő felhasználásával akár 60 ezer forint értékben is lehet vásárolni a magyarországi Auchan áruházaiban. 
  • Lidl: Az üzletláncban azoknak, akik legalább 5 ezer forint értékben váltják be a nyugdíjasoknak szóló élelmiszer-utalványt, vásárlásonként 500 forintos kupont adnak ajándékba, de további kedvezményeket is biztosít számukra a vállalat. Amikor a nyugdíjasok a Lidl-kupont beváltják a következő vásárlás során, és beolvassák Lidl Plus kártyájukat, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá az applikációban. A Lidl Plus-kupont a megszerzést követő hét napon belül lehet felhasználni, akkor, ha a vásárlás értéke meghaladja az 5000 forintot.
  • Penny: Azonnali megtakarítást kínál a nyugdíjasoknak. Az ajánlat igénybevételéhez az akciós újságban megjelölt termékeket kell keresni, és elegendő ehhez akár csak egy, bármilyen összegű nyugdíjas utalványt felhasználni a vásárlás során. Ez árucikkenként akár több száz vagy 1000 forint összegű megtakarítást is jelenthet a vásárlónak. Az árengedményeket a rendszer automatikusan levonja a vásárlás végösszegből, így a megtakarítás minden esetben azonnal történik.
  • Tesco: Az áruházláncban az utalványok 10 százalék azonnali kedvezménnyel válthatók be, így a felhasznált nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékénél tíz százalékkal nagyobb összegben vásárolható az utalvánnyal megvásárolható termékkör. Továbbá a nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal történő fizetés esetén, 2000 forintonként egy darab 100 forint értékű kedvezményre jogosító kupont adnak, ami a következő vásárlások alkalmával váltható be a kuponon meghatározott időszakban és feltételek szerint.

 

