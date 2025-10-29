Melyik boltban ér a legtöbbet a nyugdíjasutalvány – mit ad a Lidl, a Spar és a többiek?

A személyenként 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványokat tartalmazó küldemények 2025 szeptember eleje és október 15. között kézbesítették postai úton. A program részeként több mint 2,3 millió nyugdíjas kapott 30 ezer forint értékben támogatást. A 30 ezer forint értékű nyugdíjasutalvány új lendületet adott az őszi bevásárlási szezonak: a nyugdíjasok támogatása mellett most a kiskereskedelmi láncok is versenybe szálltak, hogy náluk költsék el az utalványt – írja az Origó.

A nyugdíjasutalvány mellé sok kedvezményt adnak az üzletek (Fotó: Magyar Nemzet)

Ahogy korábban mi is írtuk, szinte vérre menő csata indult a nyugdíjas vásárlókért a láncok között. Az utalvány kizárólag hideg élelmiszerek vásárlására használható, mégis komoly segítséget jelent a mindennapi kiadások enyhítésében. A nagyobb üzletláncok – köztük a Tesco, a Lidl, az Aldi és a Spar – különféle akciókkal, kuponokkal és bónuszpontokkal próbálják növelni az utalvány érték, az Origó összegyűjtötte a kedvezményeket.

Ezekben az üzletekben érnek a legtöbbet az nyugdíjasutalványok

Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is.