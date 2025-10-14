Plasztikai műtét: a fiatalok negyede kés alá feküdne – mi az oka és mennyibe fog kerülni?

Az MCC Ifjúságkutató Intézet legfrissebb kutatása szerint a 15–39 év közötti magyar fiatalok jelentős része elégedetlen a külsejével, és egyre többen gondolkodnak szépészeti beavatkozásokon. A reprezentatív felmérés szerint a fiatalok 23 százaléka tervezi, hogy a jövőben igénybe vesz ilyen szolgáltatást – a nők körében ez az arány eléri a 30 százalékot – közölte az intézet. A plasztikai műtét nem biztos, hogy javítja az önképet.
A külső megjelenéssel kapcsolatos önértékelés és az önazonosság mindig is fontos szerepet játszott a fiatalok életében. Az MCC Ifjúságkutató Intézetének felmérésből kiderül, hogy a 15–39 év közötti magyar fiatalok relatív többsége, 42 százaléka nem elégedett a külsejével. A megkérdezettek 34 százaléka adott közepes osztályzatot saját kinézetére, és mindössze 22 százalékuk volt elégedett azzal, amit a tükörben lát. A fiatalok átlagosan 3,22-es osztályzatot adtak külsejükre.
A kutatás szerint:
• A fiatalok 42 százaléka nem elégedett a külsejével.
• 34 százalék közepes osztályzatot adott saját megjelenésére.
• 22 százalék mondta azt, hogy elégedett azzal, amit a tükörben lát.
• A nők átlagosan 3,06-ra, a férfiak 3,38-ra értékelték saját külsejüket egy 5-ös skálán.
• A diplomások körében a legnagyobb az elégedettség: 51 százalék pozitívan nyilatkozott a külsejéről.
• Öt százalék már átesett valamilyen szépészeti beavatkozáson (nők: hét százalék férfiak: négy százalék).
Az is kiderült, hogy a fiatalok öt százaléka már átesett valamilyen szépészeti beavatkozáson. A nők körében ez az arány hét százalékot, a férfiaknál négy százalékot ért el. Jóval többen vannak azonban azok (23 százalék), akik tervezik, hogy a jövőben igénybe vesznek ilyen szolgáltatást. A nők itt is felülreprezentáltak: 30 százalékuknál van tervben szépészeti beavatkozás, míg a férfiaknál mindössze 16 százalék ez az arány
Mennyibe kerül a plasztikai műtét?
A szépészeti beavatkozások iránti érdeklődés növekszik, de ezek ára sokakat elriaszthat:
- mellnagyobbítás: 1 400 000–2 600 000 Ft,
- orrplasztika: 750 000–1 440 000 Ft, altatással és kórházi költségekkel együtt akár két millió Ft is lehet,
- szájfeltöltés (hyaluronsavval): 80 000–110 000 Ft/alkalom,
- altatás díja: kb. 300 000 Ft,
- kórházi tartózkodás (kétágyas szoba): kb. 80 000 Ft/nap,
- előzetes kivizsgálások: külön fizetendők (labor, EKG stb.)
A fenti kutatás arra nem terjedt ki, hogy a fiatalok miből szeretnék finanszírozni ezeket az összegeket. Szembeötlő, hogy a férfiak vagy elégedettebbek magukkal, mint a nők, vagy kevésbé foglalkoztatja őket a kinézetük. Amíg a hölgyek átlagosan 3,06-os osztályzatot adtak saját kinézetükre, addig ebből a szempontból a férfiak 3,38-ra értékelték magukat egy ötös skálán. Másként fogalmazva: amíg a férfiak 48 százaléka volt elégedett magával, a nők esetében ez az arány 34 százalék volt. A kutatás során egyetlen olyan csoportot találtak, ahol a megjelenésükkel elégedettek többségbe kerültek. A diplomások 51 százaléka volt elégedett küllemével, és mindössze 15 százalékuk nem volt az.
Az is kiderült, hogy a fiatalok öt százaléka már átesett valamilyen szépészeti beavatkozáson. A nők körében ez az arány hét százalékot, a férfiaknál négy százalékot ért el. Jóval többen vannak azonban azok (23 százalék), akik tervezik, hogy a jövőben igénybe vesznek ilyen szolgáltatást. A nők itt is felülreprezentáltak: 30 százalékuknál van tervben szépészeti beavatkozás, míg a férfiaknál mindössze 16 százalék ez az arány.