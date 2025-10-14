Ifjúságkutató Intézetplasztikai műtétönképZ generáció

Plasztikai műtét: a fiatalok negyede kés alá feküdne – mi az oka és mennyibe fog kerülni?

Egyre több magyar fiatal elégedetlen a külsejével, és nem riad vissza a szépészeti beavatkozásoktól sem – derül ki az MCC Ifjúságkutató Intézet friss kutatásából. A 15–39 évesek közel negyede tervezi, hogy kés alá fekszik, ám a plasztikai műtét ára borsos: egy-egy beavatkozás akár milliós tétel is lehet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 5:20
Egyre fiatalabbak terveznek plasztika műtétet. Fotó: NurPhoto via AFP
Az MCC Ifjúságkutató Intézet legfrissebb kutatása szerint a 15–39 év közötti magyar fiatalok jelentős része elégedetlen a külsejével, és egyre többen gondolkodnak szépészeti beavatkozásokon. A reprezentatív felmérés szerint a fiatalok 23 százaléka tervezi, hogy a jövőben igénybe vesz ilyen szolgáltatást – a nők körében ez az arány eléri a 30 százalékot – közölte az intézet. A plasztikai műtét nem biztos, hogy javítja az önképet. 

plasztikai műtét
Már a tinédzserek is gondolnak a plasztikai műtéten
Fotó:  Shutterstock

A külső megjelenéssel kapcsolatos önértékelés és az önazonosság mindig is fontos szerepet játszott a fiatalok életében. Az MCC Ifjúságkutató Intézetének felmérésből kiderül, hogy a 15–39 év közötti magyar fiatalok relatív többsége, 42 százaléka nem elégedett a külsejével. A megkérdezettek 34 százaléka adott közepes osztályzatot saját kinézetére, és mindössze 22 százalékuk volt elégedett azzal, amit a tükörben lát. A fiatalok átlagosan 3,22-es osztályzatot adtak külsejükre.

A kutatás szerint:
   • A fiatalok 42 százaléka nem elégedett a külsejével. 
   • 34 százalék közepes osztályzatot adott saját megjelenésére. 
   • 22 százalék mondta azt, hogy elégedett azzal, amit a tükörben lát. 
   • A nők átlagosan 3,06-ra, a férfiak 3,38-ra értékelték saját külsejüket egy 5-ös skálán. 
   • A diplomások körében a legnagyobb az elégedettség: 51 százalék pozitívan nyilatkozott a külsejéről. 
   • Öt százalék már átesett valamilyen szépészeti beavatkozáson (nők: hét százalék férfiak: négy százalék). 
 

Az is kiderült, hogy a fiatalok öt százaléka már átesett valamilyen szépészeti beavatkozáson. A nők körében ez az arány hét százalékot, a férfiaknál négy százalékot ért el. Jóval többen vannak azonban azok (23 százalék), akik tervezik, hogy a jövőben igénybe vesznek ilyen szolgáltatást. A nők itt is felülreprezentáltak: 30 százalékuknál van tervben szépészeti beavatkozás, míg a férfiaknál mindössze 16 százalék ez az arány

 

Mennyibe kerül a plasztikai műtét? 

A szépészeti beavatkozások iránti érdeklődés növekszik, de ezek ára sokakat elriaszthat:

  • mellnagyobbítás: 1 400 000–2 600 000 Ft,
  • orrplasztika: 750 000–1 440 000 Ft, altatással és kórházi költségekkel együtt akár két millió Ft is lehet,
  • szájfeltöltés (hyaluronsavval): 80 000–110 000 Ft/alkalom,
  • altatás díja: kb. 300 000 Ft, 
  • kórházi tartózkodás (kétágyas szoba): kb. 80 000 Ft/nap,
  • előzetes kivizsgálások: külön fizetendők (labor, EKG stb.)
      
    A fenti kutatás arra nem terjedt ki, hogy a fiatalok miből szeretnék finanszírozni ezeket az összegeket. Szembeötlő, hogy a férfiak vagy elégedettebbek magukkal, mint a nők, vagy kevésbé foglalkoztatja őket a kinézetük. Amíg a hölgyek átlagosan 3,06-os osztályzatot adtak saját kinézetükre, addig ebből a szempontból a férfiak 3,38-ra értékelték magukat egy ötös skálán. Másként fogalmazva: amíg a férfiak 48 százaléka volt elégedett magával, a nők esetében ez az arány 34 százalék volt. A kutatás során egyetlen olyan csoportot találtak, ahol a megjelenésükkel elégedettek többségbe kerültek. A diplomások 51 százaléka volt elégedett küllemével, és mindössze 15 százalékuk nem volt az.      

