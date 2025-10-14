Plasztikai műtét: a fiatalok negyede kés alá feküdne – mi az oka és mennyibe fog kerülni?

Az MCC Ifjúságkutató Intézet legfrissebb kutatása szerint a 15–39 év közötti magyar fiatalok jelentős része elégedetlen a külsejével, és egyre többen gondolkodnak szépészeti beavatkozásokon. A reprezentatív felmérés szerint a fiatalok 23 százaléka tervezi, hogy a jövőben igénybe vesz ilyen szolgáltatást – a nők körében ez az arány eléri a 30 százalékot – közölte az intézet. A plasztikai műtét nem biztos, hogy javítja az önképet.

Már a tinédzserek is gondolnak a plasztikai műtéten

Fotó: Shutterstock

A külső megjelenéssel kapcsolatos önértékelés és az önazonosság mindig is fontos szerepet játszott a fiatalok életében. Az MCC Ifjúságkutató Intézetének felmérésből kiderül, hogy a 15–39 év közötti magyar fiatalok relatív többsége, 42 százaléka nem elégedett a külsejével. A megkérdezettek 34 százaléka adott közepes osztályzatot saját kinézetére, és mindössze 22 százalékuk volt elégedett azzal, amit a tükörben lát. A fiatalok átlagosan 3,22-es osztályzatot adtak külsejükre.

A kutatás szerint:

• A fiatalok 42 százaléka nem elégedett a külsejével.

• 34 százalék közepes osztályzatot adott saját megjelenésére.

• 22 százalék mondta azt, hogy elégedett azzal, amit a tükörben lát.

• A nők átlagosan 3,06-ra, a férfiak 3,38-ra értékelték saját külsejüket egy 5-ös skálán.

• A diplomások körében a legnagyobb az elégedettség: 51 százalék pozitívan nyilatkozott a külsejéről.

• Öt százalék már átesett valamilyen szépészeti beavatkozáson (nők: hét százalék férfiak: négy százalék).



Az is kiderült, hogy a fiatalok öt százaléka már átesett valamilyen szépészeti beavatkozáson. A nők körében ez az arány hét százalékot, a férfiaknál négy százalékot ért el. Jóval többen vannak azonban azok (23 százalék), akik tervezik, hogy a jövőben igénybe vesznek ilyen szolgáltatást. A nők itt is felülreprezentáltak: 30 százalékuknál van tervben szépészeti beavatkozás, míg a férfiaknál mindössze 16 százalék ez az arány

Mennyibe kerül a plasztikai műtét?

A szépészeti beavatkozások iránti érdeklődés növekszik, de ezek ára sokakat elriaszthat:

mellnagyobbítás: 1 400 000–2 600 000 Ft,

orrplasztika: 750 000–1 440 000 Ft, altatással és kórházi költségekkel együtt akár két millió Ft is lehet,

szájfeltöltés (hyaluronsavval): 80 000–110 000 Ft/alkalom,

altatás díja: kb. 300 000 Ft,

kórházi tartózkodás (kétágyas szoba): kb. 80 000 Ft/nap,

előzetes kivizsgálások: külön fizetendők (labor, EKG stb.)



A fenti kutatás arra nem terjedt ki, hogy a fiatalok miből szeretnék finanszírozni ezeket az összegeket. Szembeötlő, hogy a férfiak vagy elégedettebbek magukkal, mint a nők, vagy kevésbé foglalkoztatja őket a kinézetük. Amíg a hölgyek átlagosan 3,06-os osztályzatot adtak saját kinézetükre, addig ebből a szempontból a férfiak 3,38-ra értékelték magukat egy ötös skálán. Másként fogalmazva: amíg a férfiak 48 százaléka volt elégedett magával, a nők esetében ez az arány 34 százalék volt. A kutatás során egyetlen olyan csoportot találtak, ahol a megjelenésükkel elégedettek többségbe kerültek. A diplomások 51 százaléka volt elégedett küllemével, és mindössze 15 százalékuk nem volt az.

