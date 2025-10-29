Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Újabb lépés a Demján Sándor-tőkeprogram keretében a hazai kkv-k erősítése érdekében

A vállalkozói igényeket szem előtt tartva kétszázmillió forintról négyszázmillióra emeljük a Demján Sándor-tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Cél a vállalkozások igényeihez igazítva a beruházások ösztönzése.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 10:05
Szabados Richárd: a módosítások célja a vállalkozások mindennapi működéséhez és beruházási döntéseihez rugalmasabban illeszkedő feltételrendszer kialakítása volt. Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2025 márciusában indította el a százmilliárd forint keretösszegű Demján Sándor-tőkeprogramot (DSTP) azzal a céllal, hogy tőkét biztosítson a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára – idézi fel a tárca annak kapcsán, hogy megemelkedik az egy cégre jutó beruházási keretösszeg.

kkv forgóeszközhitel, demján sándor tőkeprogram
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2025 márciusában indította el a százmilliárd forint keretösszegű Demján Sándor-tőkeprogramot, most az egy cégre jutó keretösszeg bővül a duplájára
Fotó: MN

A program megvalósítását és szakmai irányítását az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. végzi, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével és megbízásából. A DSTP a magyar kkv-szektor egyik legfontosabb növekedési eszköze, a program indulása óta már 115 pozitív befektetési döntés született, a jóváhagyott befektetések értéke pedig meghaladja a 22 milliárd forintot. A legnagyobb arányban eddig feldolgozóipari (harminc százalék), kiemelten, élelmiszeripari, továbbá építőipari technológiai és szolgáltató vállalkozások jutottak forráshoz a program keretében.

A program indulását követő fél évben több száz vállalkozás osztotta meg tapasztalatait a Tőkealap-kezelő és a kamarák szakértőivel. E visszajelzések alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt-vel a vállalkozói igényekre reagáló módosítási javaslatokat készített elő, amelyek 2025 októberében lépnek életbe. Ennek értelmében:

•                A maximális befektetési összeg kétszázmillió forintról négyszázmillió forintra nő,

•                Új iparágként a kereskedelem is bekerül a támogatható körbe,

•                Bővül a finanszírozás felhasználási céljainak köre:

o    akvizíciókra, azaz üzletrész- vagy részvényvásárlásokra is fordítható a forrás,

o    tulajdonosi/vezetői kivásárlásokat is lehetővé tesz – különösen generációváltás esetén,

o    nem spekulatív célú ingatlanvásárlás és -fejlesztés is bekerül a célok közé,

o    forgóeszköz-finanszírozás is megvalósítható legfeljebb a befektetés 50 százalékáig.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár hangsúlyozta: a kormány számára kiemelten fontos, hogy a program megfeleljen a hazai kkv-k valós igényeinek. Ezért a módosítások célja a vállalkozások mindennapi működéséhez és beruházási döntéseihez rugalmasabban illeszkedő feltételrendszer kialakítása volt.

A program a kamarák országos hálózatán keresztül, és közvetlenül az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt.-n keresztül is elérhető. A www.demjantokeprogram.hu oldalon a vállalkozások néhány perc alatt elvégezhetik az előminősítést, amely visszajelzést ad arról, hogy megfelelnek-e a program alapfeltételeinek. A DSTP nem hitel, hanem tőkefinanszírozás, amely nem terheli a vállalkozás havi cash flow-ját, így fejlesztésekre, piacbővítésre, akvizíciókra egyaránt fordítható. A forrás felhasználható önálló beruházáshoz, illetve banki hitel mellé társfinanszírozásként, önerőként is.

Balog Ádám, az MKIK alelnöke kiemelte, hogy a 2025 márciusi indulás óta a program iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozik, így már több mint 2300 cég regisztrált a honlapon. A DSTP a magyar kkv-szektor támogatásának kulcsfontosságú eleme, hiszen jellemzően fedezet és önerő nélkül kínál forrást beruházásokhoz, fejlesztéshez, bővítéshez, ezáltal érdemben hozzájárulva a hazai vállalkozások méretugrásának elősegítéséhez és termelékenységük növeléséhez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

