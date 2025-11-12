bankbetétbankszektorkamatbefektetés

Rekordösszegű pénz hever a magyar számlákon – kamatkörkép, hol mennyi a betéti kamat

Soha nem látott pénzmennyiség parkol lekötés nélkül a magyar lakosság bankszámláin – miközben a háztartások alig 15 százaléka tartja pénzét kamatozó betétben. Ráadásul folyamatosan nő a pihenő pénz összege, évente több száz milliárd forintnyi kamatbevételről mondanak le azok, akik nem tájékozódnak a betéti kamat alakulásáról. A betéti kamat sok esetben infláció feletti, kár lemondani a haszonról.

2025. 11. 12. 8:17
bérek, fizetés, pénz
A betéti kamatok alakulása egyre kedvezőbb. Forrás: Shutterstock
A harmadik negyedév végére rekordszintre, 11 600 milliárd forint fölé kúszott a látra szóló és folyószámlabetétek állománya a lakosságnál, miközben a folyószámlákon lévő pénz már csaknem egészen 15 százalékát tartják lekötött betétben a háztartások – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. Betétikamat-körkép következik.

betéti kamat
Infláció feletti betéti kamat is van, kár parlagon hagyni a pénzünket/Fotó: Shutterstock

Csaknem 15 százalékkal nőtt a szeptember végéig tartó egy év alatt a lekötetlen folyószámlabetétek állománya a lakosságnál, és új csúcsot döntve meghaladta a 11 615 milliárd forintot – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

 

Túl sok pénz hever parlagon

Ehhez képest – teszi hozzá – sovány vigasz, hogy a teljes lakossági betéti portfólió mérete is rekordot döntött szeptemberben, és 11,1 százalékos éves növekedés után meghaladta a 13 654 milliárd forintot. „A látra szóló és folyószámlabetétek mennyiségének gyors emelkedése nyomán folyamatosan nő a lekötés nélküli, „pihenő” pénzek aránya a lakossági folyószámlákon: a harmadik negyedév végére már meghaladta a 85 százalékot, amelyre eddig még soha nem akadt példa” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. A lekötetlen számlapénzek arányának növekedése annak tükrében különösen figyelemre méltó, hogy a lekötött betétek aránya még öt évvel ezelőtt is 24 százalék fölött volt, sőt, 2015 szeptemberében még a teljes portfólió közel felét kamatoztatták valamilyen betétben a háztartások. A szakértő kiemelte: figyelembe kell venni az arányok vizsgálatánál, hogy a folyószámlákon lévő pénz 

  • egy részét napi kiadások fedezése céljából,
  •  illetve rövid távú biztonsági tartalékként tartja a lakosság,

ezzel együtt a 85 százalék környéki lekötetlen arány rendkívül magas, és nyilvánvalóan a betétállomány leértékelődéséhez is vezet.

Mekkora a veszteség? 

A veszteség pedig egyáltalán nem elhanyagolható mértékű: ha a lekötött forintbetétek szeptemberi, 3,77 százalékos átlagos kamatát vesszük alapul, a kamatadót és a szociális hozzájárulási adót figyelembe véve is:

 évi 315 milliárd forintnyi kamat kiesésével kell számolni a lakossági betéteknél.

A lakossági betéti portfólió jelenleg nagyjából 17 százalékát adó devizabetéteknél egyébként hasonlóan alakulnak az arányok: itt szeptember végén mindössze 14,7 százalékot ért el a lekötött pénzeszközök súlya, miközben egy évvel korábban még 16,2 százaléknál járt.

 

Lehet találni bőven infláció feletti betétikamat-ajánlatokat is

A látra szóló és folyószámlabetétek növekvő arányára kézenfekvő magyarázat lehet, hogy az éven belüli futamidejű, lekötött forintbetéteknél évek óta az egy százalék alatti éves kamatok tekinthetők megszokottnak. Ehhez képest – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója – most is lehet igen vonzó ajánlatokat találni a bankok kínálatában, amelyeknél az éves kamat az infláció mértékét, sőt, esetenként a jegybanki irányadó ráta 6,50 százalékos mértékét is meghaladja.  Kiemelte: az évi 5-7 százalékos kamatok még akkor is érdemi hozam elérést teszik lehetővé, ha figyelembe vesszük, hogy a lekötött betétek kamatait 15 százalékos személyi jövedelemadó (kamatadó) és 13 százalék szociális hozzájárulási adó (szocho) terheli. 

  1. A MagNet Bank november 14-ig tartó akciójában a helyben vezetett bankszámla mellett legalább 500 ezer forint friss pénz elhelyezése szükséges az akciós lekötött betéti kamat eléréséhez. A pénzintézet 3 hónapos futamidejű, Prizma forint betétjénél 7,08 százalékos az elérhető éves kamat. A MagNet Bank akciójában elérhető hat hónapos és 12 hónapos lekötés is: előbbinél évi 6,45 százalék, utóbbinál pedig 4,61 százalék az elérhető kamat. A MagNet Bank akciós betétei fiókban, internetbankban és a mobilbanki felületen keresztül is leköthetők, a maximálisan elhelyezhető összeg pedig 100 millió forint. A közösségi bankként működő MagNet az akció ideje alatt befolyt állomány egy ezrelékével a Tűzcsiholó Egyesületet támogatja, amely a hátrányos helyzetű gyerekek és családok pénzügyi tudatosságának megerősítését segíti.
  2. A Gránit Bank hat hónapos futamidejű KamatMax betétjénél 6,50 százalékos az elérhető éves kamat, a minimálisan leköthető összeg pedig 50 ezer forint. Itt az a feltétel, hogy az ügyfél a futamidő alatt havonta legalább 20 ezer forintos kártyás vásárlást hajtson végre. Az egy hónapos futamidejű Gránit Szimpla betét kamatát október végével emelte meg – egy százalékponttal – a pénzintézet, így az most évi 3,50 százalék. A Gránit Banknál HozamPáros néven befektetési jegyekkel kombinált betét is van: itt a betéti részben legalább 50 ezer forint új forrás helyezhető el 3 hónapra, az elérhető éves kamat nyolc százalék.
  3. Az OTP Bank Prémium Forint Betét nevű konstrukciója a prémiumbanki szerződéssel rendelkező ügyfeleknek szól: itt is új forrás helyezhető el, 6 hónapos futamidőre, legalább 100 ezer forint összegben, az elérhető éves kamat pedig 6 százalék.
  4. A K&H Rajt betétjénél 3 hónapos futamidőre évi 8 százalékos kamat érhető el azoknak, akik legalább egy hónapja vezetnek számlát a szolgáltatónál, és legalább 500 ezer forint új pénzt helyeznek el.
  5. A Cofidis Bank Takarékszámláján látra szóló, és lekötött betétek is elhelyezhetők. Ami a lekötött betéteket illeti, hathavi lekötésnél évi 4 százalék, egyévesnél évi 5,50 százalék, 2 éves lekötésnél pedig 5,75 százalék az elérhető éves kamat.
  6. A CIB Bank Tandem Megtakarítás néven kombinált betétet tart a kínálatban: itt a betéti résznek minimum 100 ezer forintnak kell lennie, a futamidő 6 hónap, az elérhető éves kamat pedig 7 százalék. A Magnifica prémiumbanki szolgáltatásra jogosult ügyfelek viszont évi 10 százalékos kamatot kaphatnak a betéti rész után.

