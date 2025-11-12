Rekordösszegű pénz hever a magyar számlákon – kamatkörkép, hol mennyi a betéti kamat

A harmadik negyedév végére rekordszintre, 11 600 milliárd forint fölé kúszott a látra szóló és folyószámlabetétek állománya a lakosságnál, miközben a folyószámlákon lévő pénz már csaknem egészen 15 százalékát tartják lekötött betétben a háztartások – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. Betétikamat-körkép következik.

Infláció feletti betéti kamat is van, kár parlagon hagyni a pénzünket/Fotó: Shutterstock

Csaknem 15 százalékkal nőtt a szeptember végéig tartó egy év alatt a lekötetlen folyószámlabetétek állománya a lakosságnál, és új csúcsot döntve meghaladta a 11 615 milliárd forintot – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Túl sok pénz hever parlagon

Ehhez képest – teszi hozzá – sovány vigasz, hogy a teljes lakossági betéti portfólió mérete is rekordot döntött szeptemberben, és 11,1 százalékos éves növekedés után meghaladta a 13 654 milliárd forintot. „A látra szóló és folyószámlabetétek mennyiségének gyors emelkedése nyomán folyamatosan nő a lekötés nélküli, „pihenő” pénzek aránya a lakossági folyószámlákon: a harmadik negyedév végére már meghaladta a 85 százalékot, amelyre eddig még soha nem akadt példa” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. A lekötetlen számlapénzek arányának növekedése annak tükrében különösen figyelemre méltó, hogy a lekötött betétek aránya még öt évvel ezelőtt is 24 százalék fölött volt, sőt, 2015 szeptemberében még a teljes portfólió közel felét kamatoztatták valamilyen betétben a háztartások. A szakértő kiemelte: figyelembe kell venni az arányok vizsgálatánál, hogy a folyószámlákon lévő pénz

egy részét napi kiadások fedezése céljából,

illetve rövid távú biztonsági tartalékként tartja a lakosság,

ezzel együtt a 85 százalék környéki lekötetlen arány rendkívül magas, és nyilvánvalóan a betétállomány leértékelődéséhez is vezet.

Mekkora a veszteség?

A veszteség pedig egyáltalán nem elhanyagolható mértékű: ha a lekötött forintbetétek szeptemberi, 3,77 százalékos átlagos kamatát vesszük alapul, a kamatadót és a szociális hozzájárulási adót figyelembe véve is:

évi 315 milliárd forintnyi kamat kiesésével kell számolni a lakossági betéteknél.

A lakossági betéti portfólió jelenleg nagyjából 17 százalékát adó devizabetéteknél egyébként hasonlóan alakulnak az arányok: itt szeptember végén mindössze 14,7 százalékot ért el a lekötött pénzeszközök súlya, miközben egy évvel korábban még 16,2 százaléknál járt.

Lehet találni bőven infláció feletti betétikamat-ajánlatokat is

A látra szóló és folyószámlabetétek növekvő arányára kézenfekvő magyarázat lehet, hogy az éven belüli futamidejű, lekötött forintbetéteknél évek óta az egy százalék alatti éves kamatok tekinthetők megszokottnak. Ehhez képest – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója – most is lehet igen vonzó ajánlatokat találni a bankok kínálatában, amelyeknél az éves kamat az infláció mértékét, sőt, esetenként a jegybanki irányadó ráta 6,50 százalékos mértékét is meghaladja. Kiemelte: az évi 5-7 százalékos kamatok még akkor is érdemi hozam elérést teszik lehetővé, ha figyelembe vesszük, hogy a lekötött betétek kamatait 15 százalékos személyi jövedelemadó (kamatadó) és 13 százalék szociális hozzájárulási adó (szocho) terheli.