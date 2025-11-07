Huszonegy új cég a Figyelő Top 200-ban

A 2024-es top 200-as lista 21 új céggel bővült, ami ugyan kissé visszafogottabb a tavalyi 24-hez képest, de továbbra is egészséges mozgást jelez a nagyvállalatok között. A dinamika most is főként a feltörekvő cégeknek köszönhető: az újak kétharmada innen érkezett. Különösen aktív volt a feldolgozóipar és a kereskedelem, ahonnan az új toplistások közel 60 százaléka jött – nem véletlenül, hiszen ezek a szektorok a mai világ kihívásainak leginkább kitett területek. Az új belépők között akadnak „régi motorosok” is, akik technikai okok vagy egy nehezebb 2023-as év miatt maradtak le korábban, de most visszatértek az elitklubba.

És persze ott vannak azok a vállalatok is, amelyek lendületes árbevétel-növekedésük révén törtek be a legnagyobbak közé.

Ugyanakkor a toplista első tíz helye alig mozdult, ami jól mutatja, hogy a legnagyobbak klubja szinte zárt kör, ahová nem könnyű betörni. Az első három helyezett – a Mol, az MVM és az Audi Hungaria – változatlan sorrendben áll az élen, mintha csak bebetonozták volna magukat. A dobogó stabilitását erősíti, hogy immár három éve rendíthetetlenül őrzik helyüket.

Az öt legnagyobb árbevételű vállalat

1. Mol Nyrt. 9178,67 milliárd forint

2. MVM Zrt. 4533,73 milliárd forint

3. Audi Hungaria Zrt. 3531,21 milliárd forint

4. Robert Bosch cégcsoport 2213,18 milliárd forint

5. Samsung SDI Magyarország Zrt. 1815,79 milliárd forint

Belépési küszöb a top 200-ba

Az árbevételi küszöb évről évre egyre magasabbra kúszik a listán. Míg 2022-ben még 86,7 milliárd forinttal is be lehetett kerülni az elitklubba, egy évvel később már közel 91 milliárdra volt szükség. Idén pedig újabb szintet léptünk: a belépési határ 93,8 milliárd forint fölé emelkedett.

Ez három év alatt közel 8 százalékos ugrás, ami jól érzékelteti, mennyire felfelé húzza a rangsort a legnagyobb cégek árbevételének növekedése.

A feltörekvők is egyre nagyobb kihívással szembesülnek: idén az első hat helyezett könnyedén teljesítette volna a tavalyi elitklub alsó határát, ráadásul hárman közülük még tavaly is a felső ligában játszottak.

Az árbevételi különbség a lista teteje és alja között három éve látványosan zárul: 2022-ben még 113-szoros volt a legnagyobb és a legkisebb cég árbevétele közötti olló, 2023-ra ez 98-szorosra csökkent, és idén is ezen a szinten maradt. Kívülről tehát stabil a kép, de belül tovább erősödik a mezőny.