Huszonegy új cég a Figyelő Top 200-ban

A 2024-es top 200-as lista 21 új céggel bővült, ami ugyan kissé visszafogottabb a tavalyi 24-hez képest, de továbbra is egészséges mozgást jelez a nagyvállalatok között. A dinamika most is főként a feltörekvő cégeknek köszönhető: az újak kétharmada innen érkezett. Különösen aktív volt a feldolgozóipar és a kereskedelem, ahonnan az új toplistások közel 60 százaléka jött – nem véletlenül, hiszen ezek a szektorok a mai világ kihívásainak leginkább kitett területek. Az új belépők között akadnak „régi motorosok” is, akik technikai okok vagy egy nehezebb 2023-as év miatt maradtak le korábban, de most visszatértek az elitklubba.
És persze ott vannak azok a vállalatok is, amelyek lendületes árbevétel-növekedésük révén törtek be a legnagyobbak közé.
Ugyanakkor a toplista első tíz helye alig mozdult, ami jól mutatja, hogy a legnagyobbak klubja szinte zárt kör, ahová nem könnyű betörni. Az első három helyezett – a Mol, az MVM és az Audi Hungaria – változatlan sorrendben áll az élen, mintha csak bebetonozták volna magukat. A dobogó stabilitását erősíti, hogy immár három éve rendíthetetlenül őrzik helyüket.
Az öt legnagyobb árbevételű vállalat
- 1. Mol Nyrt. 9178,67 milliárd forint
- 2. MVM Zrt. 4533,73 milliárd forint
- 3. Audi Hungaria Zrt. 3531,21 milliárd forint
- 4. Robert Bosch cégcsoport 2213,18 milliárd forint
- 5. Samsung SDI Magyarország Zrt. 1815,79 milliárd forint
Belépési küszöb a top 200-ba
Az árbevételi küszöb évről évre egyre magasabbra kúszik a listán. Míg 2022-ben még 86,7 milliárd forinttal is be lehetett kerülni az elitklubba, egy évvel később már közel 91 milliárdra volt szükség. Idén pedig újabb szintet léptünk: a belépési határ 93,8 milliárd forint fölé emelkedett.
Ez három év alatt közel 8 százalékos ugrás, ami jól érzékelteti, mennyire felfelé húzza a rangsort a legnagyobb cégek árbevételének növekedése.
A feltörekvők is egyre nagyobb kihívással szembesülnek: idén az első hat helyezett könnyedén teljesítette volna a tavalyi elitklub alsó határát, ráadásul hárman közülük még tavaly is a felső ligában játszottak.
Az árbevételi különbség a lista teteje és alja között három éve látványosan zárul: 2022-ben még 113-szoros volt a legnagyobb és a legkisebb cég árbevétele közötti olló, 2023-ra ez 98-szorosra csökkent, és idén is ezen a szinten maradt. Kívülről tehát stabil a kép, de belül tovább erősödik a mezőny.