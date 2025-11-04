Olyan program született, melynek hatására tízezrével épülhetnek új lakóingatlanok

A lLkhatási tőkeprogram hatására akár 30 ezer új lakás, bérlakás és kollégium épülhet a következő hat évben – közölte a Nemzeti Tőkeholding kedden az MTI-vel. A közlemény szerint a Lakhatási tőkeprogram célja, hogy ingatlanalapok ingatlanfejlesztésein keresztül jelentősen ösztönözze a lakáspiaci kínálat növekedését. A program segítségével az állam által biztosított tőke mellett jelentős magánforrás, illetve kereskedelmi banki hitel formájában összesen akár ezermilliárd forint összegű fejlesztéshez juthat a lakáspiac. Ez éves szinten nagyjából ötezer új lakást, bérlakást és kollégiumi kapacitást jelent.

A Lakhatási tőkeprogram azért jelentős, mert az elmúlt években országosan évente körülbelül 15 ezer új lakás épült, nem utolsósorban pedig az Otthon starttal elérhető ingatlanok kínálatát is növeli.

Fotó: Csudai Sándor

A program azért jelentős, mert az elmúlt években országosan évente körülbelül 15 ezer új lakás épült, így a program nagyságrendileg harmadával növelheti a hazai lakásépítési volumen éves átlagát a következő években. Kiemelték, hogy a pályázati összegek folyósítása az alapkezelőkkel szemben támasztott alapfeltételek teljesítése mentén, ütemezetten zajlik. A közlemény idézte Buda Sándort, a Nemzeti Tőkeholding elnök-vezérigazgatóját, aki elmondta: október végével tíz alapkezelő indította el beruházásait, 160 milliárd forintos állami kötelezettségvállalás mellett.

A tőkeprogram teljes, 300 milliárd forintos keretösszegének kihelyezése várhatóan 2026 első negyedévéig valósulhat meg. Rámutattak, hogy a tőkeprogramra olyan hazai, jelentős tapasztalattal, szakmai tudással rendelkező piaci befektetési alapkezelők jelentkezhettek nyilvános pályázat útján, amelyek 2024 végéig legalább 25 milliárd forint vagyont kezeltek ingatlan- és/vagy értékpapíralapokban, vagy átlagosan együttesen legalább 25 milliárd forint jegyzett tőkéjű magántőkelapot kezeltek.

Az egyes tőkebefektetések piaci alapon, legalább 30 százalékos magánbefektetői hozzájárulással, a piaci feltételekkel megegyező hozamelvárások mellett valósulnak meg.

Minden fejlesztéshez kötelező független szakértői vizsgálat is, amely igazolja a piaci hiányosságot, ezáltal a projekt elindításának indokoltságát és a projekt gazdasági racionalitását.

A futamidő alatt a Nemzeti Tőkeholding folyamatosan monitorozza az egyes alapok teljesítményét. Amennyiben a kezelési szabályzattól és a befektetési politikától, a forráskihelyezési ütemtől való eltérést tapasztal, szankcióval élhet, amely többek között tőkeleszállítást, az alapkezelési jogosultság elvételét, a kezelési szabályzat megszegése esetén pedig akár a jegybanki intézkedés kezdeményezését is jelentheti. Buda Sándor a közleményben hangsúlyozta, hogy bár a tőkeprogram a lakáspiac bővülését szolgálja, mégis piaci konstrukcióra épül, tehát a befektetés semmiképpen sem támogatás. A kihelyezett forrásokhoz meghatározott hozamelvárás fűződik, minden esetben akkora, amelyet egy piaci befektető is elvárna. Ez a jelenlegi piaci elvárásoknak megfelelően 10 százalék körül alakul.