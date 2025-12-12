fogyasztóvédelemNemzetgazdasági Minisztériumvásárláskarácsony

Ezekre figyeljünk ajándékvásárláskor, hogy az ünnepek tényleg boldogan teljenek

A karácsonyi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is megnő. Ezért fontos, hogy vásárlás közben megfontoltan és tájékozottan döntsünk, hogy a karácsony és az azt követő napok ne a félresikerült ajándékok okozta kellemetlenségekről, hanem az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljanak. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a karácsonyi időszakban is mindent megtesz a családok védelme érdekében, miközben a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 11:33
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A karácsonyi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is megnő, ezért fontos, hogy vásárlás közben megfontoltan és tájékozottan döntsünk. Ez különösen igaz az akciókra, mivel a látványos leértékelések mögött olykor mesterségesen megemelt „eredeti árak” húzódnak meg, ezért érdemes nemcsak a százalékokat, hanem a valódi árkülönbséget is alaposan mérlegelni − hívja fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

karácsony, vásárlás, ajándék
Fontos, hogy vásárlás közben megfontoltan és tájékozottan döntsünk, hogy a karácsony és az azt követő napok ne a félresikerült ajándékok okozta kellemetlenségekről, hanem az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljanak (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az ajándékozás során előfordul, hogy a választott meglepetés végül mégsem bizonyul tökéletesnek. Ilyenkor sokan szeretnék a terméket kicserélni, azonban fontos tudni, hogy a jogszabályok nem minden esetben biztosítanak erre lehetőséget. Személyes vásárlás esetén – ha nem hibás a termék – a csere vagy a vételár visszatérítése a kereskedő jóindulatán múlik, ezért célszerű a vásárlás előtt tájékozódni a rendelkezésre álló lehetőségekről.

A termék hibája esetén ugyanakkor számos előírás védi a fogyasztókat. Kötelező jótállás alá eső, tízezer forintot elérő eladási árú új, tartós fogyasztási cikkek (például háztartási készülékek) esetén ugyanis három munkanapon belül kötelező a meghibásodott árucikket cserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Továbbá három munkanap elteltével is jogunk van – a termék árától függő időtartamon belül, de minimum két évig – a termék kijavítására, kicserélésre, ha pedig erre nincs lehetőség, a vételár visszatérítését is kérhetjük. De jótállás hiányában is kérhetjük a javítást vagy a cserét szavatosság alapján, ha a megvásárolt ajándék hibás.

Mire figyeljünk, ha az interneten vásárolunk karácsonyi ajándékot?

Az online vásárlások esetében, mivel az interneten kiválasztott terméket nem tudjuk kézbe venni vagy felpróbálni, a jogalkotó 14 napos indoklás nélküli elállási jogot biztosít a fogyasztóknak. Ez azonban nem minden termékre vonatkozik, egyedileg készített ajándékok, higiéniai eszközök vagy például bizonyos elektronikai termékek (kibontott CD vagy DVD) esetében az elállási jog nem gyakorolható.

Az internetes vásárlások kényelmesek, azonban kockázatokat is rejthetnek. Ezért különösen fontos, hogy olyan webáruházból rendeljünk, amely valódi, könnyen elérhető cégadatokkal rendelkezik, és oldalán megtalálhatók az Általános Szerződési Feltételek, az adatkezelési tájékoztató, valamint a teljes körű termékinformációk. Az ismeretlen, közösségi médiában hirdető kereskedők esetében érdemes fokozott óvatossággal eljárni. A későbbi bizonyíthatóság érdekében célszerű a vásárlási feltételeket, termékleírásokat vagy a megrendelés összesítőjét elmenteni. Ha nem ismerjük a kereskedőt, biztonságosabb lehet az utánvétes fizetés választása az előre utalás helyett.

A karácsonyt megelőző hetekben a futárszolgálatok rendkívüli terhelés alatt dolgoznak, így előfordulhat, hogy egyes csomagok késve érkeznek meg. Ilyen helyzetekben az eladó felelőssége a probléma tisztázása és indokolt esetben a vételár visszatérítése, ugyanakkor alaposan gondoljuk át, érdemes-e pár héttel karácsony előtt külföldről rendelni. A fizetés során javasolt elkerülni a gyanús linkeket, ismeretlen fizetési felületeket, és kizárólag biztonságos, titkosított rendszerben megadni a bankkártya adatokat. Arra is érdemes figyelni, hogy az online kosárban olykor automatikusan bejelölt kiegészítő szolgáltatások (például extra biztosítás vagy gyorsított szállítás) jelenhetnek meg, amelyek plusz költséggel járhatnak.

Az ünnepi időszakban külön figyelmet érdemelnek az ajándékkártyák és utalványok felhasználási feltételei, valamint lejárati ideje, továbbá a gyermekjátékok biztonsága. Hogy az ajándékozás valóban örömforrás legyen, és ne járjon kellemetlen meglepetésekkel, a CE-jelölés megléte is elengedhetetlen, ugyanis csak az ilyen jelöléssel forgalmazott termék felel meg az uniós szabályokban meghatározott termékbiztonsági követelményeknek.

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ünnepi időszakban is mindent megtesz a családok védelme érdekében, miközben a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, hogy az ünnepek valóban békésen, biztonságban és meghitt hangulatban teljenek – zárul a tárca közleménye.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.