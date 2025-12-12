Ezekre figyeljünk ajándékvásárláskor, hogy az ünnepek tényleg boldogan teljenek

A karácsonyi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is megnő, ezért fontos, hogy vásárlás közben megfontoltan és tájékozottan döntsünk. Ez különösen igaz az akciókra, mivel a látványos leértékelések mögött olykor mesterségesen megemelt „eredeti árak” húzódnak meg, ezért érdemes nemcsak a százalékokat, hanem a valódi árkülönbséget is alaposan mérlegelni − hívja fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Fontos, hogy vásárlás közben megfontoltan és tájékozottan döntsünk, hogy a karácsony és az azt követő napok ne a félresikerült ajándékok okozta kellemetlenségekről, hanem az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljanak (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az ajándékozás során előfordul, hogy a választott meglepetés végül mégsem bizonyul tökéletesnek. Ilyenkor sokan szeretnék a terméket kicserélni, azonban fontos tudni, hogy a jogszabályok nem minden esetben biztosítanak erre lehetőséget. Személyes vásárlás esetén – ha nem hibás a termék – a csere vagy a vételár visszatérítése a kereskedő jóindulatán múlik, ezért célszerű a vásárlás előtt tájékozódni a rendelkezésre álló lehetőségekről.

A termék hibája esetén ugyanakkor számos előírás védi a fogyasztókat. Kötelező jótállás alá eső, tízezer forintot elérő eladási árú új, tartós fogyasztási cikkek (például háztartási készülékek) esetén ugyanis három munkanapon belül kötelező a meghibásodott árucikket cserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Továbbá három munkanap elteltével is jogunk van – a termék árától függő időtartamon belül, de minimum két évig – a termék kijavítására, kicserélésre, ha pedig erre nincs lehetőség, a vételár visszatérítését is kérhetjük. De jótállás hiányában is kérhetjük a javítást vagy a cserét szavatosság alapján, ha a megvásárolt ajándék hibás.

Mire figyeljünk, ha az interneten vásárolunk karácsonyi ajándékot?

Az online vásárlások esetében, mivel az interneten kiválasztott terméket nem tudjuk kézbe venni vagy felpróbálni, a jogalkotó 14 napos indoklás nélküli elállási jogot biztosít a fogyasztóknak. Ez azonban nem minden termékre vonatkozik, egyedileg készített ajándékok, higiéniai eszközök vagy például bizonyos elektronikai termékek (kibontott CD vagy DVD) esetében az elállási jog nem gyakorolható.