Mit tegyen a vásárló, ha hajlamos a túlköltekezésre? – pénztárcakímélő jótanácsok

Karácsony előtt különösen könnyű elveszíteni a kontrollt a költések felett. Hosszú a lista, egyre feszítettebb az idő, és amikor elég egy érintés a kártyával vagy a mobilunkkal, a pénz szinte láthatatlanul fogy. Éppen ezért sokat segíthet, ha már az ünnepi időszak elején kijelölünk egy keretet az ajándékokra, díszítésre, programokra, és ezt a családdal is átbeszéljük. Ha a gyerekeknek is van saját bankkártyájuk vagy mobilos fizetési lehetőségük, fontos, hogy értsék: amit elköltenek, az ugyanúgy a család pénze, mintha készpénzt adnánk a kezükbe, csak digitális formában.

A K&H szakértői szerint sem a készpénz, sem a hagyományos bankkártya nem tűnik el egyik napról a másikra, de a hétköznapi költéseknél – a bevásárlástól a közlekedésen át az ünnepi nagy rohamig – egyértelmű, hogy a mobilos fizetés egyre nagyobb teret nyer.

A tudatosság nem azt jelenti, hogy „megvonjuk” magunktól az ünnepet, inkább azt, hogy nem sodródunk az impulzusokkal, amelyek felesleges vásárlásokra késztethetnek. Segíthet, ha a nagyobb értékű ajándékokra bevezetjük magunknak a gondolkodási időt: amit első lendületből, hirtelen felindulásból vennénk meg, arra adjunk magunknak legalább egy napot. Ha másnap is úgy érezzük, hogy valóban örömet okoz és belefér a keretbe, akkor megvehetjük, ha nem, akkor megspóroltunk egy felesleges kiadást.

Az is sokat számít, ha nem „csak úgy” megyünk vásárolni, hanem előre átgondolt listával indulunk útnak, így kisebb az esélye, hogy a kasszánál még néhány hirtelen ötlet miatt megduplázódik a végösszeg.

A K&H összeállítása szerint a fenntartható ajándékozás közben abban is segít, hogy ne a pénz nagyságán, hanem a figyelmen legyen a hangsúly. Egy saját készítésű sütemény, kézzel írt üzenet, családi fotókból összeállított album vagy közös programra szóló „utalvány” sokszor többet ér, mint egy drága, de személytelen tárgy. Régi játék, bicikli, bútor vagy kütyü felújítása egyszerre pénztárcakímélő és környezetbarát, és jó alkalom arra is, hogy a gyerekek megtanulják: nem mindenre az új megvásárlása a megoldás.

Ma már teljesen természetes használt, jó állapotú könyvet, játékot vagy ruhát ajándékozni sőt, gyakran így találunk igazán különleges darabokat.

Karácsonykor természetes, hogy szeretnénk örömet okozni, de nem kell hozzá túlköltekezni, és nem a kiadások nagysága dönti el, mennyire „sikerült” az ünnep. Ha tudatos kerettel, átgondolt ajándékokkal, néhány alapvető biztonsági szabály betartásával, és egy kicsivel több saját készítésű, felújított vagy élményalapú meglepetéssel készülünk, akkor a fa alá és a számlakivonatra is nyugodtabban nézhetünk rá januárban.