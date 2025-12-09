matricaútforgalomköltségautópálya

Visszafizetik az autópálya-matricák árát, ha dugó keletkezik az úton

Meglepő intézkedést vezetnek be Olaszországban, amely alapjaiban változtatja meg a közlekedők és az autópálya-üzemeltetők viszonyát. A magyar turisták körében is rendkívül népszerű országban 2026-tól visszafizetik a matrica árát az autósoknak, amennyiben útépítések vagy torlódások miatt kénytelenek vesztegelni a fizetős szakaszokon. Az új szabályozás célja, hogy a szolgáltatás minősége végre összhangban legyen a kifizetett útdíj mértékével.

2025. 12. 09. 16:02
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Régóta várt és az európai közlekedéspolitikában is úttörőnek számító döntés született Rómában. Az olasz hatóságok megelégelték, hogy az autósoknak akkor is teljes árat kell fizetniük a sztrádahasználatért, amikor a szolgáltatás színvonala – például egy elhúzódó felújítás miatt – nem éri el az elvárható szintet. A jövőben ezért automatikus visszafizetési rendszer lép életbe: ha a forgalom lelassul vagy megáll, a rendszer kompenzálja a felhasználókat. Az intézkedés hátterében a Közlekedési Szabályozó Hatóság elvi állásfoglalása áll, amely kimondja: a beszedett díjnak minden esetben arányosnak kell lennie a ténylegesen nyújtott szolgáltatással, írja a Világgazdaság.

Visszafizetni az autósoknak az úthasználati díjat? A kép illusztráció/ Fotó: Jászai Csaba / Jászai Csaba
Illusztráció. Fotó: Jászai Csaba

Visszafizetik a díjakat

A L’Economia szerint a visszatérítések két szakaszban lépnek életbe: 2026. június 1-jétől az azonos koncessziós társaság által kezelt szakaszok esetén, míg december 1-jétől a több üzemeltetőt érintő utakra is kiterjed a rendszer. A monitoring 2027 végéig tart, és szükség esetén módosításokat hoznak.
Mekkora dugóért mennyi visszatérítés jár?

  • Harminc km alatti utak: minden késésre jár visszatérítés.
  • Harminc–ötven km: tíz perc feletti késés esetén.
  • Ötven km felett: 15 perc feletti késés esetén.
    A napi matricások és a gyakori ingázók is jogosultak a visszatérítésre, sőt ha az útépítés ellehetetleníti a napi használatot, bérletük lemondására is lehetőségük van.

Kivételt képeznek a vészhelyzeti építkezések, például a baleset, rendkívüli időjárás vagy mentési munkák miatti munkák, valamint a mobil útépítések a kezdeti időszakban.

Az apróbb összegeket sem fizetik vissza: a kifizetés csak egy eurótól történik. A torlódásoknál a késés ideje határozza meg a kompenzáció mértékét:

  • 60–119 percnél ötvenszázalékos;
  • 120–179 perc: 75 százalékos;
  • 180 perc felett pedig százszázalékos visszatérítés jár az érintetteknek.
    A rendszert egy országos alkalmazás kezeli, de a digitális megoldást nem választók telefonon vagy webes felületen is igénybe vehetik. A visszatérítések költségét a koncessziós társaságoknak kell állniuk:

új beruházásoknál a költség nem hárítható a felhasználókra, a meglévő koncesszióknál pedig 2026–2030 között fokozatosan csökken a visszatérítésből származó díjfedezet aránya.

A Nemzeti Fogyasztói Szövetség fontos előrelépésnek tartja a szabályt, de további kompenzációt szeretne a súlyos forgalmi zavarokért. A visszatérítések költségét végső soron az autósok fizetik meg, így a rendszer egyes pontjai a motorosok kárára is működhetnek. Az új szabályozás így jelentős előrelépés a tisztességes autópálya-használat felé, ugyanakkor a részletek és a költségviselés még vitákat generálhat az érintett felek között.

