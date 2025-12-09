Visszafizetik az autópálya-matricák árát, ha dugó keletkezik az úton

Régóta várt és az európai közlekedéspolitikában is úttörőnek számító döntés született Rómában. Az olasz hatóságok megelégelték, hogy az autósoknak akkor is teljes árat kell fizetniük a sztrádahasználatért, amikor a szolgáltatás színvonala – például egy elhúzódó felújítás miatt – nem éri el az elvárható szintet. A jövőben ezért automatikus visszafizetési rendszer lép életbe: ha a forgalom lelassul vagy megáll, a rendszer kompenzálja a felhasználókat. Az intézkedés hátterében a Közlekedési Szabályozó Hatóság elvi állásfoglalása áll, amely kimondja: a beszedett díjnak minden esetben arányosnak kell lennie a ténylegesen nyújtott szolgáltatással, írja a Világgazdaság.

Visszafizetik a díjakat

A L’Economia szerint a visszatérítések két szakaszban lépnek életbe: 2026. június 1-jétől az azonos koncessziós társaság által kezelt szakaszok esetén, míg december 1-jétől a több üzemeltetőt érintő utakra is kiterjed a rendszer. A monitoring 2027 végéig tart, és szükség esetén módosításokat hoznak.

Mekkora dugóért mennyi visszatérítés jár?

Harminc km alatti utak: minden késésre jár visszatérítés.

Harminc–ötven km: tíz perc feletti késés esetén.

Ötven km felett: 15 perc feletti késés esetén.

A napi matricások és a gyakori ingázók is jogosultak a visszatérítésre, sőt ha az útépítés ellehetetleníti a napi használatot, bérletük lemondására is lehetőségük van.

Kivételt képeznek a vészhelyzeti építkezések, például a baleset, rendkívüli időjárás vagy mentési munkák miatti munkák, valamint a mobil útépítések a kezdeti időszakban.

Az apróbb összegeket sem fizetik vissza: a kifizetés csak egy eurótól történik. A torlódásoknál a késés ideje határozza meg a kompenzáció mértékét:

60–119 percnél ötvenszázalékos;

120–179 perc: 75 százalékos;

180 perc felett pedig százszázalékos visszatérítés jár az érintetteknek.

A rendszert egy országos alkalmazás kezeli, de a digitális megoldást nem választók telefonon vagy webes felületen is igénybe vehetik. A visszatérítések költségét a koncessziós társaságoknak kell állniuk:

új beruházásoknál a költség nem hárítható a felhasználókra, a meglévő koncesszióknál pedig 2026–2030 között fokozatosan csökken a visszatérítésből származó díjfedezet aránya.

A Nemzeti Fogyasztói Szövetség fontos előrelépésnek tartja a szabályt, de további kompenzációt szeretne a súlyos forgalmi zavarokért. A visszatérítések költségét végső soron az autósok fizetik meg, így a rendszer egyes pontjai a motorosok kárára is működhetnek. Az új szabályozás így jelentős előrelépés a tisztességes autópálya-használat felé, ugyanakkor a részletek és a költségviselés még vitákat generálhat az érintett felek között.