Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

CATL beruházásCATL Debrecenzöldenergia

A Közel-Kelet legnagyobb zöldenergia-szervizközpontját nyitotta meg a CATL

A CATL a Közel-Kelet első zöldenergia-szervizközpontját nyitotta meg január 10-én Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban. A NING Service Experience Center a vállalat Kínán kívüli legnagyobb aftersales centrumaként fog működni. A több mint hétezer négyzetméteres új központ mérföldkő a CATL közel-keleti jelenlétének megerősítésében, és kulcsszerepet játszik a térség energiaellátásának támogatásában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 12:45
A szervizközpont széles körű szolgáltatásokat kínál, illeszkedve a zöldítési stratégiához Fotó: CATL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Közel-Kelet első és jelenleg Kínán kívüli legnagyobb szervizközpontját nyitotta meg a szaúdi fővárosban a CATL. A NING Service Experience Center átadásával a CATL tovább erősíti közel-keleti jelenlétét, és új szintre emeli a zöldenergia-megoldásokhoz kapcsolódó szolgáltatásait a térségben. A több mint hétezer négyzetméteres központ a teljes akkumulátor-életciklust lefedő szervizszolgáltatásokat biztosít, és regionális tudás- és együttműködési centrumként járul hozzá az elektromos közlekedés és az energiatárolás elterjedéséhez a Közel-Keleten.

CATL
A CATL rijádi NING Service központja értékesítés utáni szolgáltatásokat nyújt: akkumulátordiagnosztikát, javítást, karbantartást, felújítást, képzést, újrahasznosítást, valamint alkatrész-logisztikát és raktározást. Forrás: CATL

A beruházás

 összhangban áll Szaúd-Arábia Vision 2030 programjával és a régió karbonsemlegességi törekvéseivel.

A közel-keleti ország célja, hogy 2030-ra a főváros járműállományának harminc százaléka elektromos legyen, miközben az ipari és logisztikai szektorban is egyre nagyobb hangsúlyt kap az elektromos berendezések és a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ugyanakkor továbbra is jelentős kihívás az ország olajfüggősége, az extrém éghajlati viszonyok, valamint a megfelelő töltési és szerviz-infrastruktúra hiánya.

A CATL rijádi NING Service központja ezekre kínál átfogó megoldást. A létesítmény teljes életciklusra kiterjedő értékesítés utáni szolgáltatásokat nyújt: akkumulátordiagnosztikát, javítást, karbantartást, felújítást, képzést, újrahasznosítást, valamint alkatrész-logisztikát és raktározást. A központ kiállítóterekkel, karbantartó és felújítóműhelyekkel, oktatási egységekkel és ügyféltérrel is rendelkezik, így nemcsak regionális szervizközpontként, hanem a CATL rendszerszintű megoldásainak bemutatótermeként is működik.

Teljes életciklusra épülő új energiás szolgáltatások

A CATL kutatás-fejlesztési és gyártási hátterére támaszkodva a NING Service a személyautóktól és haszongépjárművektől kezdve az energiatároló rendszerekig több mint hét termékkategóriát fed le, számos javítási és üzemeltetési forgatókönyvre kínálva megoldást. A fejlett diagnosztikai és javítási folyamatoknak köszönhetően csökken a várakozási idő és a karbantartási költség, miközben az eszközeik élettartama és értéke nő.

A Rijádban megnyílt központ a CATL globális szervizhálózatára épül, amely több mint 1200 professzionális szervizállomást és 73 alkatrészraktárt foglal magában 76 országban, összesen több mint 370 ezer négyzetméternyi raktárkapacitással. A NING Service eddig világszerte több mint hatmillió elektromos jármű értékesítés utáni támogatását látta el.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbiczók péter

A tiszás „szakértő”

Bayer Zsolt avatarja

Na várj, idemásolom, mert másképpen nem fogod elhinni!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.