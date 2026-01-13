A Közel-Kelet legnagyobb zöldenergia-szervizközpontját nyitotta meg a CATL

A Közel-Kelet első és jelenleg Kínán kívüli legnagyobb szervizközpontját nyitotta meg a szaúdi fővárosban a CATL. A NING Service Experience Center átadásával a CATL tovább erősíti közel-keleti jelenlétét, és új szintre emeli a zöldenergia-megoldásokhoz kapcsolódó szolgáltatásait a térségben. A több mint hétezer négyzetméteres központ a teljes akkumulátor-életciklust lefedő szervizszolgáltatásokat biztosít, és regionális tudás- és együttműködési centrumként járul hozzá az elektromos közlekedés és az energiatárolás elterjedéséhez a Közel-Keleten.

A CATL rijádi NING Service központja értékesítés utáni szolgáltatásokat nyújt: akkumulátordiagnosztikát, javítást, karbantartást, felújítást, képzést, újrahasznosítást, valamint alkatrész-logisztikát és raktározást. Forrás: CATL

A beruházás

összhangban áll Szaúd-Arábia Vision 2030 programjával és a régió karbonsemlegességi törekvéseivel.

A közel-keleti ország célja, hogy 2030-ra a főváros járműállományának harminc százaléka elektromos legyen, miközben az ipari és logisztikai szektorban is egyre nagyobb hangsúlyt kap az elektromos berendezések és a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ugyanakkor továbbra is jelentős kihívás az ország olajfüggősége, az extrém éghajlati viszonyok, valamint a megfelelő töltési és szerviz-infrastruktúra hiánya.

A CATL rijádi NING Service központja ezekre kínál átfogó megoldást. A létesítmény teljes életciklusra kiterjedő értékesítés utáni szolgáltatásokat nyújt: akkumulátordiagnosztikát, javítást, karbantartást, felújítást, képzést, újrahasznosítást, valamint alkatrész-logisztikát és raktározást. A központ kiállítóterekkel, karbantartó és felújítóműhelyekkel, oktatási egységekkel és ügyféltérrel is rendelkezik, így nemcsak regionális szervizközpontként, hanem a CATL rendszerszintű megoldásainak bemutatótermeként is működik.

Teljes életciklusra épülő új energiás szolgáltatások

A CATL kutatás-fejlesztési és gyártási hátterére támaszkodva a NING Service a személyautóktól és haszongépjárművektől kezdve az energiatároló rendszerekig több mint hét termékkategóriát fed le, számos javítási és üzemeltetési forgatókönyvre kínálva megoldást. A fejlett diagnosztikai és javítási folyamatoknak köszönhetően csökken a várakozási idő és a karbantartási költség, miközben az eszközeik élettartama és értéke nő.