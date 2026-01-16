kereskedelemAldihúsélelmiszer

Óriási árcsökkenés az Aldinál, ezek a termékek lettek jóval olcsóbbak

Az ALDI nyolc napon belül újabb jelentős árcsökkentési intézkedést vezet be: 14-féle friss csirkehús árát mérsékli 2026. január 16-tól, átlagosan több mint 6 százalékkal.

2026. 01. 16. 13:50
Az áruházlánc idén már több komoly árcsökkentésről döntött: január 8-tól félszáznál is több tejtermék, január 15-től pedig tucatnyi friss sertéshús árát mérsékelte jelentősen. Az újabb intézkedéssel, a friss csirkehúsok árának mérséklésével a magyar vásárlók kosarában legtöbbször megtalálható termékek még szélesebb körét érinti az árcsökkenés – derül ki az ALDI lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Újabb árcsökkenés az ALDI üzleteiben, ezúttal a csirkehúsok kerültek sorra/Fotó: ALDI

Árcsökkenés: ezek a húsok lesznek olcsóbbak az Aldinál

Az árcsökkentésben résztvevő friss, kizárólag hazai forrásból származó csirkehúsok között a magyar gasztronómia legkedveltebb alapanyagai találhatóak, így többféle csirkemellfilé, -comb, -szárny és egész csirke is. 

  • A legnagyobb mértékben, 19 százalékkal a vákuumos csirkeszárny ára csökken, 869 Ft-ról 699 Ft-ra kilogrammonként. 
  • A vákuumcsomagolt csirkemellfilé kilója 2249 Ft helyett, 250 Ft-tal olcsóbban, 1999 Ft-ért vásárolható meg, ami 11 százalékos árzuhanást jelent. 
  • A grillcsirke ára 8 százalékkal mérséklődik, 999 Ft-ról 919 Ft-ra kilója. 
  • A tálcás alsó vagy felsőcomb 5 százalékkal kerül kevesebbe, 1062 Ft-ról 999 Ft-ra esik a kilónkénti ára. 

Az árcsökkentés az ország valamennyi ALDI-áruházában érvényes, január 16-tól.

Az ALDI minden lehetőséget megragad az árcsökkentésre, hogy ezzel is támogassa a magyar családokat és háztartásokat a spórolásban.

