A Bászna Gabona Zrt. ügye nem kampánytéma, hanem valódi tragédia a magyar vidéken – kemény üzenetet küldött az agrárkamara elnöke

„Nem a hangoskodás segít a gazdáknak, hanem a cselekvés. Miközben a magyar gazdák egzisztenciája forog kockán, vannak, akik ebből is politikai show-t csinálnak. Támadnak, vádaskodnak, posztolnak – de egyetlen választ sem adnak arra, amit a gazdák joggal kérdeznek: miből, mikor és hogyan lesz kártalanítás. A Bászna Gabona Zrt. ügye nem kampánytéma, hanem valódi tragédia a magyar vidéken. Tisztességtelen ígéretek, becsapott termelők, veszélyben lévő vetés. Ez nem „like-vadászat”, hanem felelősség” – írta szombaton a Facebook-oldalán Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke leszögezte, a Bászna Gabona-ügy nem kampánytéma/Fotó: NAK

A NAK vezetője hozzátette, ők nem akarnak a gazdák bajából politikai tőkét kovácsolni, ehelyett inkább dolgoznak.

„A kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ szövetsége erős, és az azonnali megoldásra fókuszál. Azért, hogy a gazdák el tudják kezdeni az idei munkát, és ne ők fizessék meg mások tisztességtelenségének árát. Lehet minket támadni – de a magyar gazdákat nem hagyjuk cserben. Aki valóban segíteni akar, az nem beszél, hanem cselekszik. Mi ezt tesszük.” − fogalmazott Papp Zsolt.

Külön bizottság segíti a Bászna Gabona-ügy rendezését, nem hagyják cserben a károsultakat

Az agrárkamara elnöke csütörtökön szintén a közösségi oldalán jelentette be, hogy megalakult a Bászna Gabona Zrt. ügyében érintett termelőket segítő koordinációs bizottság. A testületben a NAK és a MAGOSZ tisztségviselői dolgoznak együtt azért, hogy károsult gazdák mielőbb érdemi segítséget kapjanak.

A bizottság feladata nem csupán a gazdákat ért károk pontos felmérése, hanem jogi támogatás biztosítása, az operatív lépések meghatározása, valamint azok gyors és hatékony végrehajtása is. Az agrár-érdekképviseletek szoros együttműködésben dolgoznak a kormányzattal, a cél, hogy senki ne maradjon segítség nélkül, aki önhibáján kívül került nehéz helyzetbe − húzta alá Papp Zsolt.

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, az elmúlt időszakban sok kétségbeesett gazdálkodó kereste meg az agrártárcát azzal, hogy a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. nem fizet, nem teljesíti határidőre a kifizetéseket, a szerződésben vállalt kötelezettségeit.