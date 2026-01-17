mezőgazdaságPapp Zsoltfelszámolás

A Bászna Gabona Zrt. ügye nem kampánytéma, hanem valódi tragédia a magyar vidéken – kemény üzenetet küldött az agrárkamara elnöke

Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke határozott üzenetet küldött azoknak, akik politikai célokra próbálják felhaszálni a Bászna Gabona-ügyet. A NAK vezetője úgy fogalmazott, többen vannak, akik a történtekből politikai show-t akarnak csinálni, pedig hangoskodás és like-vadászat helyett cselekvésre van szükség. Papp Zsolt hozzátette, ők nem mások bajából akarnak politikai tőkét kovácsolni, ehelyett inkább a kormánnyal és a MAGOSZ-szal közösen azon dolgoznak, hogy a megkárosított gazdák megkapják a nekik járó pénzeket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 16:10
Illusztráció Forrás: Facebook, a Bászna Gabona Zrt. közösségi oldala
„Nem a hangoskodás segít a gazdáknak, hanem a cselekvés. Miközben a magyar gazdák egzisztenciája forog kockán, vannak, akik ebből is politikai show-t csinálnak. Támadnak, vádaskodnak, posztolnak – de egyetlen választ sem adnak arra, amit a gazdák joggal kérdeznek: miből, mikor és hogyan lesz kártalanítás. A Bászna Gabona Zrt. ügye nem kampánytéma, hanem valódi tragédia a magyar vidéken. Tisztességtelen ígéretek, becsapott termelők, veszélyben lévő vetés. Ez nem „like-vadászat”, hanem felelősség” – írta szombaton a Facebook-oldalán Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Papp Zsolt, Bászna Gabona
Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke leszögezte, a Bászna Gabona-ügy nem kampánytéma/Fotó: NAK

A NAK vezetője hozzátette, ők nem akarnak a gazdák bajából politikai tőkét kovácsolni, ehelyett inkább dolgoznak. 

„A kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ szövetsége erős, és az azonnali megoldásra fókuszál. Azért, hogy a gazdák el tudják kezdeni az idei munkát, és ne ők fizessék meg mások tisztességtelenségének árát. Lehet minket támadni – de a magyar gazdákat nem hagyjuk cserben. Aki valóban segíteni akar, az nem beszél, hanem cselekszik. Mi ezt tesszük.” − fogalmazott Papp Zsolt.

Külön bizottság segíti a Bászna Gabona-ügy rendezését, nem hagyják cserben a károsultakat

Az agrárkamara elnöke csütörtökön szintén a közösségi oldalán jelentette be, hogy megalakult a Bászna Gabona Zrt. ügyében érintett termelőket segítő koordinációs bizottság. A testületben a NAK és a MAGOSZ tisztségviselői dolgoznak együtt azért, hogy károsult gazdák mielőbb érdemi segítséget kapjanak.

A bizottság feladata nem csupán a gazdákat ért károk pontos felmérése, hanem jogi támogatás biztosítása, az operatív lépések meghatározása, valamint azok gyors és hatékony végrehajtása is. Az agrár-érdekképviseletek szoros együttműködésben dolgoznak a kormányzattal, a cél, hogy senki ne maradjon segítség nélkül, aki önhibáján kívül került nehéz helyzetbe − húzta alá Papp Zsolt.

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, az elmúlt időszakban sok kétségbeesett gazdálkodó kereste meg az agrártárcát azzal, hogy a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. nem fizet, nem teljesíti határidőre a kifizetéseket, a szerződésben vállalt kötelezettségeit.  

A kormány garantálja, hogy minden gazda hozzájut a pénzéhez

Az ügyre reagálva szögezte le Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón, hogy a kormány nem hagyja cserben az érintett gazdákat, és gondoskodik arról, hogy még a hosszadalmas felszámolási eljárás lezárása előtt hozzájussanak a nekik járó pénzekhez.

A miniszter ismertette: a kormány szerdai ülésén meghallgatta az agrárkamara elnökét is a Bászna Zrt. helyzetéről, miután a cég ellen felszámolási kérelmeket nyújtottak be. Hozzátette, az agrárkamara elnöke szerint reális a veszélye annak, hogy a gazdáknak várniuk kell, vagy esetleg nem kapják meg a pénzüket a zrt. csődhelyzete miatt.

A miniszter elmondta, a kormány ezért beavatkozik, az agrárkamarával együttműködve, a javaslatukat elfogadva garantálja azt, hogy minden gazda hozzá fog jutni a pénzéhez. Nem fordulhat elő, hogy valaki terményt adott el, és nem jut hozzá az őt megillető pénzhez, a pénzt a kormány, az agrárkamarával együtt, folyósítani fogja - rögzítette Gulyás Gergely, közölve azt is, a kamara veszi számba az igényeket és abban is segíteni fogja a kormányt, hogy a lehető leghamarabb ki tudják fizetni a gazdákat.

