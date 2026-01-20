Az ön vásárlási szokásait is átalakította Black Friday, vagy nem dőlt be? Itt a statisztika!

A kiskereskedelemben ma az egyik legnagyobb téma a fogyasztás átrendeződése és a vásárlási aktivitások időponteltolódása. A statisztikai adatokból kiderül, hogy a vásárlási év súlypontjai eltolódtak, és ma már legalább annyira az akciók, az árak és a kényelmi szempontok határozzák meg vásárlói magatartást, nem pedig a naptár. Ha a trend folytatódik, a jövő kiskereskedelmi naptára még kevésbé fog hasonlítani arra, amit a magyar fogyasztók harminc-negyven éve megszoktak.

Black Friday, ütemtelen kereskedelmi naptár (Fotó: Magyar Nemzet)

A magyar kiskereskedelemben hosszú időn át megkérdőjelezhetetlen volt december dominanciája. A karácsonyi időszak nemcsak a legforgalmasabb hónap volt, hanem lényegében az egész vásárlási év súlypontját jelentette. A legfrissebb, 2025-ös folyóáras adatok azonban már egy sokkal tagoltabb, több csúcsponttal rendelkező szerkezetet rajzolnak ki, amelyben november és – bizonyos értelemben – január is jóval fontosabb szerepet kap, mint korábban. Nem meglepő tehát, hogy a boltokban a húsváti árúkínálat már Valentin nap után megjelenik, ahogy a karácsonyi szezonhoz köthető termékek már szeptemben felkerülnek a polcra. A kereskedők egyre szélesebb vásárlói aktivitásban gondolkodnak.

A változás nem egyik évről a másikra történt. Inkább egy lassú, évtizedeken át zajló átalakulásról van szó, amelyben a vásárlási szokások, az árképzés, az akciós naptárak és az online kereskedelem együtt formálták át a kiskereskedelmi szezont.

A rendszerváltás idején, 1989-ben a fogyasztás éves ritmusa még erősen koncentrált volt. A folyóáras kiskereskedelmi forgalom egyértelműen decemberben tetőzött, miközben az év eleje – különösen január és február – kifejezetten gyenge hónapnak számított. A vásárlás logikáját a hiánygazdaságból örökölt reflexek, az ünnepi készletezés és az egyszeri, nagy bevásárlások határozták meg. Az év eleje inkább kifulladást, mint újrakezdést jelentett, ennek megfelelően a január és a február a leggyengébb kiskereskedelmi hónapnak számított.

A kilencvenes évek végére, 1999-re a piacgazdasági keretek már megszilárdultak, megjelentek a hipermarketek, és jelentősen bővült a kínálat. A szezon némileg elnyúlt, az ősz súlya nőtt, de a hónapok hierarchia nem változott érdemben. December továbbra is toronymagasan vezette a havi rangsort, míg január továbbra is a forgalom egyik mélypontja maradt. Meglepő, de a kiskereskedelmi fogyasztásban még nem volt markáns az akcióvezéreltség, és a vásárlások időzítése kevéssé reagált az árpromóciókra.