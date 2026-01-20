Rendkívüli

Orbán Viktor: Kibújt a szög a zsákból, már tudjuk, miért küldték Kapitány Istvánt

Berlin korrigálni próbál: Milliárdos mentőöv érkezik a német autópiacnak

Jelentős változást hirdetett meg a német szövetségi kormány az e-mobilitás ösztönzése terén: hárommilliárd eurós keretösszeggel indítják újra a korábban kivezetett vásárlási szubvenciókat. A 2026 elejétől visszamenőlegesen érvényesíthető intézkedéscsomag elsődleges célja, hogy a közepes és alacsonyabb jövedelmű háztartások számára is elérhetővé tegye az elektromos vagy hibird autóra történő technológiaváltást.

2026. 01. 20. 8:44
Újra megnyílik a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszán /Fotó: Shutterstock Fotó: Shutterstock
Az idei év elejéig visszamenőleges hatállyal ismét lehívhatóvá válnak az állami források az elektromos meghajtású személygépkocsik beszerzéséhez és lízingeléséhez jelentette be a német kormány. A frissen bemutatott konstrukció értelmében a jogosultak 1500 és 6000 euró közötti közvetlen állami hozzájárulásban részesülhetnek. A támogatás pontos mértékét a választott jármű kategóriája mellett a háztartás éves adóztatható jövedelme, valamint a nevelt gyermekek száma határozza meg, szociális szempontokat is érvényesítve a rendszerben, írja a Világgazdaság.

Az elektromos autót vásárlók támogatásával próbálja lélegezetőgépen tartani a csődhullám sújtotta gazdaságát Németország. / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Az elektromos autót vásárlók támogatásával próbálja lélegezetőgépen tartani a csődhullám sújtotta gazdaságát Németország. / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Komoly támogatás az elektromos autót vásárlóknak

A tiszta elektromos autók (BEV) esetében az alapösszeg 3000 euró. Az alacsonyabb jövedelmű családok további kedvezményben részesülnek: legfeljebb 60 000 eurós jövedelemig 4000 euró, 45 000 euróig pedig 5000 euró jár alapból. Gyermekenként további 500 euró adódik hozzá, legfeljebb két gyermek után, így a maximális támogatás elérheti a 6000 eurót. 

A plug-in hibridek esetében az alap 1500 euró és hasonlóan növelhető. A támogatás kizárólag azoknak a magánháztartásoknak jár, amelyeknek a teljes háztartási adóztatható éves jövedelme nem haladja meg a 80 000 eurót (két gyermek esetén 90 000 euróig tolódik fel a határ). A program hárommilliárd eurós keretéből a kormány becslése szerint 2026–2029 között körülbelül 800 000 jármű támogatására nyílik lehetőség.

A kérelmek benyújtására várhatóan csak májusban kerül sor egy online portálon keresztül, de a visszamenőleges érvényesítés miatt már idén január óta újonnan forgalomba helyezett járművek is szóba jöhetnek. A bejelentés hátterében az áll, hogy a korábbi program kivezetése után jelentősen visszaesett az elektromos autók magánpiaci eladása Németországban

2027 júliusától a kormány felülvizsgálja a rendszert, és várhatóan a valós üzemeltetési kibocsátási értékekhez igazítja a kritériumokat. A programot a kormányzat részéről is úgy fogalmazták meg, mint célzott segítséget azoknak a háztartásoknak, amelyek anyagi okokból eddig nehezen tudtak átállni elektromos járműre – ugyanakkor az ipar és a klímacélok szempontjából is fontos lépésnek tartják.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: Shutterstock

Google News
