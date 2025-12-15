Válságspirálba kerültek a német óriások: a Volkswagen és a BMW is szenved

Kijózanító számok láttak napvilágot. A három vezető gyártó értékesítési adatai és árbevételei a július–szeptemberi időszakban stabilnak mondhatók. A nyereségesség terén azonban összeomlás következett be. Üzemi eredményük, vagyis az EBIT, közel 76 százalékkal zuhant. Ez a válságos érték még együttesen is alig haladta meg az 1,7 milliárd eurót. Ilyen alacsony szintre 2009 harmadik negyedéve óta nem volt példa. Németország ezzel a teljesítménnyel sereghajtónak számít a jelentős autógyártó nemzetek sorában az árbevétel és a nyereségnövekedés tekintetében.

Válságspirálban a német autóipar. A kép illusztráció. / Fotó: Ronny Hartmann / AFP

Felesleges sokat szépíteni, a helyzet válságos

Nem csupán német problémáról van szó. Az egész ágazat globális jövedelmezőségi válsággal küzd. A világ tizenkilenc legnagyobb autógyártójának pénzügyi mutatóit vizsgálta az EY. A bevételek enyhe emelkedése mellett – amely elérte az 531 milliárd eurót – az üzemi eredmény 37 százalékkal esett vissza. A mintegy 18,9 milliárd eurós összesített nyereség 2018 óta a legalacsonyabb értéknek számít.

Constantin Gall, az EY szakértője szerint a globális iparág mély válságban van. A német gyártók szenvedése azonban most a leglátványosabb. A szakember egyfajta válságspirál kialakulására figyelmeztetett. A nehézségek hátterében több tényező együttes hatása áll. A prémiumszegmens általános gyengélkedése mellett súlyos terhet jelentenek az amerikai vámintézkedések és a kedvezőtlen árfolyamhatások. Hasonlóan komoly kihívást okoznak az elektromos átállás hatalmas, egyelőre meg nem térülő beruházásai. A vállalati átalakítások magas költségei szintén rontják az eredményt.

Lejtmenet Kínában

A negatív folyamatok katasztrofális egybeesése a világ legfontosabb piacán, Kínában mutatkozik meg leginkább. A német márkák eladásai a távol-keleti országban kilenc százalékkal csökkentek a vizsgált időszakban.

A visszaesés mértékét jól jelzi az arányok változása. A globális német értékesítés 39 százaléka realizálódott Kínában 2020-ban. Mára ez az arány 29 százalékra zsugorodott. A verseny rendkívül intenzív. A gyengébb gazdasági konjunktúra visszavetette a prémiumautók iránti keresletet. Az elektromos járművek dinamikusan bővülő piacán pedig elsősorban a helyi, kínai márkák aratnak sikert.