Fordulat a lakásáraknál, új pályára áll a piac 2026-ban

A 2025-ös év utolsó negyedévében mérsékelt korrekció jellemezte a hazai lakáspiacot a korábbi, az Otthon start által fűtött időszak után. A forgalom mérséklődésével párhuzamosan az árakban is fordulat következett be. Az országos lakásárindex nominálértéken 13 pontos csökkenéssel 387 pontra, reálértelemben pedig 174 pontra mérséklődött – írta a Duna House.

Átrendezte a lakáspiacot az Otthon start, és hamarosan jön a második hulláma. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Országosan mind a panel-, mind a téglaárindexek csökkentek 2025 negyedik negyedévében. A korrekció Kelet-Magyarországon volt a legerőteljesebb, ahol a panelárindex 37 ponttal 417 pontra, a téglaárindex pedig 389-ről 368 pontra csökkent. Nyugat-Magyarországon ezzel szemben a panellakások az egyik kivételt jelentették: nominálértéken 469-ről 477 pontra emelkedett az árindex, miközben a téglaépítésű ingatlanoknál 411-ről 377 pontra történt visszarendeződés.

A főváros kettős képet mutatott az év végén. Budapesten a panellakások ára tovább emelkedett, a panelárindex húszpontos növekedés után 523 pontra erősödött nominálértéken. Ezzel szemben a téglalakások piacán stagnálás volt jellemző: a téglaárindex mindössze egypontos emelkedést követően 195 ponton zárt, ami már a fizetőképességi korlátokhoz közelítő keresletet jelzi.

Az árak alakulása nem mellesleg összefügg az Otthon starttal, ami a nagyobb városok piacát mozgatta meg nagyobb részben.

A hitelpiac továbbra is rendkívül aktív maradt. A Credipass becslése alapján 2025-ben közel kétezermilliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen realizálódott, ami 48 százalékkal haladja meg a 2024-es szintet.

A rekordközeli hitelkihelyezés mellett több térségben enyhén csökkent az átlagos hitelösszeg, ami óvatosabb eladósodási magatartásra utal. Az Otthon start hatása továbbra is markáns a kamatperiódusok választásában.

Országosan nőtt az első lakást vásárlók aránya, különösen vidéken, miközben a befektetők továbbra is meghatározó szereplők maradtak, de aktivitásuk már nem hajtotta tovább az árakat. A piac így kiegyensúlyozottabb, árérzékenyebb szakaszba lépett, ahol a tranzakciószám fennmaradása mellett az árak és a finanszírozás feltételei is a reális keresleti lehetőségekhez igazodnak.