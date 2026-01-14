duna houseotthon startárindex

Fordulat a lakásáraknál, új pályára áll a piac 2026-ban

A Duna House Barométer legújabb kiadása szerint 2025 utolsó negyedévében fordulat következett be a lakáspiacon: az árak korrigáltak, a kereslet árérzékenyebbé vált, miközben a finanszírozási oldal rekordközeli aktivitást mutatott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 14:26
Idén a Duna House 130 ezer adásvételre számít Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A 2025-ös év utolsó negyedévében mérsékelt korrekció jellemezte a hazai lakáspiacot a korábbi, az Otthon start által fűtött időszak után. A forgalom mérséklődésével párhuzamosan az árakban is fordulat következett be. Az országos lakásárindex nominálértéken 13 pontos csökkenéssel 387 pontra, reálértelemben pedig 174 pontra mérséklődött – írta a Duna House.

lakáspiac, Debrecen, 2025. szeptember 1.Az Otthon Start Programot hirdető plakát Debrecenben a program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.MTI/Czeglédi Zsolt
Átrendezte a lakáspiacot az Otthon start, és hamarosan jön a második hulláma. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Országosan mind a panel-, mind a téglaárindexek csökkentek 2025 negyedik negyedévében. A korrekció Kelet-Magyarországon volt a legerőteljesebb, ahol a panelárindex 37 ponttal 417 pontra, a téglaárindex pedig 389-ről 368 pontra csökkent. Nyugat-Magyarországon ezzel szemben a panellakások az egyik kivételt jelentették: nominálértéken 469-ről 477 pontra emelkedett az árindex, miközben a téglaépítésű ingatlanoknál 411-ről 377 pontra történt visszarendeződés.

A főváros kettős képet mutatott az év végén. Budapesten a panellakások ára tovább emelkedett, a panelárindex húszpontos növekedés után 523 pontra erősödött nominálértéken. Ezzel szemben a téglalakások piacán stagnálás volt jellemző: a téglaárindex mindössze egypontos emelkedést követően 195 ponton zárt, ami már a fizetőképességi korlátokhoz közelítő keresletet jelzi.

Az árak alakulása nem mellesleg összefügg az Otthon starttal, ami a nagyobb városok piacát mozgatta meg nagyobb részben.

A hitelpiac továbbra is rendkívül aktív maradt. A Credipass becslése alapján 2025-ben közel kétezermilliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen realizálódott, ami 48 százalékkal haladja meg a 2024-es szintet. 

A rekordközeli hitelkihelyezés mellett több térségben enyhén csökkent az átlagos hitelösszeg, ami óvatosabb eladósodási magatartásra utal. Az Otthon start hatása továbbra is markáns a kamatperiódusok választásában.

Országosan nőtt az első lakást vásárlók aránya, különösen vidéken, miközben a befektetők továbbra is meghatározó szereplők maradtak, de aktivitásuk már nem hajtotta tovább az árakat. A piac így kiegyensúlyozottabb, árérzékenyebb szakaszba lépett, ahol a tranzakciószám fennmaradása mellett az árak és a finanszírozás feltételei is a reális keresleti lehetőségekhez igazodnak.

A Duna House előrejelzése szerint 2026-ban 110–130 ezer közötti adásvétel jellemezheti a piacot, továbbra is élénk, de már jóval tudatosabb vevői magatartás mellett.

