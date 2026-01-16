matrica vásárlásautópályaközút

Közeleg a határidő, lejárnak az autópálya-matricák

Évről évre nőtt az éves autópálya-matricák eladása.

2026. 01. 16. 11:24
Az idei évre is sokan választják az éves autópálya-matricákat - írta a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt közleményében, az utazóközönség 2026. január 15-ig összesen közel 670 ezer darab éves érvényességű úthasználati jogosultságot vásárolt. Ezek közül mintegy 200 ezer darab az országos és több mint 467 ezer darab a vármegyei  jogosultság – Mondta Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke. 

Az éves országos és vármegyei e-matricák értékesítését tekintve mindig az év eleje a legerősebb időszak, azon belül is a január hónap. Az egyes hónapokat összehasonlítva ekkor vásárolják meg a legtöbb éves úthasználati jogosultságot a közlekedők. Ez logikus is, hiszen így tudják a legjobban kihasználni ezeket a típusú, összesen 13 hónapon át érvényes matricákat a közlekedők. Szerencsére egyre többen vannak, akik egy évre előre terveznek. Míg 2023-ra közel 3,3 millió darab, 2024-re 3,6 millió, 2025-re pedig közel 3,7 millió darab éves úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők. 

Tavaly már decemberben is erős volt az e-matrica eladás, az előértékesítés három hete alatt összesen közel 160 ezer darab éves - mintegy 63 ezer darab országos és több mint 96 ezer darab vármegyei matricát vettek a közlekedők – fogalmazott Bartal Tamás. 

Hozzátette: “A tavalyi évre összesen több mint 714 ezer darab éves országos és mintegy 3 millió darab vármegyei jogosultság kelt el. Azon ügyfeleinknek, akik idén is az egész évre érvényes jogosultság mellett döntenek, és még nem vették meg a 2026-os éves matricájukat, célszerű ezt január 31-én éjfélig – a 2025-ös éves matricák érvényességének végéig – megtenniük, nehogy elfelejtsék és véletlenül matrica nélkül közlekedjenek!”

