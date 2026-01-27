Hasít a kamattámogatott vállalkozói hitel – bűvös határt lépett át az igénylések összege

Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a hazai kkv-knál van a helye, ezért a kormány a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb kamattámogatott konstrukciókat tesz elérhetővé, ezáltal biztosítva kedvezményes forrást a vállalkozások számára. 2025. október 6-tól a Széchenyi Kártya Program összes konstrukciója – a likviditási és a beruházási hitelek egyaránt – egységesen 3 százalékos fix kamattal érhetők el – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), kedden.

A kamattámogatott hitelszerződések összege átlépte az 500 milliárd forintot. / Fotó: Havran Zoltán

A kedvezményes kamatkörnyezet valódi segítség a kkv-knak

Az adatok alapján a kamatcsökkentés rendszerszintű élénkülést eredményezett a vállalati hitelezésben: a fix 3 százalékos kkv hitel bevezetése óta a vállalkozások már több mint 1.000 milliárd forintnyi hitelt igényeltek, a szerződéskötések összege pedig átlépte az 500 milliárd forintot – olvasható a nemzetgazdasági tárca közleményében. Mint írják, Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte:

a gyors felfutás azt mutatja, hogy a kormány által biztosított kedvezményes kamatkörnyezet valódi segítséget jelent a mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

A finanszírozás tervezhetősége, az alacsonyabb kamatteher és az egyszerűbb hozzáférés együtt olyan biztonsági hálót ad a kkv-knak, amely nemcsak napi működésüket, hanem beruházásaik megvalósítását és növekedésüket is támogatja.