A NAV figyelmeztet: sok pénztől esik el, aki feledékeny

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint például 2024 januárjában 53 ezer négygyermekes anya tett adóelőleg-nyilatkozatot, miközben a 2024-es szja-bevallásban 70 ezren vették igénybe ezt a kedvezményt. Kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a két, három és a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. Nekik érdemes minél előbb leadni az adóelőleg-nyilatkozatot, és így a kedvezmény összegével már a januári fizetés is több lehet - hívta fel a figyelmet a NAV.

Az időben leadott nyilatkozatok a kedvezmény igénybevételéről magasabb fizetést jelentenek/Fotó: Shutterstock

A kedvezmény igénybevételét megkönnyíti a NAV. Az adóelőleg-nyilatkozatok néhány kattintással rögtön elérhetőek a honlapján. Az adatok begépelésével sem kell bíbelődni, az űrlapok nagy része már eleve ki van töltve, szinte csak végig kell kattintgatni az egyszerű felületen. Akik még nem rendelkeznek Ügyfélkapu+-szal vagy DÁP-mobilalkalmazással, még regisztrálhatnak, és leadhatják sokkal egyszerűbben, online a nyilatkozatukat; vagy választhatják a két példányban kitöltendő papíralapú verziót, ezek is elérhetőek a NAV honlapján.

Ne hagyja az utolsó pillanatra

Azért sem szerencsés a nyilatkozat kitöltését az utolsó pillanatra hagyni:

mert az időben leadott nyilatkozatok nemcsak magasabb fizetést,

hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek. A fizetésből le nem vont kedvezmény összege majd csak 2027-ben az szja-bevallásban kérhető vissza, ám ehhez az adóhivatal által elkészített bevallási tervezetet az érintetteknek kell kiegészíteni.

Érdemes tehát a jogosultaknak mielőbb beküldeniük az adóelőleg-nyilatkozatukat, hogy a magasabb összegű jövedelmüket kapják. Ha pedig valaki még bizonytalan, milyen kedvezményre jogosult, a NAV tájékoztatójából azt is megtudhatja - közölte a hivatal.