Mire elég negyvenmillió forint a hazai ingatlanpiacon?

Erőteljesen emelkedtek tavaly az ingatlanárak Magyarországon, egy év elteltével pedig a Zenga.hu ismét megnézte, hogy mire elég 40 millió forint a hazai ingatlanpiacon. Az ingatlankereső portál szerint 2025 januárjához képest nyolc százalékponttal csökkent a 40 millió forint alatt meghirdetett ingatlanok aránya a kínálatban, és most nagyjából csak minden ötödik lakást vagy házat kínálják ennél olcsóbban az országban.

A negyvenmillió forint alatti ingatlanok arányát nézve Nógrád és Békés megye a legolcsóbbak. Forrás: Zenga.hu

Nógrádban és Borsodban szélesebb a 40 millió forint alatti ingatlankínálat

Ennek ellenére vannak olyan vármegyék, ahol szélesebb kínálatból válogathatnak a Zenga.hu-n ingatlant keresők. – Az ingatlanpiacon olcsónak számító Nógrád vármegyében például a kínálat háromnegyede 40 millió forintnál olcsóbb, de Békés, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben is ez alatt az árszint alatt marad a kínálat nagy része, így itt akár új vagy újszerű téglaépítésű lakások és kisebb házak is kijöhetnek ennyiből – mondta Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője.

A soron következő Heves vármegyében a kínálat mintegy fele éri el a 40 milliós árszintet, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala, Komárom-Esztergom és Vas megyékben minden harmadik ingatlan olcsóbb ennél, így ebből a keretből itt is lehet találni olyan ingatlant, ami megfelelő méretű egy négytagú család számára.

Alaposabban körül kell azonban néznie annak, aki Hajdú-Bihar, Somogy, Veszprém vagy Győr-Moson-Sopron vármegyékben vásárolna ennyiből, amelyekben minden ötödik, hatodik ingatlant hirdetik csak ennél alacsonyabb áron. A 40 millió forint alatti kínálatban az említett vármegyék olcsóbb kisvárosaiban akár egy kétszobás új lakás vagy egy három-négyszobás közepes állapotú ház is kikerül, a vármegyeszékhelyeken és a Balaton-parti településeken azonban inkább csak garzonok vagy kisebb másfél szobás lakások kaphatók ennyiért.

Budapesten nagyobb kompromisszumot kell kötni

Míg egy évvel ezelőtt a budapesti ingatlanok több mint hét százalékát hirdették meg 40 millió forint alatt, addig a tavaly bekövetkezett közel 25 százalékos drágulás után idén csupán három százalékát. – Ha nem is lehetetlen, de erős kompromisszumot kell kötnie annak, aki a fővárosban keres 40 millió forintig lakást. Ennyibe leginkább a belvárostól távolabbi, felújítandó lakások, esetleg egy-egy belvárosi minigarzon fér bele – hívta fel a figyelmet Futó Péter.