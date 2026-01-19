Ezermilliárdos többletbevétel: soha nem látott összegek érkeznek a magyar háztartásokhoz, most érdemes befektetni

Négy év után ismét jelentős pénzügyi injekciót kapnak a magyar családok. Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója emlékeztetett: a 2024 óta teljes összegben folyósított 13. havi nyugdíj mellett idén debütál a 14. havi nyugdíj első heti részlete is. Emellett az érintett szervezetek dolgozói már másodszor részesülnek a fegyverpénzben. Ezek a tételek együttesen mintegy 1200 milliárd forinttal növelik a lakosság rendelkezésre álló jövedelmét.

Februárban százmilliárdok képben érkezik nyugdíj és a fegyverpénz. / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Egyre több a nyugdíj, de érdemes odafigyelni

A helyzet hasonlít a 2022-es év elejére, amikor az szja-visszatérítés és más juttatások hatására egyetlen hónap alatt 865 milliárd forinttal ugrott meg a lakossági betétállomány. Akkor azonban a friss tőke döntő többsége a folyószámlákon maradt, és nem került befektetésre. A szakértő szerint fennáll a veszélye, hogy ez a forgatókönyv most is megismétlődik, ami súlyos veszteséget jelentene az érintetteknek.

A Magyar Nemzeti Bank adatai alátámasztják az aggodalmakat. 2025 novemberére a lakossági betétek állománya új csúcsra, 13 750 milliárd forint fölé emelkedett. Ebből azonban 11 737 milliárd forint, vagyis az összeg 85,4 százaléka lekötetlenül, látra szóló betétként pihen a bankokban. Ez az arány rendkívül magas, különösen ha figyelembe vesszük, hogy tíz éve még a betétek közel felét lekötötték a tulajdonosaik.

Lehetőségek piaca

Pedig a piacon bőven találni infláció feletti hozamot ígérő lehetőségeket. A Gránit Bank például 6 százalékos kamatot kínál hat hónapos lekötésre, de rövidebb távon, három hónapra akár 8 százalékos hozam is elérhető a befektetési jegyekkel kombinált konstrukcióban. Az OTP Bank prémium ügyfelei szintén 6 százalékos kamattal számolhatnak fél éves futamidőre. A Trive Bank ajánlata még ennél is vonzóbb: náluk akár évi 8 százalékos kamat is elérhető 12 hónapos lekötés esetén. A MagNet Bank, a Cofidis és a CIB Bank is versenyképes, 5-7 százalék körüli kamatokat kínál a megtakarítóknak.

Éves szinten milliárdok

A szakértő figyelmezet: érdemes tudatosan kezelni a beérkező extra forrásokat. Aki most lép, és lekötött betétbe vagy más megtakarítási formába helyezi a pénzét, az jelentős hozamra tehet szert, és megvédheti vagyonát az infláció hatásaitól. A tét nem kicsi: éves szinten több tízmilliárd forintnyi kamatbevétről mondhatnak le a háztartások, ha a pénzüket a folyószámlákon hagyják parlagon heverni.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: MTI Fotószerkesztõség / Kocsis Zoltán