nyugdíjforintbankotp bankgránit bankmagyarcofidis

Ezermilliárdos többletbevétel: soha nem látott összegek érkeznek a magyar háztartásokhoz, most érdemes befektetni

Rendkívüli hónap elé néznek a magyar háztartások: februárban mintegy 1200 milliárd forintnyi extra juttatás érkezik a számlákra a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően. A BiztosDöntés.hu elemzése szerint a 13. és 14. havi nyugdíj, valamint a fegyverpénz soha nem látott bevételnövekedést eredményez. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a pénz nagy része várhatóan lekötetlenül marad a folyószámlákon, így a családok hatalmas hozamoktól eshetnek el.

2026. 01. 19. 9:20
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy év után ismét jelentős pénzügyi injekciót kapnak a magyar családok. Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója emlékeztetett: a 2024 óta teljes összegben folyósított 13. havi nyugdíj mellett idén debütál a 14. havi nyugdíj első heti részlete is. Emellett az érintett szervezetek dolgozói már másodszor részesülnek a fegyverpénzben. Ezek a tételek együttesen mintegy 1200 milliárd forinttal növelik a lakosság rendelkezésre álló jövedelmét.

Februárban százmilliárdok képben érkezik nyugdíj és a fegyverpénz. / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Februárban százmilliárdok képben érkezik nyugdíj és a fegyverpénz. / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Egyre több a nyugdíj, de érdemes odafigyelni

A helyzet hasonlít a 2022-es év elejére, amikor az szja-visszatérítés és más juttatások hatására egyetlen hónap alatt 865 milliárd forinttal ugrott meg a lakossági betétállomány. Akkor azonban a friss tőke döntő többsége a folyószámlákon maradt, és nem került befektetésre. A szakértő szerint fennáll a veszélye, hogy ez a forgatókönyv most is megismétlődik, ami súlyos veszteséget jelentene az érintetteknek.

A Magyar Nemzeti Bank adatai alátámasztják az aggodalmakat. 2025 novemberére a lakossági betétek állománya új csúcsra, 13 750 milliárd forint fölé emelkedett. Ebből azonban 11 737 milliárd forint, vagyis az összeg 85,4 százaléka lekötetlenül, látra szóló betétként pihen a bankokban. Ez az arány rendkívül magas, különösen ha figyelembe vesszük, hogy tíz éve még a betétek közel felét lekötötték a tulajdonosaik.

 

Lehetőségek piaca

Pedig a piacon bőven találni infláció feletti hozamot ígérő lehetőségeket. A Gránit Bank például 6 százalékos kamatot kínál hat hónapos lekötésre, de rövidebb távon, három hónapra akár 8 százalékos hozam is elérhető a befektetési jegyekkel kombinált konstrukcióban. Az OTP Bank prémium ügyfelei szintén 6 százalékos kamattal számolhatnak fél éves futamidőre. A Trive Bank ajánlata még ennél is vonzóbb: náluk akár évi 8 százalékos kamat is elérhető 12 hónapos lekötés esetén. A MagNet Bank, a Cofidis és a CIB Bank is versenyképes, 5-7 százalék körüli kamatokat kínál a megtakarítóknak.

Éves szinten milliárdok

A szakértő figyelmezet: érdemes tudatosan kezelni a beérkező extra forrásokat. Aki most lép, és lekötött betétbe vagy más megtakarítási formába helyezi a pénzét, az jelentős hozamra tehet szert, és megvédheti vagyonát az infláció hatásaitól. A tét nem kicsi: éves szinten több tízmilliárd forintnyi kamatbevétről mondhatnak le a háztartások, ha a pénzüket a folyószámlákon hagyják parlagon heverni.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: MTI Fotószerkesztõség / Kocsis Zoltán

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekGrönland

Grönland, Irán, Ukrajna

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Kijevben előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvában a kaviár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.