Lemarad az ingyenpénzről, aki keddig nem jelentkezik

Három munkanap maradt arra, hogy bejelentsék munkáltatójuknál igényüket azok, akik már meglévő lakáshitelük törlesztéséhez használnák fel a 2026-ban elérhető közszolgálati otthontámogatást. A január 20-i határidőre pedig kiemelt figyelmet kell fordítani, mert az jogvesztő, tehát utólagos pótlásra már nincs lehetőség – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu.

A közszolgálati otthontámogatás benyújtásának határideje közeledik/Fotó: Shutterstock

Figyelni kell a feltételekre is

A januártól elérhető, akár nettó egymillió forintos összegű, vissza nem térítendő közszolgálati otthontámogatás elsősorban azoknak nyújthat segítséget, akik az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ellátásban, a közigazgatásban vagy a rendvédelemben dolgoznak. Fontos ugyanakkor, hogy a támogatás csak azoknak a munkáltatóknak az alkalmazottai által vehető igénybe, akik szerepelnek a Magyar Államkincstár nyilvántartásában.

Szintén nagyon fontos figyelni arra, hogy a közszolgálati otthontámogatás csak kifejezetten lakáscélú felhasználást célzó pénzügyi konstrukcióknál (például lakáshitel, lakáslízing) használható fel: így szabad felhasználású hitel törlesztésére akkor sem lehet felhasználni, ha azt egyébként kizárólag lakáscélra fordították.

Az igényelhető támogatás összegénél nem az éves törlesztőrészletek összege, hanem a fennálló teljes (a hátralévő törlesztők összegéből számolt) tartozás számít: ha tehát utóbbi eléri az egymillió forintot, az igénylő jogosult a maximális támogatási összegre.

Első körben február végéig jön a pénz

A támogatásra jogosult, a már meglévő hitelüket törlesztő közszolgálati dolgozóknak a munkáltatójuknál kell leadni a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatot a már említett keddi határidőig: ebben a hitelszerződésnek több alapadata is kell, hogy szerepeljen – így például

a hitelszerződés száma,

a finanszírozó bank neve,

a hitel futamideje,

a törlesztőrészlet összege.

A munkáltató a beérkezett igény-bejelentéseket továbbítja a Magyar Államkincstárnak, majd a kincstár ezek alapján biztosítja az igényelt összeg fedezetét. Ezt követően a munkáltató február 27-ig, egy összegben utalja a 2026-os támogatást a munkavállalónak. A január 20. után beadott igényléseknél viszont már havi bontásban jön a támogatás. Ha pedig újépítésű ingatlanhoz vagy önerő előteremtéséhez használják fel az összeget az arra jogosultak, értelemszerűen nem szükségesek a hitelszerződésre vonatkozó adatok, ám ezeket fél évben belül – a szerződés megkötését követően – utólag be kell nyújtani.