Nagy István elmondta: ebbe az ágazatba mennek most a milliárdok

A miniszter kiemelte, hogy a hazai sertéságazat az elmúlt években folyamatos kihívásokkal szembesült. A sertéstartás a magyar állattenyésztés egyik meghatározó ágazata, ami egyaránt fontos szerepet tölt be a belföldi ellátásban és az exportpiacokon. Működését nemcsak a hazai körülmények, hanem az európai és a globális piaci folyamatok is jelentősen befolyásolják. Az utóbbi időszakban a klímaváltozás hatásai – különösen az aszály –, valamint az inputanyagok és az energiaárak emelkedése nehezítették az ágazat helyzetét. Ezeken túl fontos feladat a hazai sertésállomány afrikai sertéspestistől való mentességének megőrzése.

A sertéságazat támogatás kiemelt fontosságú/Fotó: Németh András Péter

A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány minden eszközzel azon dolgozik, hogy a sertéságazat stabil, kiszámítható környezetben működhessen, és hosszú távon is biztos lábakon álljon.

A nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatások közül sertéshízó állatjóléti támogatásra az idén is 10,2 milliárd forint áll rendelkezésre.

forint áll rendelkezésre. A tenyészkoca állatjóléti program éves keretösszege 500 millió forinttal, (8,3 milliárd forintra) emelkedett, az állattartókat pedig rendkívüli, 4 milliárd forintos mezőgazdasági csekély összegű támogatási programmal segítjük, amelyre összesen több mint 550 kérelem érkezett. A kérelmek feldolgozása folyamatban van. Az állatbetegségek felszámolására 12,5 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a sertéspiaci túlkínálat ellensúlyozása érdekében a kormány megteremtette annak a lehetőségét, hogy a kárt szenvedett termelők, illetve a sertéstartással, és -tenyésztéssel foglalkozó gazdák hitelmoratóriummal élhessenek. Ráadásul kamat- és költségmentes hitel segíti a tenyésztőket, az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2025 keretében 100 százalékos kamattámogatás került meghirdetésre, a héten pedig az agrártárca kezdeményezésére elindult az Agrár Széchenyi Kártya új alkonstrukciója is.