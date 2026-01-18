Rendkívüli

Orbán Viktor meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trumptól

Több millió autó rekedt a kereskedésekben, most nagy kedvezményeket ígérnek

2026. 01. 18. 9:26
Illusztráció Fotó: LARS PENNING Forrás: DPA
A kínai autókereskedők szövetsége (CADA) szerint több autómárka továbbra is nagy mennyiségű járművet szállít a kereskedésekbe, ami miatt túl sok autó marad raktáron, és ez megnehezíti a kereskedők mindennapi gazdálkodását – olvasható a szervezet januári közleményében, melyről a Világgazdaság számolt be. 

A CADA nem árulta el, mely márkák okozzák a legnagyobb gondot. Szokatlan módon most nem hozta nyilvánosságra a három legmagasabb raktárkészlettel rendelkező típust sem, pedig ezt általában minden hónapban megteszi. A kereskedők már évek óta panaszkodnak: 

az autógyártók év végén gyakran minél több autót akarnak eladni, hogy elérjék az éves céljukat – még akkor is, ha a vevők nem vesznek annyit.

Ha a boltokban kevesebb autó fogy, mint várták, akkor a kereskedőknek rengeteg kocsi marad a nyakukon. Emiatt kénytelenek nagy engedményeket adni, ami csökkenti a haszonkulcsukat, és nehezen tudják fizetni a számláikat, a dolgozókat, a bérleti díjat és egyéb költségeiket.

Egy augusztusi felmérés szerint a kereskedőknek csak mintegy harminc százaléka működött nyereségesen, több mint fele veszteséges volt. Decemberben a raktárkészlet átlagosan kicsit csökkent novemberhez képest, mert a legtöbb gyártó óvatosabban, kevesebbet szállított. Még így is összesen körülbelül hárommillió autó várakozott a kereskedőknél az év végén. A szövetség szerint egyes márkák most is kedvezményekkel, bónuszokkal próbálják rábeszélni a kereskedőket, hogy vegyenek át még több autót, hiába fogy kevesebb a boltokban, mint tervezték.

Kínában évek óta dúl az árharc az autógyártók között, különösen az elektromos autóknál. Az árak zuhanása miatt sokan veszteségesen adják el a kocsikat, a kereskedők árrése elvékonyodik, és egyre többen kerülnek nehéz anyagi helyzetbe. Tavaly ez már milliárdos veszteségeket okozott az iparágnak, és sok kereskedés be is zárt.

A kínai hatóságok 2025-ben már léptek: tiltották a veszteséges áron való eladást, korlátozták a túlzott kedvezményeket, és rendeletekkel próbálták rendbe tenni a piacot. Az elemzők szerint az árharc még évekig tarthat, bár már egyre több gyártó próbálja az alacsony árak helyett gyorsabb töltéssel, jobb technológiával vagy okosabb vezetéstámogató rendszerekkel eladni a járműveit.

Minap közölte a Magyar Távirati Iroda, hogy Oroszországban 1 316 789 új személygépkocsit adta el tavaly, 15,2 százalékkal kevesebben mint 2024-ben. Az ipari és kereskedelmi minisztérium jelezte, hogy tavaly egy hónap alatt a legtöbb gépkocsit októberben értékesítették, közel 165 ezret.

A könnyű haszongépjárművek értékesítése 24 százalékkal, 107 079-re esett vissza éves szinten. A legjelentősebb, 53 százalékos csökkenést 57 627-re a teherautópiacon regisztrálták az elmúlt évben. A buszok értékesítése közel egyharmadával, 31 százalékkal esett vissza, 14 266-ra. Az új elektromos járművekből 13 500-at értékesítettek 2025-ben, ami harmincszázalékos csökkenést jelent 2024-hez viszonyítva.
 

