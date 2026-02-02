Megállapodtak: Mostantól a 2Connect biztosítja a szélessávú netet a Yettelnek

A 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. (2Connect) és a Yettel Magyarország Zrt. (Yettel) között létrejött megállapodás keretében a 2Connect szélessávú vezetékes infrastruktúráján nagykereskedelmi hozzáférést biztosít a Yettel számára. A megállapodás megerősíti a semleges nagykereskedelmi infrastruktúra szolgáltatói modell piaci relevanciáját, miközben elősegíti a hálózati erőforrások hatékony kihasználását, valamint lehetőséget teremt, hogy a későbbiekben a Yettel saját szolgáltatási portfóliójának részeként helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kínáljon lakossági és üzleti ügyfelei részére. A megállapodás kialakítása és megvalósítása a hatályos elektronikus hírközlési és versenyjogi előírások figyelembevételével történt – olvasható a 4iG csütörtöki közleményében.

A most kezdődő 2Connect-partnerség hozzáférést biztosít a Yettel számára a gigabites képességű vezetékes szolgáltatásokhoz. / Fotó: SERGIO BONILLA / Connect Images

A 2Connect infrastruktúrája kiszámítható keret a Yettel vezetékes portfóliójának kialakításához

Mint írják: az együttműködés a 2Connect kizárólag nagykereskedelmi működési modelljére épül, és transzparens, hosszú távon kiszámítható keretet biztosít a Yettel vezetékes portfóliójának kialakításához, illetve fejlesztéséhez. A szolgáltatás a 2Connect több millió háztartást és vállalkozást elérő, nagysebességű optikai és HFC vezetékes infrastruktúrájára támaszkodva valósul meg, olyan műszaki és működési feltételek mellett, amelyek biztosítják a stabil és megbízható végfelhasználói elérést.

A 2Connect a 4iG Csoport tagjaként Magyarország vezető vezetékes távközlési infrastruktúra-szolgáltatója, amely sikeres nemzetközi példák alapján kizárólag nagykereskedelmi alapon, teljes mértékben semleges szolgáltatóként működik, így megbízható technológiai hátteret nyújt nagykereskedelmi távközlési partnerei és kiskereskedelmi elektronikus hírközlési szolgáltatók számára.

A Yettel új szolgáltatóként csatlakozik a 2Connect nyílt nagykereskedelmi modelljéhez

A társaság kiskereskedelmi értékesítési tevékenységet nem folytat, feladata a távközlési és digitális-szolgáltatások működéséhez szükséges hálózati és adatközponti infrastruktúra megoldások biztosítása a távközlési piaci szereplők számára. A vállalat a 4iG Csoport transzformációs programjának eredményeként jött létre, az infrastruktúra-tevékenységek önálló és átlátható működtetését szolgálva. A társaság múltjának megfelelően a 2Connect vezetékes infrastruktúrájának és adatközponti szolgáltatásainak meghatározó nagykereskedelmi partnere és megrendelője a One Magyarország. A mostani megállapodás révén a Yettel új szolgáltatóként csatlakozik a vállalat nyílt nagykereskedelmi modelljéhez. A 2Connect

közel 42 ezer kilométeres optikai hálózattal,

15 ezer mikrohullámú végponttal és

közel 6 500 négyzetméter adatközponti kapacitással

rendelkezik. Országos gerinc- és lefedő hálózata, valamint adatközpontjai biztosítják a magyar és a regionális digitális gazdaság összeköttetéseit. A 2Connect és jogelődjei több évtizedes nagykereskedelmi tapasztalatára építve ez a megállapodás kulcsfontosságú lépés az országos vezetékes infrastruktúra hatékony és szolgáltatósemleges hasznosításában. A nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott modellnek megfelelően a telekommunikációs kereskedelmi szolgáltatások és az infrastruktúra szétválasztása lehetővé teszi, hogy a hálózati kapacitások minden piaci szereplő számára azonos feltételekkel váljanak elérhetővé.

A 2Connect létrehozásának célja egy nyílt, nagykereskedelmi hálózat megteremtése, amely támogatja a versenyt és a hálózatfejlesztések fenntartható megtérülését

– mondta Papp-Gerlei Gyöngyvér a 2Connect vezérigazgatója.